https://ukraina.ru/20240612/1055611664.html

"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского

"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского - 12.06.2024 Украина.ру

"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского

Крупные западные СМИ облетела "новость" о том, что "высокопоставленные чиновники Украины все больше встревожены зависимостью президента от руководителя своей... Украина.ру, 12.06.2024

2024-06-12T07:00

2024-06-12T07:00

2024-06-12T07:00

новости

василий стоякин

украина.ру

украина

владимир зеленский

андрей ермак

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055611297_0:0:592:332_1920x0_80_0_0_775e52f20a71346fb7b2c9fb964f3dc4.png

Крупные западные СМИ облетела "новость" о том, что "высокопоставленные чиновники Украины все больше встревожены зависимостью президента от руководителя своей администрации Андрея Ермака".И действительно, после отставки первого помощника президента Сергея Шефира и секретаря СНБОУ Алексея Данилова, рухнула традиционная схема трех центров влияния, окружающих украинского президента. Теперь он стал полностью зависим от Ермака. И это вызывает обеспокоенность Запада, пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своем новом материале Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся."Между администрацией Зеленского и его западными союзниками явно пробежало что-то большое и чёрное. И это не кошка – скорее хряк. Ермак считался проводником именно британского влияния в окружении президента. Но аппетит, видимо, приходит во время еды – он уже достиг целей, которых можно было достичь при помощи британцев, и заимел свои собственные, которые с целями Запада не совпадают", - отметил Стоякин.По его мнению, на это может быть целый комплекс причин:1. Отсутствие у Зеленского намерений уходить с поста президента, ведь пока Запад признает его "легитимность", но вопрос о реальной ценности заключенных с нынешним режимом сделок уже маячит на горизонте.И последние перестановки в окружении Зеленского могут свидетельствовать о том, что он собирается остаться у власти "гибридным" образом: или будет продвигать Ермака как преемника, или организует ему кресло премьера.2. Отсутствие у Зеленского намерений прекращать войну. 3. Желание взять под контроль все финансовые потоки. Тут, отмечает Стоякин, речь идет о дележке награбленного в пользу Запада, и а в случае замены "соросят" на людей Ермака коллективный Вашингтон получать денег будет намного меньше.Кстати, в мае бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью белорусскому агентству "БелТА" заявил, что о самостоятельности украинских политиков не может идти и речи, а страной в реальности управляет не Зеленский, а глава его офиса."Политики на Украине прекрасно понимают, что их будущее связано с тем, как они служат западному хозяину, а не с событиями в стране. Они не видят своего будущего на Украине. Зеленский - это "аватар". Сегодня страной руководит Ермак", - сказал Деркач.

https://ukraina.ru/20240527/1055226369.html

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, василий стоякин, украина.ру, украина, владимир зеленский, андрей ермак, запад