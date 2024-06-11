Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика - 11.06.2024 Украина.ру
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Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика
Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика - 11.06.2024 Украина.ру
Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика
Совет стражей конституции Ирана утвердил финальный список из шести кандидатов, которые примут участие в выборах президента страны, запланированных на 28 июня
2024-06-11T15:22
2024-06-11T15:27
эксклюзив
иран
тегеран
эбрахим (ибрахим) раиси
мид
выборы
али лариджани
запад
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Они были назначены после 19 мая, когда президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета, вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и рядом других чиновников возвращаясь с открытия горного гидроузла на ирано-азербайджанской границе.Несмотря на то, что Раиси был опытным и влиятельным политиком, широко известным своей дипломатической деятельностью, это печальное событие не привело к каким-либо значимым изменениям в жизни Ирана.Специфика государственного устройства Исламской Республики, сложившаяся после революции 1979 года, состоит в том, что избранный президент выполняет представительские функции – прежде всего, на международной арене.Согласно конституции, главой страны является верховный лидер – рахбар, который определяет общий политический курс, а также выполняет функции верховного главнокомандующего вооруженных сил Ирана. А этот пост еще с 1989 года бессменно занимает духовный лидер иранских шиитов, великий аятолла Али Хаменеи.Процедура избрания нового президента страны тоже проходит в Иране на свой собственный лад.Для участия в выборах первоначально зарегистрировались несколько десятков кандидатов, включая бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера парламента Али Лариджани, которые уже находились в высших эшелонах иранской власти.Однако в итоговом списке оказались политические деятели, утвержденные Советом стражей конституции – иранским конституционным судом в составе двенадцати человек. Причем половина его членов являются авторитетными специалистами в области исламского права, которых назначает Али Хаменеи.Одобренные советом кандидатуры свидетельствуют о том, что иранское руководство, прежде всего, желает обеспечить преемственность и стабильность государственной власти.В списке в основном представлены последовательные критики Запада, которые пользуются доверием верховного лидера. А их идеологические позиции в целом соответствуют взглядом покойного Эбрахима Раиси.Среди тех, кто поборется за пост президента – спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, бывший глава министерства внутренних дел и министерства юстиции Мустафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, а также глава фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель спикера иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Шестой кандидатурой в списке является бывший министр здравоохранения и медицинского образования Ирана, депутат парламента Масуд Пезешкиан, представляющий азербайджанскую общину Тебриза.Этого политика, который также является практикующим кардиохирургом, принято считать менее консервативной фигурой по сравнению с его соперниками. Однако это не помешало Совету стражей конституции допустить его к участию во внеочередных выборах.Иранская власть чувствует себя уверенно. Она демонстрирует умение бороться с западными санкциями и опирается на поддержку большинства населения, явно давая понять, что не опасается политической конкуренции на выборах президента.Впрочем, сам Пезешкиан, конечно же, не является оппозиционером. Он относится к сторонникам умеренных реформ в рамках существующей политической системы, которые всегда участвовали в политической деятельности Исламской Республики.По мнению ближневосточных экспертов, фаворитом предстоящего голосования может стать Мохаммад Багер Галибаф.Это одна самых узнаваемых фигур в одобренном списке – ветеран ирано-иракского конфликта, успевший получить разнообразный управленческий и политический опыт. Галибаф был мэром Тегерана, руководил иранской полицией, а сегодня преподает в университете и является сертифицированным пилотом, способным управлять пассажирскими самолетами.Конкуренцию этому политику может составить Cаид Джалили. Он работал руководителем администрации верховного лидера, а также занимался дипломатической деятельностью на посту заместителя министра иностранных дел Ирана.Кроме того, за пост президента поборется действующий мэр иранской столицы Алиреза Закани. Он тоже является достаточно узнаваемой фигурой для избирателей, и уже участвовал в президентских выборах 2021 года,сняв свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси.Все эти кандидаты выступают последовательными противниками любых призывов к либеральным реформам, поддерживая курс Али Хаменеи. А значит результаты будущих выборов не должны принести стране никаких политических неожиданностей.Конечно, коллективный Запад может попытаться воспользоваться голосованием для организации протестов, как это уже бывало в прошлом, когда с этой целью использовались самые разные провокации.Однако выборы проходят на фоне израильской военной операции в Газе, которая вызывает огромное возмущение у жителей Ближнего Востока – включая иранцев.Массовое убийство мирных жителей Палестины, которые ежедневно гибнут под американскими бомбами, крайне негативно сказалось на репутации сторонников Запада.Тель-Авив угрожает войной Ливану, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты. Радикальные израильские политики систематически требуют атаковать сам Иран. Как отмечают эксперты, такие угрозы, как правило, повышают внутреннюю сплоченность Исламской Республики. А иранская власть уже доказала свое умение противостоять попыткам майданных сценариев.Остается дождаться результатов предстоящих выборов – тем более, что они важны для возобновления работы над всеобъемлющим договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Ираном."Иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки", – рассказал об этом журналистам директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.Очень скоро Исламская Республика получит нового президента, который будет представлять миру ее позицию по наиболее важным вопросам внешней политики. И это станет для международной дипломатии весьма заметным событием.О судьбе Эбрахима Раиси: Гибель президента Ирана: что будет дальше?
https://ukraina.ru/20240523/1055259063.html
https://ukraina.ru/20240521/1055196037.html
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Игорь Сердюков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, иран, тегеран , эбрахим (ибрахим) раиси, мид, выборы, али лариджани, запад
Эксклюзив, Иран, Тегеран , Эбрахим (Ибрахим) Раиси, МИД, выборы, Али Лариджани, Запад

Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика

15:22 11.06.2024 (обновлено: 15:27 11.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Совет стражей конституции Ирана утвердил финальный список из шести кандидатов, которые примут участие в выборах президента страны, запланированных на 28 июня
Они были назначены после 19 мая, когда президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета, вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и рядом других чиновников возвращаясь с открытия горного гидроузла на ирано-азербайджанской границе.
Несмотря на то, что Раиси был опытным и влиятельным политиком, широко известным своей дипломатической деятельностью, это печальное событие не привело к каким-либо значимым изменениям в жизни Ирана.
Специфика государственного устройства Исламской Республики, сложившаяся после революции 1979 года, состоит в том, что избранный президент выполняет представительские функции – прежде всего, на международной арене.
Согласно конституции, главой страны является верховный лидер – рахбар, который определяет общий политический курс, а также выполняет функции верховного главнокомандующего вооруженных сил Ирана. А этот пост еще с 1989 года бессменно занимает духовный лидер иранских шиитов, великий аятолла Али Хаменеи.
Процедура избрания нового президента страны тоже проходит в Иране на свой собственный лад.
Цветы в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 23:51
Генштаб Ирана опубликовал официальную версию крушения вертолета РаисиВертолет на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси разбился после столкновения с горой, на корпусе борта не было обнаружено следов воздействия пуль, сообщили 23 мая в Генштабе ВС Ирана, передает иранское издание Donya
Для участия в выборах первоначально зарегистрировались несколько десятков кандидатов, включая бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера парламента Али Лариджани, которые уже находились в высших эшелонах иранской власти.
Однако в итоговом списке оказались политические деятели, утвержденные Советом стражей конституции – иранским конституционным судом в составе двенадцати человек. Причем половина его членов являются авторитетными специалистами в области исламского права, которых назначает Али Хаменеи.
Одобренные советом кандидатуры свидетельствуют о том, что иранское руководство, прежде всего, желает обеспечить преемственность и стабильность государственной власти.
В списке в основном представлены последовательные критики Запада, которые пользуются доверием верховного лидера. А их идеологические позиции в целом соответствуют взглядом покойного Эбрахима Раиси.
Среди тех, кто поборется за пост президента – спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, бывший глава министерства внутренних дел и министерства юстиции Мустафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, а также глава фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель спикера иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Шестой кандидатурой в списке является бывший министр здравоохранения и медицинского образования Ирана, депутат парламента Масуд Пезешкиан, представляющий азербайджанскую общину Тебриза.
Этого политика, который также является практикующим кардиохирургом, принято считать менее консервативной фигурой по сравнению с его соперниками. Однако это не помешало Совету стражей конституции допустить его к участию во внеочередных выборах.
Иранская власть чувствует себя уверенно. Она демонстрирует умение бороться с западными санкциями и опирается на поддержку большинства населения, явно давая понять, что не опасается политической конкуренции на выборах президента.
Впрочем, сам Пезешкиан, конечно же, не является оппозиционером. Он относится к сторонникам умеренных реформ в рамках существующей политической системы, которые всегда участвовали в политической деятельности Исламской Республики.
По мнению ближневосточных экспертов, фаворитом предстоящего голосования может стать Мохаммад Багер Галибаф.
Это одна самых узнаваемых фигур в одобренном списке – ветеран ирано-иракского конфликта, успевший получить разнообразный управленческий и политический опыт. Галибаф был мэром Тегерана, руководил иранской полицией, а сегодня преподает в университете и является сертифицированным пилотом, способным управлять пассажирскими самолетами.
Конкуренцию этому политику может составить Cаид Джалили. Он работал руководителем администрации верховного лидера, а также занимался дипломатической деятельностью на посту заместителя министра иностранных дел Ирана.
Кроме того, за пост президента поборется действующий мэр иранской столицы Алиреза Закани. Он тоже является достаточно узнаваемой фигурой для избирателей, и уже участвовал в президентских выборах 2021 года,сняв свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси.
Все эти кандидаты выступают последовательными противниками любых призывов к либеральным реформам, поддерживая курс Али Хаменеи. А значит результаты будущих выборов не должны принести стране никаких политических неожиданностей.
Празднование годовщины исламской революции в Иране - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 15:26
Запад мочит ядерный КСИР. США и Израиль по-прежнему опасаются атомного ИранаСмерть президента Ирана Эбрахима Раиси по-прежнему оставляет открытыми два взаимосвязанных вопроса: что будет в Иране после этого и что Иран будет делать?
Конечно, коллективный Запад может попытаться воспользоваться голосованием для организации протестов, как это уже бывало в прошлом, когда с этой целью использовались самые разные провокации.
Однако выборы проходят на фоне израильской военной операции в Газе, которая вызывает огромное возмущение у жителей Ближнего Востока – включая иранцев.
Массовое убийство мирных жителей Палестины, которые ежедневно гибнут под американскими бомбами, крайне негативно сказалось на репутации сторонников Запада.
Тель-Авив угрожает войной Ливану, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты. Радикальные израильские политики систематически требуют атаковать сам Иран. Как отмечают эксперты, такие угрозы, как правило, повышают внутреннюю сплоченность Исламской Республики. А иранская власть уже доказала свое умение противостоять попыткам майданных сценариев.
Остается дождаться результатов предстоящих выборов – тем более, что они важны для возобновления работы над всеобъемлющим договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Ираном.
"Иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки", – рассказал об этом журналистам директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.
Очень скоро Исламская Республика получит нового президента, который будет представлять миру ее позицию по наиболее важным вопросам внешней политики. И это станет для международной дипломатии весьма заметным событием.
О судьбе Эбрахима Раиси: Гибель президента Ирана: что будет дальше?
 
ЭксклюзивИранТегеранЭбрахим (Ибрахим) РаисиМИДвыборыАли ЛариджаниЗапад
 
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