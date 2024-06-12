"Явно пробежало что-то большое и черное, но это не кошка": историк о том, когда Ермак утопит Зеленского
© соцсети
© соцсети
Крупные западные СМИ облетела "новость" о том, что "высокопоставленные чиновники Украины все больше встревожены зависимостью президента от руководителя своей администрации Андрея Ермака".
И действительно, после отставки первого помощника президента Сергея Шефира и секретаря СНБОУ Алексея Данилова, рухнула традиционная схема трех центров влияния, окружающих украинского президента. Теперь он стал полностью зависим от Ермака. И это вызывает обеспокоенность Запада, пишет автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своем новом материале Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся.
"Между администрацией Зеленского и его западными союзниками явно пробежало что-то большое и чёрное. И это не кошка – скорее хряк. Ермак считался проводником именно британского влияния в окружении президента. Но аппетит, видимо, приходит во время еды – он уже достиг целей, которых можно было достичь при помощи британцев, и заимел свои собственные, которые с целями Запада не совпадают", - отметил Стоякин.
По его мнению, на это может быть целый комплекс причин:
1. Отсутствие у Зеленского намерений уходить с поста президента, ведь пока Запад признает его "легитимность", но вопрос о реальной ценности заключенных с нынешним режимом сделок уже маячит на горизонте.
И последние перестановки в окружении Зеленского могут свидетельствовать о том, что он собирается остаться у власти "гибридным" образом: или будет продвигать Ермака как преемника, или организует ему кресло премьера.
2. Отсутствие у Зеленского намерений прекращать войну.
3. Желание взять под контроль все финансовые потоки. Тут, отмечает Стоякин, речь идет о дележке награбленного в пользу Запада, и а в случае замены "соросят" на людей Ермака коллективный Вашингтон получать денег будет намного меньше.
"Так или иначе, рост влияния Ермака привел к конфликту интересов с Западом как таковым и западным лобби внутри страны. Оснований верить в то, что Зеленский и Ермак удержатся под давлением внешней и внутренней оппозиции у нас нет – им не на кого больше опереться. Так что Зеленского уберут даже в более короткие сроки, чем спрогнозировал российский президент (через год). Впрочем, возможно, у Ермака есть свои аргументы, которые позволят им удержаться на посту", - резюмировал Стоякин.
Кстати, в мае бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью белорусскому агентству "БелТА" заявил, что о самостоятельности украинских политиков не может идти и речи, а страной в реальности управляет не Зеленский, а глава его офиса.
"Политики на Украине прекрасно понимают, что их будущее связано с тем, как они служат западному хозяину, а не с событиями в стране. Они не видят своего будущего на Украине. Зеленский - это "аватар". Сегодня страной руководит Ермак", - сказал Деркач.
27 мая, 06:00"Самый влиятельный в администрации": Почему на Западе заинтересовались Ермаком? The Washington Post внезапно озаботилась системой власти на Украине, и установила, что выглядит она вовсе не так, как должна бы выглядеть. Подробнее об этом в своей статье “Глубина глубин украинской "дуополии". The Washington Post обнаружил у Зеленского и Ермака нехорошее” рассказал автор издания Украина.ру Василий Стоякин