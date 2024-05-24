Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити" - 24.05.2024 Украина.ру
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Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити"
Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити" - 24.05.2024 Украина.ру
Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити"
Как и в случае противовоздушной обороны, даже самая прекрасная ПВО не дает стопроцентной гарантии перехвата. К сожалению, наш враг неглуп и многочислен. Он знает наши уязвимые места и по ним бьет, поэтому полной гарантии безопасности никто дать не может.
2024-05-24T19:30
2024-05-24T19:30
интервью
украина
россия
средняя азия
александр бортников
игил
"талибан"
теракт
крокус сити
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал религиовед, историк религии, исламовед Роман Силантьев.Директор ФСБ России Александр Бортников по результатам расследования теракта в "Крокус Сити Холле" сообщил, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасан" (афганское крыло ИГИЛ*). Непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины.- Роман Анатольевич, почему именно эта исламистская организация участвовала в этом теракте?- Полагаю, что заказчики теракта искали исполнителей среди уроженцев Средней Азии и первыми нашли таджиков, которые по факту географического месторасположения, если они радикалы, ориентируются на ИГИЛ* и "Вилаят Хорасан"*, которая злодействует в Таджикистане и Афганистане. Они могли первыми завербовать и бойцов из "Катиба ат-Таухид"* из Узбекистана с такими взглядами. Они могли разных людей на это подписать, но первыми откликнулись эти.- Как украинцы и исламисты находят общий язык?- У них общий враг, это мы. Обычным наивным гражданам России, которые поджигают военкоматы и релейные шкафы, вербовщики даже предоплату не переводят. А этим, видимо, по 250 тысяч скинули. Был у них и куратор, которого застрелили при задержании. Такие теракты специалисты, я и мои коллеги, давно ожидали. Они пытались реализовать их с самого начала СВО, и мы еще долго продержались. В этой печальной ситуации есть один плюс, что все это случилось не сразу. Но, к сожалению, они будут и впредь пытаться это делать.- Интересно, что "Вилаят Хорасан"* противостоит движение "Талибан"*.- Да, сложилась парадоксальная ситуация, когда "Талибан"* вместе с ИГИЛ* значится в перечне террористических организаций, а в реальности является нашим союзником, так как для талибов* игиловцы* смертельные враги, и они не стесняются их уничтожать.Это факт, поэтому делегации "Талибана"* приезжают к нам на форумы и иные мероприятия. От себя могу заметить, что неплохо бы пересмотреть целесообразность присутствия "Талибана"* в списках террористических организаций. Талибы* у нас в России теракты не устраивают.- Что известно об исламском радикализме на Украине? Периодически в сети появляются фото бойцов ВСУ, щеголяющих символикой запрещенного ИГИЛ*.- Там не запрещены исламистские организации. У них очень активно работала структура "Братьев-мусульман"* , которая у нас работала слабо, "Хизб ут-Тахрир"* и весь прочий спектр.Происходило это в Крыму и в других местах, и только благодаря одному муфтию, не будем называть имя, чтобы ему не отомстили, который этой заразе оказал сопротивление, ситуация не дошла до финала.Тем не менее, мусульмане на Украине очень радикализированы. Туда приехали и многие наши радикалы, в том числе новообращённые. Этот феномен называется "вахабандер", так можно обозначить этнических украинцев, которые исповедуют ваххабизм и ненавидят нас и как бандеровцы, и как ваххабиты. Украина стала неким шелтером, то есть безопасным местом для радикалов.Из них формируют боевые части, как, например, батальон "Торнадо"*. И эти люди пытаются нас убить, но мы их убиваем эффективнее, чем они нас. Некоторое время назад прибили Даниила Ляшука (ликвидирован 1 апреля 2023 года в районе Артемовска – ред.). Это был игиловец*, белорус, с его слов. То есть воюя с ними, мы еще ваххабитов истребляем, а они ваххабитов наоборот привлекают.- Есть ли возможность улучшить профилактику терактов в России?- Я могу похвалить наши спецслужбы в очень тяжелой ситуации, они отлично справляются. Но отлично не значит идеально. В такой ситуации идеально справиться нельзя. Если раньше террористическая угроза только от ваххабитов исходила, то теперь добавился мощнейший фактор Украины, активизировались леваки, которые тоже к терроризму склонны. При этом многие сотрудники спецслужб уехали на новые территории. С учетом бешеного давления, теракты еще предстоят, к сожалению.Как и в случае противовоздушной обороны даже самая прекрасная ПВО не дает стопроцентной гарантии перехвата. Надо набирать новых людей, готовить общество, но, к сожалению, наш враг неглуп и многочислен. Он знает наши уязвимые места и по ним бьет, поэтому полной гарантии безопасности никто дать не может. Сейчас наивысший уровень террористической угрозы за весь период наблюдения.*Организация запрещена в России
https://ukraina.ru/20240524/1055270924.html
https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html
https://ukraina.ru/20240522/1055208511.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, средняя азия, александр бортников, игил, "талибан", теракт, крокус сити
Интервью, Украина, Россия, Средняя Азия, Александр Бортников, ИГИЛ, "Талибан", теракт, Крокус Сити

Роман Силантьев: Украина стала логовом ваххабитов, которые хотят повторить в России "Крокус Сити"

