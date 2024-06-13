Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД - 13.06.2024 Украина.ру
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Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД
Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД - 13.06.2024 Украина.ру
Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД
Новые санкции США расширят спектр применения вторичных санкций против банков за транзакции с российскими лицами из черного списка, сделки с предприятиями ВПК РФ и сделки по отдельным товарам. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в телеграм-канале "Санкции. Экспертиза"
2024-06-13T12:33
2024-06-13T12:33
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"Россия за два года активно переориентировала свои экономические связи на незападные страны (Китай, Индию, ОАЭ и др.). Естественно, наибольший интерес представляют поставки в Россию тех товаров, которые запрещены к поставкам западными странами. Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в незападных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам", - пояснил Тимофеев. Американские власти работали над этими санкциями с конца 2023 года. Президент США Джозеф Байден подписал поправки в указ №14024 от 15 апреля 2021 года, которыми Минфин США наделили полномочиями вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корреспондентские счета в США банкам из третьих стран, которые проводят операции в пользу подсанкционных лиц и транзакции с ВПК России и товарами из специального стоп-листа, объяснил эксперт.В феврале 2024 года представители российского бизнеса жаловались на задержки платежей или их отмену в банках дружественных стран, в том числе и Китае. Накануне, 12 июня, Штаты расширили основания для санкций и прописали инструкцию по контролю риска вторичных санкций для зарубежных банков. Согласно инструкциям, с ВПК России связаны все лица, заблокированные указом Байдена. Штаты руководствуются логикой, что если вся российская экономика работает на обеспечение военных действий, то к ней относятся все ранее заблокированные лица, в том числе и банки. Исключения - сделки по генеральным лицензиям Минфина США. Поводом для санкций могут послужить непрозрачные для США способы транзакций, изменение информации об участниках сделки, сокрытие целей . "Пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за обозначенные сделки с Россией. Но меры от 12 июня с большой вероятностью еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран. В том числе - и сделки в национальных валютах. То, что проблема устойчивых финансовых расчетов с незападными странами требует системного решения, было понятно давно. Теперь такая задача становится еще более выпуклой", - написал Тимофеев. Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024 "Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
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новости, сша, китай, россия, джо байден, московская биржа, впк, минфин, санкции
Новости, США, Китай, Россия, Джо Байден, Московская биржа, ВПК, Минфин, санкции

Новые санкции усложнят транзакции с банками из дружественных стран - глава РСМД

12:33 13.06.2024
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкЭлектронные информационные табло
Электронные информационные табло - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Артур Александров
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Новые санкции США расширят спектр применения вторичных санкций против банков за транзакции с российскими лицами из черного списка, сделки с предприятиями ВПК РФ и сделки по отдельным товарам. Такое мнение высказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в телеграм-канале "Санкции. Экспертиза"
"Россия за два года активно переориентировала свои экономические связи на незападные страны (Китай, Индию, ОАЭ и др.). Естественно, наибольший интерес представляют поставки в Россию тех товаров, которые запрещены к поставкам западными странами. Одним из способов затруднить такие сделки являются вторичные санкции против банков в незападных странах, которые осуществляют финансовые транзакции по этим сделкам", - пояснил Тимофеев.
Американские власти работали над этими санкциями с конца 2023 года. Президент США Джозеф Байден подписал поправки в указ №14024 от 15 апреля 2021 года, которыми Минфин США наделили полномочиями вводить блокирующие санкции или запрещать открывать корреспондентские счета в США банкам из третьих стран, которые проводят операции в пользу подсанкционных лиц и транзакции с ВПК России и товарами из специального стоп-листа, объяснил эксперт.
В феврале 2024 года представители российского бизнеса жаловались на задержки платежей или их отмену в банках дружественных стран, в том числе и Китае. Накануне, 12 июня, Штаты расширили основания для санкций и прописали инструкцию по контролю риска вторичных санкций для зарубежных банков.
Согласно инструкциям, с ВПК России связаны все лица, заблокированные указом Байдена. Штаты руководствуются логикой, что если вся российская экономика работает на обеспечение военных действий, то к ней относятся все ранее заблокированные лица, в том числе и банки. Исключения - сделки по генеральным лицензиям Минфина США. Поводом для санкций могут послужить непрозрачные для США способы транзакций, изменение информации об участниках сделки, сокрытие целей .
"Пока США массово не применяли вторичные санкции в отношении зарубежных банков за обозначенные сделки с Россией. Но меры от 12 июня с большой вероятностью еще больше усложнят транзакции с участием банков из дружественных стран. В том числе - и сделки в национальных валютах. То, что проблема устойчивых финансовых расчетов с незападными странами требует системного решения, было понятно давно. Теперь такая задача становится еще более выпуклой", - написал Тимофеев.
Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро.
С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках.
В рамках новых санкций в Минфине США обновили определение военно-промышленного комплекса России. В ВПК РФ включили все юридические и физические лица, которые попали или попадут под указ Байдена №14024
"Расширенное определение отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий", - заявили в Минфине США.
 
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