В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года - 10.06.2024 Украина.ру
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В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года - 10.06.2024 Украина.ру
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
Новым командующим беспилотных систем Вооруженных Сил Украины стал замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский, сообщили в понедельник в Генеральном штабе армии
2024-06-10T22:47
2024-06-10T22:51
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Как утоняют украинские СМИ, Сухаревский "вошел в историю" тем, что якобы был первым украинским военным, открывшим огонь по русским 13 апреля 2014 года, когда те обстреляли силовиков Службы безопасности Украины под Славянском. На службе у Сырского Сухаревский также отвечал за развитие дронов и применение беспилотных систем. Создание отдельного рода войск – Сил БПЛА – поддержал в начале прошлого месяца Владимир Зеленский.Как украинские дроны могут ударить с Финляндии по Петербургу читайте в интервью директора Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковника в отставке Геннадия Подлесного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, бпла, сво
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, СВО

В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года

22:47 10.06.2024 (обновлено: 22:51 10.06.2024)
 
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА
В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА
Читать в
Новым командующим беспилотных систем Вооруженных Сил Украины стал замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский, сообщили в понедельник в Генеральном штабе армии
"В соответствии с приказом министра обороны Украины от 10 июня 2024 года полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", – сказано в опубликованном сообщении.
Как утоняют украинские СМИ, Сухаревский "вошел в историю" тем, что якобы был первым украинским военным, открывшим огонь по русским 13 апреля 2014 года, когда те обстреляли силовиков Службы безопасности Украины под Славянском.
На службе у Сырского Сухаревский также отвечал за развитие дронов и применение беспилотных систем.
Создание отдельного рода войск – Сил БПЛА – поддержал в начале прошлого месяца Владимир Зеленский.
Как украинские дроны могут ударить с Финляндии по Петербургу читайте в интервью директора Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковника в отставке Геннадия Подлесного.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
28 апреля, 17:59
Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронамУдары армии РФ по инфраструктуре Украины лишают Киев возможности снабжать свои вооруженные силы беспилотниками с новыми технологиями. Об этом пишет издание Forbes
 
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Заголовок открываемого материала
23:12МО Украины начало напрямую сотрудничать с мировыми производителями оружия
22:47В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года
22:21В Польше украинским беженцам существенно урезали льготы
21:52Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
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