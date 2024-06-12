https://ukraina.ru/20240612/1055618534.html

Русский сполох в Чакской войне и поражение "Южно-Американской Пруссии"

Русский сполох в Чакской войне и поражение "Южно-Американской Пруссии" - 12.06.2024 Украина.ру

Русский сполох в Чакской войне и поражение "Южно-Американской Пруссии"

Чакаская война – это парагвайско-боливийский вооружённый конфликт, ставший самым кровопролитным столкновением в Южной Америке XX века. Эта война шла три года и завершилась 12 июня 1935 года победой Парагвая. Ощутимый вклад в такой исход внесла русская белоэмигрантская община в Парагвае

2024-06-12T16:00

2024-06-12T16:00

2024-06-12T16:00

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Из-за немецкого командования боливийской армией многие русские эмигранты воспринимали конфликт в Южной Америке как продолжение Первой мировой войны.Изначально очень бедный Парагвай не был привлекателен для изгнанников из революционной России. Его популярность для эмиграции возросла благодаря личным усилиям генерал-майора царской армии и бывшего белогвардейца Ивана Беляева.В 1924 году он перебрался из Европы в Аргентину, а за тем и в Парагвай."Знал Парагвай ещё с детства, так как с семилетнего возраста увлекался индейцами... Шестнадцатилетним юношей мечтал о возрождении этой геройской страны, задушенной завистниками точно так же, как зависть немцев, англичан и других давила Россию", – аргументировал своё решение Беляев.Под возрождением генерал подразумевал преодоление катастрофического поражения парагвайцев от бразильско-аргентинско-уругвайской коалиции 1864-70 годов. Во время так называемой Парагвайской войны страна лишилась 70% взрослого мужского населения и около половины своей прежней территорий.По степени катастрофичности нынешний военный конфликт для современной Украины, происходящий на её территории, порой сравнивают с Парагвайской войной.Боливия также вышла из XIX века с огромными потерями. В ходе Второй Тихоокеанской войны (1879-83 годов) против Чили страна утратила прямой выход к мировому океану. Чтобы компенсировать его она стремилась заполучить непосредственный доступ к судоходной реке Парагвай, впадающей в Атлантику. Достигнуть этого позволяло обладание слабозаселённым регионом Чако на границе с Парагваем.К тому же после открытия нефтяных месторождений в Восточных Андах возникло предположение, что регион Чако тоже может быть нефтеносным. Поэтому давний спор из-за парагвайско-боливийской границы резко обострился и перерос в войну.Но для парагвайцев данная война являлась ещё и экзистенциальной, поскольку проигрыш вполне мог бы закончиться падением их государственности. Ведь на момент начала войны Парагвай обладал населением всего в 700 тыс. человек против 3,5 млн. боливийцев, среди которых было очень популярно стремление подчинить себе "босоногих".Прозвище это объяснялось тем, что из-за жаркого климата парагвайцы, многие из которых являлись потомками индейцев гуарани, не носили обуви. Даже столичная полиция и караульные у президентского дворца несли службу босыми, а их ботинки или сапоги стояли рядом.В техническом плане Парагвай очень отставал не только от Европы и США, но даже других латиноамериканских стран. Поэтому местное правительство восприняло очень позитивно предложение высококлассного артиллериста Беляева организовать приезд технических специалистов из числа российских эмигрантов: военных инженеров, артиллеристов, транспортников, картографов и др.На первых порах Асунсьон согласился принять в качестве военных советников 112 россиян. Им было обещано весьма щедрое по местным меркам жалование.За тем Беляев стал организовывать более массовое переселение соотечественников. Так, он помог переезду из Польши в Южную Америку 20-ти тысяч русскоязычных крестьян, часть из которых поселилась в Парагвае. С его подачи был принят закон о правах и привилегиях русских иммигрантов. По нему переселенцы наделялись общинной землёй, на 10 лет освобождались от налогов, пользовались свободой вероисповедания, могли открывать русские школы.Приток переселенцев очень стимулировался мировым экономическим кризисом начала 1930-х годов. Среди прочих тогда в Парагвай прибыл Всеволод Канонников, уроженец Николаева, сын военного медика, выпускник Новороссийского университета в Одессе и Николаевского кавалерийского училища.Призыв Беляева застал эго в Константинополе, где бывший поручик влачил вместе с беременной женой полунищенское существование. Чтобы заработать на билеты до Америки он трудился простым матросом на греческом пароходе. Но на дорогу до Асунсьона денег всё равно не хватило, поэтому пришлось сделать остановку в столице Уругвая, где Всеволод на время устроился портовым грузчиком.На корабле, шедшем по реке Ла-Плата у четы Канонниковых родился сын Святослав, впоследствии унаследовавший созданную отцом судоходную компанию и ставший одним из богатейших людей Парагвая.