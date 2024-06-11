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Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов
Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов - 11.06.2024 Украина.ру
Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе России более 309 млн рублей. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Mash
2024-06-11T11:37
2024-06-11T11:37
2024-06-11T11:37
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Месяцем ранее Mash сообщил о долге в 306 млн рублей. Однако спортсмен не только не погасил сумму долга, а и увеличил его. Сейчас Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309 729 366 рублей. Соотвествующий скриншот опубликовал канал.Налоговая служба, в свою очередь, заблокировала счета в двух компаниях - строительной фирме и крестьянско-фермерском хозяйстве, которые принадлежат троюродному брату спортсмена — Умару. При этом долг этих компаний составляет 271 рубль, пишет Mash.Также источник обнаружил долг в 44 копейки у двоюродного брата Хабиба — Абубакара.Подопечный Нурмагомедова — действующий чемпион UFC Ислам Махачев — чист перед ФНС, задолженностей не имеет.Спортсмен Хабиб Нурмагомедов ситуацию не комментирует.Накануне, 3 июня, Нурмагомедов встретился на турнире в Нью-Джерси с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом . Он попросил Трампа остановить кровопролитие в Палестине.Публицист, общественный деятель Захар Прилепин возмутился, что спортсмен не затронул конфликт на Украине. "Хабиб из Палестины родом? А то я что-то запутался. Где дагестанцев больше воюет? В Палестине? Или под Купянском? Если что, мы тоже за Палестину переживаем. Но есть, как говорится, детали", - прокомментировал Прилепин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мма, спортсмены, налоги, фнс
Новости, Россия, ММА, спортсмены, налоги, ФНС
Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе России более 309 млн рублей. Об этом сообщил 11 июня телеграм-канал Mash
"Долг самого богатого спортсмена России Хабиба Нурмагомедова перед ФНС, по информации Mash, увеличился до 309,7 млн рублей — на 3,5 млн с мая этого года", - говорится в сообщении.
Месяцем ранее Mash сообщил о долге в 306 млн рублей. Однако спортсмен не только не погасил сумму долга, а и увеличил его. Сейчас Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 309 729 366 рублей. Соотвествующий скриншот
опубликовал канал.
Налоговая служба, в свою очередь, заблокировала счета в двух компаниях - строительной фирме и крестьянско-фермерском хозяйстве, которые принадлежат троюродному брату спортсмена — Умару. При этом долг этих компаний составляет 271 рубль, пишет Mash.
Также источник обнаружил долг в 44 копейки у двоюродного брата Хабиба — Абубакара.
Подопечный Нурмагомедова — действующий чемпион UFC Ислам Махачев — чист перед ФНС, задолженностей не имеет.
Спортсмен Хабиб Нурмагомедов ситуацию не комментирует.
Накануне, 3 июня, Нурмагомедов встретился на турнире в Нью-Джерси с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом
. Он попросил Трампа остановить кровопролитие в Палестине.
Публицист, общественный деятель Захар Прилепин возмутился, что спортсмен не затронул конфликт на Украине. "Хабиб из Палестины родом? А то я что-то запутался. Где дагестанцев больше воюет? В Палестине? Или под Купянском? Если что, мы тоже за Палестину переживаем. Но есть, как говорится, детали", - прокомментировал
Прилепин.