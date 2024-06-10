Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ - 10.06.2024 Украина.ру
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Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ
Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ - 10.06.2024 Украина.ру
Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ
Стратегической задача ВС РФ - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-06-10T05:35
2024-06-10T05:35
новости
россия
волчанск
донбасс
олег измайлов
всу
угледар
наступление
удары
днр
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То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, рассказал эксперт.Стратегической задача российских войск - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Наступательные действия ВС РФ сил от Волчанска до Красногоровки служат достижению этой цели, добавил он.Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
https://ukraina.ru/20240609/1055557496.html
россия
волчанск
донбасс
угледар
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новости, россия, волчанск, донбасс, олег измайлов, всу, угледар, наступление, удары, днр, сво, вс рф, резервы
Новости, Россия, Волчанск, Донбасс, Олег Измайлов, ВСУ, Угледар, наступление, удары, ДНР, СВО, ВС РФ, резервы

Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ

05:35 10.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Стратегической задача ВС РФ - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, рассказал эксперт.
Стратегической задача российских войск - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Наступательные действия ВС РФ сил от Волчанска до Красногоровки служат достижению этой цели, добавил он.
"Пока наши наступательные действия носят локальный характер. Для этого мы привлекаем относительно небольшие соединения. Мы все ждем главного удара. И наша задача состоит в том, чтобы к тому моменту, как мы будем наносить этот главный удар, у ВСУ было как можно меньше резервов, чтобы парировать его", - отметил Измайлов.
Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боев, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
О том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
Виктор Баранец интервью
Вчера, 08:17
Полковник Виктор Баранец: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада Я бы говорил о Сумском направлении только тогда, когда мы решим судьбу Волчанска. Этот город с давних времен называли ключом к Харькову
 
НовостиРоссияВолчанскДонбассОлег ИзмайловВСУУгледарнаступлениеударыДНРСВОВС РФрезервы
 
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Заголовок открываемого материала
05:40Украина за неделю. Мир, приемлемый не только для Зеленского
05:35Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ
05:30Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
05:20"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины
05:20Павел Леонов: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
05:10Многое зависит от Угледара: Борис Рожин раскрыл, почему после потери Константиновки у ВСУ "поплывет" юг
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04:50Борис Рожин: если бы группировка войск была больше на 300-500 тысяч, это серьезно изменило бы баланс сил
04:40Надо выбивать резервы: эксперт объяснил, почему еще не взят Волчанск и не рухнул фронт в Красногоровке
04:30Это очень удобные районы: эксперт предположил, на каком участке бойцы могут нанести три главных удара
04:20Борис Рожин: натовские военные воюют на Украине с 2022 года и несут серьезные потери в людях
04:10Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо
04:00Бронежилеты, пехотные РЭБы и аналог "Бабы-Яги": Борис Рожин пояснил, в чем сейчас нуждается фронт СВО
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