Именно Всеволод Канонников стал инициатором "общего сполоха" русских военных вскоре после начала Чакской войны. У него дома состоялось собрание сорока пяти офицеров и генералов, живших в Асунсьоне. Собравшиеся приняли решение проситься в состав действующих воинских частей и отправляться на фронт.А тем временем парагвайская армия переживала очень сложный период. В июле 1932 года боливийцы вторглись в парагвайскую часть Чако и стали блокировать расположенные здесь форты. Престарелый парагвайский главнокомандующий (на тот момент единственный генерал) Рохос был склонен отступить на основную территорию станы. Вызванный же на фронт военный советник Беляев настаивал на организации обороны в чакских лесах.Расчёт делался на плохое знание боливийцами данной местности, растянутость их коммуникаций, патриотический подъём среди парагвайцев. А ещё сложные природные условия нивелировали превосходство боливийской армии в технике. Русского советника поддержал начальник генштаба Эстегаррибиа.Боливийское наступление и вправду вскоре застопорилось. А за тем Беляев во главе шеститысячного отряда принял участие в контрнаступлении и освобождении ряда ранее захваченных боливийцами фортов. В сентябре 1932 года бои развернулись у форта Бокерон. Здесь прославился командир парагвайского батальона и бывший донской есаул Василий Орефьев-Серебряков.Получив выговор "за бегство с поля боя", комбат призвал своих бойцов умереть, но не оставаться трусами. Батальон был поднят в штыковую атаку, и сам командир возглавил её. В двадцати метрах от вражеской оборонительной линии его сразила пулемётная очередь.Эта атака успеха не имела, но поражённые героизмом сослуживца, офицеры Первой парагвайской дивизии на своём собрании решили увековечить имя павшего Серебрякова, дав его имя форту, у которого он пал. Fortín Capitán O. Serebriakoff есть и на современной карте Парагвая.После падения Бокерона парагвайское наступление продолжилось. Военные действия перешли на территорию боливийского Чако. Беляев в тот период возглавлял оперативный отдел генштаба – мозговой центр парагвайской армии.Обеспокоенное таким ходом событий руководство Боливии решило воспользоваться как ему казалось эффективным противоядием против русских. В январе 1933 года главой генштаба боливийских вооружённых сил стал германский генерал Ганс Кундт. В Первую мировую он командовал успешными операциями немцев по взятию Лодзи и Риги.В Боливию он прибыл во главе немецкой военной миссии из 120 офицеров – ветеранов мировой войны. Кстати, это было не первая его командировка в Южную Америку. В 1911-14 годах он отвечал за реформирование боливийской армии по прусской модели.До конца Чакской войны Боливия характеризовалась наибольшим немецким влиянием среди стран своего континента. Её даже называли "Южно-Американская Пруссия".С прибытием на фронт немцев началось ключевое сражение Чаской войны за форт Нанава. Здесь проявился талант русского военного инженера, генерал-майора Николая Эрна.Готовя оборонительные рубежи, он не только усилил его укрепления, но и, по поручению Беляева, успешно создал множество ложных артиллерийских позиций. Впоследствии, во время сражения боливийская авиация сбросила на них большое количество бомб.5 июля 1933 года Кундт предпринял массированное наступление с применением танков и огнемётов, будучи уверенным, что "босоногие" уж точно не выдержат такого напора. Однако эшелонированная оборона с применением артиллерии, противотанковых ловушек атаку сдержала. Огнемётчики же были нейтрализованы парагвайскими снайперами.Под Нанавой Боливия потеряла лучшую часть своей армии, а немецкий генерал вскоре получил отставку.Германскую миссию в Боливии сменила чехословацкая во главе с генералом Плачеком. На сей раз боливийцы стали жертвой мифа об успешном противостоянии Чехословацкого корпуса "миллионным красным ордам" в Сибири.Однако набравшую ход парагвайскую армию было уже не остановить. К концу 1934 года боливийцы были выдавлены из Чако, возникла угроза вторжения в основную часть их страны. В этих условиях в Ла-Пасе произошёл военный переворот, и президент Боливии – разжигатель той войны Саламанка был низложен.По мирному соглашению основная часть спорного региона Чако была закреплена за Парагваем. Его государственность укрепилась, а военно-политическое влияние Германии в Боливии было подорвано. Последнее являлось особенно важным в преддверии Второй мировой войны.В годы Чакской войны в рядах парагвайской армии служили два русских генерала, восемь полковников, четыре подполковника, 13 майоров и 23 капитана. В общей сложности 50 человек, шесть из которых погибли (статистика по численности простых солдат не велась). Тем не менее роль этой полусотни в победе Парагвая была настолько значимой, что в 1934 году там был законодательно закреплён привилегированный статус для русских иммигрантов. Многие более поздние переселенцы приехали в Парагвай благодаря этому.Только Асунсьоне сегодня 17 улиц носят названия русских героев Чакской войны. Есть среди них и названная в честь уроженца Николаева Teniente Kanonnikoff (Лейтенанта Канонникова).

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Игорь Иваненко

история, боливия, латинская америка, xx век, война, эмигранты, эмиграция, россия, белая армия