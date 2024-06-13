"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны - 13.06.2024 Украина.ру
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"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны - 13.06.2024 Украина.ру
"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны
Проблема заключается в том, что сейчас изменился способ ведения войны. Раньше в лесах можно было спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и ломились вглубь обороны противника. Сейчас колоннам угрожают атаки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T03:50
2024-06-13T03:50
новости
россия
украина
ростислав ищенко
всу
военная техника
дроны
бпла
атака
наступление
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Сейчас некоторые предлагают следующее: "Давайте мобилизуем миллионов 10 и резко ускорим продвижение войск". Но украинцы уже пытались так мобилизовать и ускорить продвижение ВСУ. И все эти мобилизованные просто полегли на юге перед российскими укреплениями, рассказал эксперт.По словам обозревателя, проблема заключается в том, что изменился способ ведения войны. Раньше можно было в лесах и посадках спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и дальше ломились по дорогам вглубь обороны противника, уточнил он."Сейчас же ты прорвал фронт, построился в колонну и поехал, и через пять километров прилетели дроны противника, твоя колонна вся горит, а половина твоих солдат уже эти самые погибшие", - подчеркнул Ищенко.Поэтому сейчас ищут, нащупывают какие-то решения для ускорения продвижения войск. Но в принципе пока что метод старый, который действует во все времена - добиться обрушения системы обороны противника, и потом, преследуя его, добивать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли сейчас армии РФ прорываться на Сумском направлении можно узнать из интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, ростислав ищенко, всу, военная техника, дроны, бпла, атака, наступление, сво, мобилизация
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, ВСУ, военная техника, дроны, БПЛА, атака, наступление, СВО, мобилизация

"Прилетели дроны и вся колонна горит": эксперт рассказал, как изменился способ ведения современной войны

03:50 13.06.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Андроник
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Проблема заключается в том, что сейчас изменился способ ведения войны. Раньше в лесах можно было спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и ломились вглубь обороны противника. Сейчас колоннам угрожают атаки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас некоторые предлагают следующее: "Давайте мобилизуем миллионов 10 и резко ускорим продвижение войск". Но украинцы уже пытались так мобилизовать и ускорить продвижение ВСУ. И все эти мобилизованные просто полегли на юге перед российскими укреплениями, рассказал эксперт.

"Если кто-то думает, что наши бойцы не из такого же мяса и из костей и убивают их не точно так же, то убивают их так же. Если их массами гнать просто на укрепление противника, чтобы их прорвать и дальше ломиться по степям Украины, то их будут точно так же убивать", - отметил Ищенко.

По словам обозревателя, проблема заключается в том, что изменился способ ведения войны. Раньше можно было в лесах и посадках спрятать серьезные силы, которые внезапно выскакивали, прорывали фронт и дальше ломились по дорогам вглубь обороны противника, уточнил он.
"Сейчас же ты прорвал фронт, построился в колонну и поехал, и через пять километров прилетели дроны противника, твоя колонна вся горит, а половина твоих солдат уже эти самые погибшие", - подчеркнул Ищенко.
Поэтому сейчас ищут, нащупывают какие-то решения для ускорения продвижения войск. Но в принципе пока что метод старый, который действует во все времена - добиться обрушения системы обороны противника, и потом, преследуя его, добивать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
О том, нужно ли сейчас армии РФ прорываться на Сумском направлении можно узнать из интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
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