https://ukraina.ru/20240613/1055616502.html
"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны - 13.06.2024 Украина.ру
"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
Проблема заключается в том, что сейчас изменился способ ведения войны. Раньше в лесах можно было спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и ломились вглубь обороны противника. Сейчас колоннам угрожают атаки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T03:50
2024-06-13T03:50
2024-06-13T03:50
новости
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украина
ростислав ищенко
всу
военная техника
дроны
бпла
атака
наступление
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Сейчас некоторые предлагают следующее: "Давайте мобилизуем миллионов 10 и резко ускорим продвижение войск". Но украинцы уже пытались так мобилизовать и ускорить продвижение ВСУ. И все эти мобилизованные просто полегли на юге перед российскими укреплениями, рассказал эксперт.По словам обозревателя, проблема заключается в том, что изменился способ ведения войны. Раньше можно было в лесах и посадках спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и дальше ломились по дорогам вглубь обороны противника, уточнил он."Сейчас же ты прорвал фронт, построился в колонну и поехал, и через пять километров прилетели дроны противника, твоя колонна вся горит, а половина твоих солдат уже эти самые погибшие", - подчеркнул Ищенко.Поэтому сейчас ищут, нащупывают какие-то решения для ускорения продвижения войск. Но в принципе пока что метод старый, который действует во все времена - добиться обрушения системы обороны противника, и потом, преследуя его, добивать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли сейчас армии РФ прорываться на Сумском направлении можно узнать из интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
https://ukraina.ru/20240611/1055602939.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, ростислав ищенко, всу, военная техника, дроны, бпла, атака, наступление, сво, мобилизация
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, ВСУ, военная техника, дроны, БПЛА, атака, наступление, СВО, мобилизация
"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
Проблема заключается в том, что сейчас изменился способ ведения войны. Раньше в лесах можно было спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и ломились вглубь обороны противника. Сейчас колоннам угрожают атаки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас некоторые предлагают следующее: "Давайте мобилизуем миллионов 10 и резко ускорим продвижение войск". Но украинцы уже пытались так мобилизовать и ускорить продвижение ВСУ. И все эти мобилизованные просто полегли на юге перед российскими укреплениями, рассказал эксперт.
"Если кто-то думает, что наши бойцы не из такого же мяса и из костей и убивают их не точно так же, то убивают их так же. Если их массами гнать просто на укрепление противника, чтобы их прорвать и дальше ломиться по степям Украины, то их будут точно так же убивать", - отметил Ищенко.
По словам обозревателя, проблема заключается в том, что изменился способ ведения войны. Раньше можно было в лесах и посадках спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и дальше ломились по дорогам вглубь обороны противника, уточнил он.
"Сейчас же ты прорвал фронт, построился в колонну и поехал, и через пять километров прилетели дроны противника, твоя колонна вся горит, а половина твоих солдат уже эти самые погибшие", - подчеркнул Ищенко.
Поэтому сейчас ищут, нащупывают какие-то решения для ускорения продвижения войск. Но в принципе пока что метод старый, который действует во все времена - добиться обрушения системы обороны противника, и потом, преследуя его, добивать, заключил собеседник издания.