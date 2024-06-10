https://ukraina.ru/20240610/1055568560.html

Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ

Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ - 10.06.2024 Украина.ру

Мы все ждем главного удара: Олег Измайлов объяснил, какую стратегическую задачу сейчас решают ВС РФ

Стратегической задача ВС РФ - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-10T05:35

2024-06-10T05:35

2024-06-10T05:35

новости

россия

волчанск

донбасс

олег измайлов

всу

угледар

наступление

удары

днр

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То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, рассказал эксперт.Стратегической задача российских войск - заставить ВСУ использовать на поле боя все свои резервы, чтобы у них не было возможности оперативно реагировать на изменение обстановки. Наступательные действия ВС РФ сил от Волчанска до Красногоровки служат достижению этой цели, добавил он.Участок фронта Константиновка — Дзержинск — Угледар очень хорош тем, что на нем можно нанести два или три главных удара. Этому способствует сама местность. Там равнины, постепенно переходящие в высоты. Это очень удобные районы для боев, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами

https://ukraina.ru/20240609/1055557496.html

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