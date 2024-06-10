Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ
Стратегической задача ВС РФ - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, рассказал эксперт.
Стратегической задача российских войск - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Наступательные действия ВС РФ сил от Волчанска до Красногоровки служат достижению этой цели, добавил он.
"Пока наши наступательные действия носят локальный характер. Для этого мы привлекаем относительно небольшие соединения. Мы все ждем главного удара. И наша задача состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить этот главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы парировать его", - отметил Измайлов.
Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боев, резюмировал собеседник издания.
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