Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов - 11.06.2024 Украина.ру
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Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов
Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов - 11.06.2024 Украина.ру
Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе России более 309 млн рублей. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Mash
2024-06-11T11:37
2024-06-11T11:37
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Месяцем ранее Mash сообщил о долге в 306 млн рублей. Однако спортсмен не только не погасил сумму долга, а и увеличил его. Сейчас Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309 729 366 рублей. Соотвествующий скриншот опубликовал канал.Налоговая служба, в свою очередь, заблокировала счета в двух компаниях - строительной фирме и крестьянско-фермерском хозяйстве, которые принадлежат троюродному брату спортсмена — Умару. При этом долг этих компаний составляет 271 рубль, пишет Mash.Также источник обнаружил долг в 44 копейки у двоюродного брата Хабиба — Абубакара.Подопечный Нурмагомедова — действующий чемпион UFC Ислам Махачев — чист перед ФНС, задолженностей не имеет.Спортсмен Хабиб Нурмагомедов ситуацию не комментирует.Накануне, 3 июня, Нурмагомедов встретился на турнире в Нью-Джерси с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом . Он попросил Трампа остановить кровопролитие в Палестине.Публицист, общественный деятель Захар Прилепин возмутился, что спортсмен не затронул конфликт на Украине. "Хабиб из Палестины родом? А то я что-то запутался. Где дагестанцев больше воюет? В Палестине? Или под Купянском? Если что, мы тоже за Палестину переживаем. Но есть, как говорится, детали", - прокомментировал Прилепин.
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новости, россия, мма, спортсмены, налоги, фнс
Новости, Россия, ММА, спортсмены, налоги, ФНС

Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов

11:37 11.06.2024
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЧествование Хабиба Нурмагомедова в Махачкале
Чествование Хабиба Нурмагомедова в Махачкале - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе России более 309 млн рублей. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Mash
"Долг самого богатого спортсмена России Хабиба Нурмагомедова перед ФНС, по информации Mash, увеличился до 309,7 млн рублей — на 3,5 млн с мая этого года", - говорится в сообщении.
Месяцем ранее Mash сообщил о долге в 306 млн рублей. Однако спортсмен не только не погасил сумму долга, а и увеличил его. Сейчас Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309 729 366 рублей. Соотвествующий скриншот опубликовал канал.
© Mash телеграм-канал
© Mash телеграм-канал
Налоговая служба, в свою очередь, заблокировала счета в двух компаниях - строительной фирме и крестьянско-фермерском хозяйстве, которые принадлежат троюродному брату спортсмена — Умару. При этом долг этих компаний составляет 271 рубль, пишет Mash.
Также источник обнаружил долг в 44 копейки у двоюродного брата Хабиба — Абубакара.
Подопечный Нурмагомедова — действующий чемпион UFC Ислам Махачев — чист перед ФНС, задолженностей не имеет.
Спортсмен Хабиб Нурмагомедов ситуацию не комментирует.
Накануне, 3 июня, Нурмагомедов встретился на турнире в Нью-Джерси с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом . Он попросил Трампа остановить кровопролитие в Палестине.
Публицист, общественный деятель Захар Прилепин возмутился, что спортсмен не затронул конфликт на Украине. "Хабиб из Палестины родом? А то я что-то запутался. Где дагестанцев больше воюет? В Палестине? Или под Купянском? Если что, мы тоже за Палестину переживаем. Но есть, как говорится, детали", - прокомментировал Прилепин.
 
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