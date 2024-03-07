https://ukraina.ru/20240307/1053750516.html

Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу

Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу - 07.03.2024 Украина.ру

Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу

Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны создают серьезные проблемы на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T05:20

2024-03-07T05:20

2024-03-07T05:20

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Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники, рассказал политолог.Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте. А если их будем много, то проблем будет еще больше, добавил эксперт.Отчасти это оттягивание сил уже происходит, власти РФ не только на бумаге, но и на деле восстанавливают Ленинградский военный округ. Силы и средства, которые мы могли бы задействовать в зоне СВО, уже переброшены туда, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053716503.html

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новости, украина, запад, финляндия, всу, дроны, беспилотники, удары, санкт-петербург, бпла