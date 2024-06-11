https://ukraina.ru/20240611/1055607440.html

Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика

Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика - 11.06.2024 Украина.ру

Кто станет новым президентом Ирана и как изменится его политика

Совет стражей конституции Ирана утвердил финальный список из шести кандидатов, которые примут участие в выборах президента страны, запланированных на 28 июня

2024-06-11T15:22

2024-06-11T15:22

2024-06-11T15:27

эксклюзив

иран

тегеран

эбрахим (ибрахим) раиси

мид

выборы

али лариджани

запад

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Они были назначены после 19 мая, когда президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета, вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и рядом других чиновников возвращаясь с открытия горного гидроузла на ирано-азербайджанской границе.Несмотря на то, что Раиси был опытным и влиятельным политиком, широко известным своей дипломатической деятельностью, это печальное событие не привело к каким-либо значимым изменениям в жизни Ирана.Специфика государственного устройства Исламской Республики, сложившаяся после революции 1979 года, состоит в том, что избранный президент выполняет представительские функции – прежде всего, на международной арене.Согласно конституции, главой страны является верховный лидер – рахбар, который определяет общий политический курс, а также выполняет функции верховного главнокомандующего вооруженных сил Ирана. А этот пост еще с 1989 года бессменно занимает духовный лидер иранских шиитов, великий аятолла Али Хаменеи.Процедура избрания нового президента страны тоже проходит в Иране на свой собственный лад.Для участия в выборах первоначально зарегистрировались несколько десятков кандидатов, включая бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада и бывшего спикера парламента Али Лариджани, которые уже находились в высших эшелонах иранской власти.Однако в итоговом списке оказались политические деятели, утвержденные Советом стражей конституции – иранским конституционным судом в составе двенадцати человек. Причем половина его членов являются авторитетными специалистами в области исламского права, которых назначает Али Хаменеи.Одобренные советом кандидатуры свидетельствуют о том, что иранское руководство, прежде всего, желает обеспечить преемственность и стабильность государственной власти.В списке в основном представлены последовательные критики Запада, которые пользуются доверием верховного лидера. А их идеологические позиции в целом соответствуют взглядом покойного Эбрахима Раиси.Среди тех, кто поборется за пост президента – спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, бывший глава министерства внутренних дел и министерства юстиции Мустафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, а также глава фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель спикера иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Шестой кандидатурой в списке является бывший министр здравоохранения и медицинского образования Ирана, депутат парламента Масуд Пезешкиан, представляющий азербайджанскую общину Тебриза.Этого политика, который также является практикующим кардиохирургом, принято считать менее консервативной фигурой по сравнению с его соперниками. Однако это не помешало Совету стражей конституции допустить его к участию во внеочередных выборах.Иранская власть чувствует себя уверенно. Она демонстрирует умение бороться с западными санкциями и опирается на поддержку большинства населения, явно давая понять, что не опасается политической конкуренции на выборах президента.Впрочем, сам Пезешкиан, конечно же, не является оппозиционером. Он относится к сторонникам умеренных реформ в рамках существующей политической системы, которые всегда участвовали в политической деятельности Исламской Республики.По мнению ближневосточных экспертов, фаворитом предстоящего голосования может стать Мохаммад Багер Галибаф.Это одна самых узнаваемых фигур в одобренном списке – ветеран ирано-иракского конфликта, успевший получить разнообразный управленческий и политический опыт. Галибаф был мэром Тегерана, руководил иранской полицией, а сегодня преподает в университете и является сертифицированным пилотом, способным управлять пассажирскими самолетами.Конкуренцию этому политику может составить Cаид Джалили. Он работал руководителем администрации верховного лидера, а также занимался дипломатической деятельностью на посту заместителя министра иностранных дел Ирана.Кроме того, за пост президента поборется действующий мэр иранской столицы Алиреза Закани. Он тоже является достаточно узнаваемой фигурой для избирателей, и уже участвовал в президентских выборах 2021 года,сняв свою кандидатуру в пользу Эбрахима Раиси.Все эти кандидаты выступают последовательными противниками любых призывов к либеральным реформам, поддерживая курс Али Хаменеи. А значит результаты будущих выборов не должны принести стране никаких политических неожиданностей.Конечно, коллективный Запад может попытаться воспользоваться голосованием для организации протестов, как это уже бывало в прошлом, когда с этой целью использовались самые разные провокации.Однако выборы проходят на фоне израильской военной операции в Газе, которая вызывает огромное возмущение у жителей Ближнего Востока – включая иранцев.Массовое убийство мирных жителей Палестины, которые ежедневно гибнут под американскими бомбами, крайне негативно сказалось на репутации сторонников Запада.Тель-Авив угрожает войной Ливану, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты. Радикальные израильские политики систематически требуют атаковать сам Иран. Как отмечают эксперты, такие угрозы, как правило, повышают внутреннюю сплоченность Исламской Республики. А иранская власть уже доказала свое умение противостоять попыткам майданных сценариев.Остается дождаться результатов предстоящих выборов – тем более, что они важны для возобновления работы над всеобъемлющим договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Ираном."Иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки", – рассказал об этом журналистам директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.Очень скоро Исламская Республика получит нового президента, который будет представлять миру ее позицию по наиболее важным вопросам внешней политики. И это станет для международной дипломатии весьма заметным событием.О судьбе Эбрахима Раиси: Гибель президента Ирана: что будет дальше?

https://ukraina.ru/20240523/1055259063.html

https://ukraina.ru/20240521/1055196037.html

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эксклюзив, иран, тегеран , эбрахим (ибрахим) раиси, мид, выборы, али лариджани, запад