19:30 24.05.2024
 
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П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Как и в случае противовоздушной обороны, даже самая прекрасная ПВО не дает стопроцентной гарантии перехвата. К сожалению, наш враг неглуп и многочислен. Он знает наши уязвимые места и по ним бьет, поэтому полной гарантии безопасности никто дать не может.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал религиовед, историк религии, исламовед Роман Силантьев.
Директор ФСБ России Александр Бортников по результатам расследования теракта в "Крокус Сити Холле" сообщил, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет члены "Вилаят Хорасан" (афганское крыло ИГИЛ*). Непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины.
- Роман Анатольевич, почему именно эта исламистская организация участвовала в этом теракте?
- Полагаю, что заказчики теракта искали исполнителей среди уроженцев Средней Азии и первыми нашли таджиков, которые по факту географического месторасположения, если они радикалы, ориентируются на ИГИЛ* и "Вилаят Хорасан"*, которая злодействует в Таджикистане и Афганистане.
Они могли первыми завербовать и бойцов из "Катиба ат-Таухид"* из Узбекистана с такими взглядами. Они могли разных людей на это подписать, но первыми откликнулись эти.
- Как украинцы и исламисты находят общий язык?
- У них общий враг, это мы. Обычным наивным гражданам России, которые поджигают военкоматы и релейные шкафы, вербовщики даже предоплату не переводят. А этим, видимо, по 250 тысяч скинули. Был у них и куратор, которого застрелили при задержании.
17:10
Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государствуЗа последний месяц в России по разным уголовным делам были задержаны четверо высокопоставленных сотрудников Минобороны
Такие теракты специалисты, я и мои коллеги, давно ожидали. Они пытались реализовать их с самого начала СВО, и мы еще долго продержались. В этой печальной ситуации есть один плюс, что все это случилось не сразу. Но, к сожалению, они будут и впредь пытаться это делать.
- Интересно, что "Вилаят Хорасан"* противостоит движение "Талибан"*.
- Да, сложилась парадоксальная ситуация, когда "Талибан"* вместе с ИГИЛ* значится в перечне террористических организаций, а в реальности является нашим союзником, так как для талибов* игиловцы* смертельные враги, и они не стесняются их уничтожать.
Это факт, поэтому делегации "Талибана"* приезжают к нам на форумы и иные мероприятия. От себя могу заметить, что неплохо бы пересмотреть целесообразность присутствия "Талибана"* в списках террористических организаций. Талибы* у нас в России теракты не устраивают.
- Что известно об исламском радикализме на Украине? Периодически в сети появляются фото бойцов ВСУ, щеголяющих символикой запрещенного ИГИЛ*.
- Там не запрещены исламистские организации. У них очень активно работала структура "Братьев-мусульман"* , которая у нас работала слабо, "Хизб ут-Тахрир"* и весь прочий спектр.
Происходило это в Крыму и в других местах, и только благодаря одному муфтию, не будем называть имя, чтобы ему не отомстили, который этой заразе оказал сопротивление, ситуация не дошла до финала.
Британия Великобритания флаг
27 апреля, 12:42
Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и МонголииМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 26 апреля находится с визитом в Монголии. До этого он посетил страны Средней Азии – Таджикистан, Узбекистан и Туркмению, а также Киргизию
Тем не менее, мусульмане на Украине очень радикализированы. Туда приехали и многие наши радикалы, в том числе новообращённые. Этот феномен называется "вахабандер", так можно обозначить этнических украинцев, которые исповедуют ваххабизм и ненавидят нас и как бандеровцы, и как ваххабиты. Украина стала неким шелтером, то есть безопасным местом для радикалов.
Из них формируют боевые части, как, например, батальон "Торнадо"*. И эти люди пытаются нас убить, но мы их убиваем эффективнее, чем они нас. Некоторое время назад прибили Даниила Ляшука (ликвидирован 1 апреля 2023 года в районе Артемовска – ред.). Это был игиловец*, белорус, с его слов. То есть воюя с ними, мы еще ваххабитов истребляем, а они ваххабитов наоборот привлекают.
- Есть ли возможность улучшить профилактику терактов в России?
- Я могу похвалить наши спецслужбы в очень тяжелой ситуации, они отлично справляются. Но отлично не значит идеально. В такой ситуации идеально справиться нельзя.
Если раньше террористическая угроза только от ваххабитов исходила, то теперь добавился мощнейший фактор Украины, активизировались леваки, которые тоже к терроризму склонны. При этом многие сотрудники спецслужб уехали на новые территории. С учетом бешеного давления, теракты еще предстоят, к сожалению.
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 07:53
Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомбиКогда либералы говорили, что русские не такие, как другие народы – хуже, мы возмущались. Как, мол, не такие – это же нацизм, все нации одинаковы, а люди бывают плохие, а бывают хорошие
Как и в случае противовоздушной обороны даже самая прекрасная ПВО не дает стопроцентной гарантии перехвата. Надо набирать новых людей, готовить общество, но, к сожалению, наш враг неглуп и многочислен.
Он знает наши уязвимые места и по ним бьет, поэтому полной гарантии безопасности никто дать не может. Сейчас наивысший уровень террористической угрозы за весь период наблюдения.
*Организация запрещена в России
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСредняя АзияАлександр БортниковИГИЛ"Талибан"терактКрокус Сити
 
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