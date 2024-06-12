Дьявол кроется в деталях: военный историк о растягивании линии фронта - 12.06.2024 Украина.ру
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Дьявол кроется в деталях: военный историк о растягивании линии фронта
Дьявол кроется в деталях: военный историк о растягивании линии фронта - 12.06.2024 Украина.ру
Дьявол кроется в деталях: военный историк о растягивании линии фронта
Лучшая стратегия, которую сейчас может избрать российское командование - это не идти вглубь территорий Украины, а заставить противника максимально растянуть свои резервы вдоль линии фронта, чтобы враг не понимал, где ему будет нанесен основной удар
2024-06-12T03:00
2024-06-12T03:00
новости
историк
украина
украина.ру
вс рф
фронт
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк и публицист Алексей Стаценко.Он отметил, что у ВСУ сейчас большие проблемы с мобилизацией, однако пока у противника достаточно живой силы, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске.Однако, оговорился Стаценко, они это делают вопреки своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области, для которого в ВСУ был создан корпус морской пехоты.Эксперт резюмировал, что история уже знала примеры удачного растягивания линии боевого соприкосновения. Например, после победы на Курской дуге советская Армия начала наступление на всей протяженности фронта с севера на юг. Немцы к тому времени истратили много резервов, и им было трудно парировать удары. Результатом стали первые захваты плацдармов на Правобережье.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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Новости, историк, Украина, Украина.ру, ВС РФ, фронт

Дьявол кроется в деталях: военный историк о растягивании линии фронта

03:00 12.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Лучшая стратегия, которую сейчас может избрать российское командование - это не идти вглубь территорий Украины, а заставить противника максимально растянуть свои резервы вдоль линии фронта, чтобы враг не понимал, где ему будет нанесен основной удар
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк и публицист Алексей Стаценко.
Он отметил, что у ВСУ сейчас большие проблемы с мобилизацией, однако пока у противника достаточно живой силы, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске.
Однако, оговорился Стаценко, они это делают вопреки своим планам начать наступление через Днепр в Херсонской области, для которого в ВСУ был создан корпус морской пехоты.
"Это работает именно так. Никакой сверхсложной идеи в этой стратегии нет. Все понятно и прозрачно. Дьявол кроется в тактических деталях и в обеспечении слаженной работы всех родов войск, о чем мы уже язык стерли говорить. В СВО у нас по-прежнему с этим проблемы. Об этом говорят солдаты и офицеры, напрямую участвующие в боях. Проблемы решаются, но медленно и со скрипом. Мы по-прежнему долго запрягаем. Надеюсь, что быстро поедем", - заявил Стаценко в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.
Эксперт резюмировал, что история уже знала примеры удачного растягивания линии боевого соприкосновения. Например, после победы на Курской дуге советская Армия начала наступление на всей протяженности фронта с севера на юг. Немцы к тому времени истратили много резервов, и им было трудно парировать удары. Результатом стали первые захваты плацдармов на Правобережье.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вчера, 12:11
Новое наступление ВС РФ или разведка боем. Что происходит в Сумской областиВ Сумах последние дни жители активно обсуждают взятие ВС РФ села Рыжевка, а также вероятность российского удара по областному центру и захода в область крупной группировки войск. Зеленский 10 июня заявил, что российский флаг в Рыжевке якобы уничтожен, а присутствия ВС РФ там уже нет
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.
В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено.
"В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".
В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
 
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