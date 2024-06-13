https://ukraina.ru/20240613/1055629249.html
Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД
Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД - 13.06.2024 Украина.ру
Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД
Новые санкции США расширят спектр применения вторичных санкций против банков за транзакции с российскими лицами из черного списка, сделки с предприятиями ВПК РФ и сделки по отдельным товарам. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в телеграм-канале "Санкции. Экспертиза"
2024-06-13T12:33
2024-06-13T12:33
2024-06-13T12:33
новости
сша
китай
россия
джо байден
московская биржа
впк
минфин
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101165/51/1011655165_0:267:2048:1419_1920x0_80_0_0_e366218555642c03cb5fdc320be79766.jpg.webp
"Россия за два года активно переориентировала свои экономические связи на незападные страны (Китай, Индию, ОАЭ и др.). Естественно, наибольший интерес представляют поставки в Россию тех товаров, которые запрещены к поставкам западными странами. Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в незападных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам", - пояснил Тимофеев. Американские власти работали над этими санкциями с конца 2023 года. Президент США Джозеф Байден подписал поправки в указ №14024 от 15 апреля 2021 года, которыми Минфин США наделили полномочиями вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корреспондентские счета в США банкам из третьих стран, которые проводят операции в пользу подсанкционных лиц и транзакции с ВПК России и товарами из специального стоп-листа, объяснил эксперт.В феврале 2024 года представители российского бизнеса жаловались на задержки платежей или их отмену в банках дружественных стран, в том числе и Китае. Накануне, 12 июня, Штаты расширили основания для санкций и прописали инструкцию по контролю риска вторичных санкций для зарубежных банков. Согласно инструкциям, с ВПК России связаны все лица, заблокированные указом Байдена. Штаты руководствуются логикой, что если вся российская экономика работает на обеспечение военных действий, то к ней относятся все ранее заблокированные лица, в том числе и банки. Исключения - сделки по генеральным лицензиям Минфина США. Поводом для санкций могут послужить непрозрачные для США способы транзакций, изменение информации об участниках сделки, сокрытие целей . "Пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за обозначенные сделки с Россией. Но меры от 12 июня с большой вероятностью еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран. В том числе - и сделки в национальных валютах. То, что проблема устойчивых финансовых расчетов с незападными странами требует системного решения, было понятно давно. Теперь такая задача становится еще более выпуклой", - написал Тимофеев. Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024 "Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
сша
китай
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101165/51/1011655165_0:75:2048:1611_1920x0_80_0_0_47fd45910f3e9da4d007d18807483049.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, россия, джо байден, московская биржа, впк, минфин, санкции
Новости, США, Китай, Россия, Джо Байден, Московская биржа, ВПК, Минфин, санкции
Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД
Новые санкции США расширят спектр применения вторичных санкций против банков за транзакции с российскими лицами из черного списка, сделки с предприятиями ВПК РФ и сделки по отдельным товарам. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в телеграм-канале "Санкции. Экспертиза"
"Россия за два года активно переориентировала свои экономические связи на незападные страны (Китай, Индию, ОАЭ и др.). Естественно, наибольший интерес представляют поставки в Россию тех товаров, которые запрещены к поставкам западными странами. Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в незападных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам", - пояснил Тимофеев.
Американские власти работали над этими санкциями с конца 2023 года. Президент США Джозеф Байден подписал поправки в указ №14024 от 15 апреля 2021 года, которыми Минфин США наделили полномочиями вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корреспондентские счета в США банкам из третьих стран, которые проводят операции в пользу подсанкционных лиц и транзакции с ВПК России и товарами из специального стоп-листа, объяснил эксперт.
В феврале 2024 года представители российского бизнеса жаловались на задержки платежей или их отмену в банках дружественных стран, в том числе и Китае. Накануне, 12 июня, Штаты расширили основания для санкций и прописали инструкцию по контролю риска вторичных санкций для зарубежных банков.
Согласно инструкциям, с ВПК России связаны все лица, заблокированные указом Байдена. Штаты руководствуются логикой, что если вся российская экономика работает на обеспечение военных действий, то к ней относятся все ранее заблокированные лица, в том числе и банки. Исключения - сделки по генеральным лицензиям Минфина США. Поводом для санкций могут послужить непрозрачные для США способы транзакций, изменение информации об участниках сделки, сокрытие целей .
"Пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за обозначенные сделки с Россией. Но меры от 12 июня с большой вероятностью еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран. В том числе - и сделки в национальных валютах. То, что проблема устойчивых финансовых расчетов с незападными странами требует системного решения, было понятно давно. Теперь такая задача становится еще более выпуклой", - написал Тимофеев.
Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД)
. До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.
С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.
В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024
"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.