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В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года - 10.06.2024 Украина.ру
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
Новым командующим беспилотных систем Вооруженных Сил Украины стал замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский, сообщили в понедельник в Генеральном штабе армии
2024-06-10T22:47
2024-06-10T22:47
2024-06-10T22:51
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Как утоняют украинские СМИ, Сухаревский "вошел в историю" тем, что якобы был первым украинским военным, открывшим огонь по русским 13 апреля 2014 года, когда те обстреляли силовиков Службы безопасности Украины под Славянском. На службе у Сырского Сухаревский также отвечал за развитие дронов и применение беспилотных систем. Создание отдельного рода войск – Сил БПЛА – поддержал в начале прошлого месяца Владимир Зеленский.Как украинские дроны могут ударить с Финляндии по Петербургу читайте в интервью директора Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковника в отставке Геннадия Подлесного.
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Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, СВО
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
22:47 10.06.2024 (обновлено: 22:51 10.06.2024)
Новым командующим беспилотных систем Вооруженных Сил Украины стал замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский, сообщили в понедельник в Генеральном штабе армии