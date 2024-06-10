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В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года

В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года - 10.06.2024 Украина.ру

В ВСУ появился новый командир Сил БПЛА, воюющий с русскими с 2014 года

Новым командующим беспилотных систем Вооруженных Сил Украины стал замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский, сообщили в понедельник в Генеральном штабе армии

2024-06-10T22:47

2024-06-10T22:47

2024-06-10T22:51

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Как утоняют украинские СМИ, Сухаревский "вошел в историю" тем, что якобы был первым украинским военным, открывшим огонь по русским 13 апреля 2014 года, когда те обстреляли силовиков Службы безопасности Украины под Славянском. На службе у Сырского Сухаревский также отвечал за развитие дронов и применение беспилотных систем. Создание отдельного рода войск – Сил БПЛА – поддержал в начале прошлого месяца Владимир Зеленский.Как украинские дроны могут ударить с Финляндии по Петербургу читайте в интервью директора Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковника в отставке Геннадия Подлесного.

https://ukraina.ru/20240428/1054802769.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, всу, бпла, сво