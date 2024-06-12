Из "Зелага" только вперед ногами: Гаспарян предсказал появление партизанского движения "анти-военком" - 12.06.2024 Украина.ру
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Из "Зелага" только вперед ногами: Гаспарян предсказал появление партизанского движения "анти-военком"
Из "Зелага" только вперед ногами: Гаспарян предсказал появление партизанского движения "анти-военком" - 12.06.2024 Украина.ру
Из "Зелага" только вперед ногами: Гаспарян предсказал появление партизанского движения "анти-военком"
Киевскому режиму нужно было сделать всего несколько вещей, чтобы превратить страну в худшую версию Гулага. И все они были сделаны. На следующем этапе последует народная месть
2024-06-12T03:20
2024-06-12T03:20
новости
армен гаспарян
украина
украина.ру
мобилизация
военкомат
военком
концлагерь
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Он отметил, что на Украине появился законопроект о военной полиции, который предусматривает платные доносы на уклонистов и право силовиков вторгаться в частные дома без официального решения суда. Эта инициатива, уверен собеседник издания, фактически узаконила концлагерь."Чтобы на Украине оформился концлагерь, киевскому режиму надо было сделать несколько вещей. Первое. Ему надо было закрыть границы. Это было сделано. Второе. Ему надо было устроить облаву на людей, имеющих гражданство других стран. Это тоже было сделано. Третье. Надо было создать условия для облав. Пока не было этого закона, там было две лакуны. Повестки можно было вручать только в рабочее время и нельзя было вторгаться в жилые дома. Теперь это условия тоже создается", - сказал Гаспарян.Теперь, уточнил он, дело осталось за малым: киевский режим должен как-то стимулировать процесс доносов. Уговорами пока не получается, значит, в ход пойдут или "патриотизм" или деньги.Он уточнил, что на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то произойти уже само по себе. Например, "появление какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков", резюмировал Гаспарян в интервью Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ".Мобилизация на Украине давно буксует, мужчины призывного возраста не горят желанием погибать в окопах, поэтому делают все возможное, чтобы избежать призыва. Причем порой люди даже рискуют жизнями, лишь бы не быть поставленными под оружие.До сих пор военкомы мобилизовали людей силой прямо на улицах городов, а не так давно представители киевского режима решили узаконить этот процесс с помощью нового закона о мобилизации.По последним данным Минобороны РФ за все время СВО украинская армия лишилась более 500 тысяч военных. И сообщения о все новых и новых погибших продолжают приходить ежедневно.
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новости, армен гаспарян, украина, украина.ру, мобилизация, военкомат, военком, концлагерь
Новости, Армен Гаспарян, Украина, Украина.ру, мобилизация, военкомат, военком, концлагерь

Из "Зелага" только вперед ногами: Гаспарян предсказал появление партизанского движения "анти-военком"

03:20 12.06.2024
 
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Читать в
Киевскому режиму нужно было сделать всего несколько вещей, чтобы превратить страну в худшую версию Гулага. И все они были сделаны. На следующем этапе последует народная месть
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он отметил, что на Украине появился законопроект о военной полиции, который предусматривает платные доносы на уклонистов и право силовиков вторгаться в частные дома без официального решения суда. Эта инициатива, уверен собеседник издания, фактически узаконила концлагерь.
"Чтобы на Украине оформился концлагерь, киевскому режиму надо было сделать несколько вещей. Первое. Ему надо было закрыть границы. Это было сделано. Второе. Ему надо было устроить облаву на людей, имеющих гражданство других стран. Это тоже было сделано. Третье. Надо было создать условия для облав. Пока не было этого закона, там было две лакуны. Повестки можно было вручать только в рабочее время и нельзя было вторгаться в жилые дома. Теперь это условия тоже создается", - сказал Гаспарян.
Теперь, уточнил он, дело осталось за малым: киевский режим должен как-то стимулировать процесс доносов. Уговорами пока не получается, значит, в ход пойдут или "патриотизм" или деньги.
"Это – крепостное право. Или концлагерь, где живут по принципу: "умри ты сегодня, а я – завтра". Майдан точно за это стоял? Они для чего проводили декоммунизацию? Чтобы создать что-то, жестче ГУЛАГА? В ГУЛАГе тебя хотя бы реабилитировать могли, а из украинского "ЗЕЛАГА" ты можешь выйти только вперед ногами", - сказал эксперт.
Он уточнил, что на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то произойти уже само по себе. Например, "появление какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков", резюмировал Гаспарян в интервью Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ".
Мобилизация на Украине давно буксует, мужчины призывного возраста не горят желанием погибать в окопах, поэтому делают все возможное, чтобы избежать призыва. Причем порой люди даже рискуют жизнями, лишь бы не быть поставленными под оружие.
До сих пор военкомы мобилизовали людей силой прямо на улицах городов, а не так давно представители киевского режима решили узаконить этот процесс с помощью нового закона о мобилизации.
По последним данным Минобороны РФ за все время СВО украинская армия лишилась более 500 тысяч военных. И сообщения о все новых и новых погибших продолжают приходить ежедневно.
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:18
"Мобилизация только для мужчин, но есть нюанс". Минобороны Украины заявило, сколько женщин служат в ВСУБолее 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы. Об этом 9 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова
 
НовостиАрмен ГаспарянУкраинаУкраина.румобилизациявоенкоматвоенкомконцлагерь
 
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