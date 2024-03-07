Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу
Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны создают серьезные проблемы на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники, рассказал политолог.
Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте. А если их будем много, то проблем будет еще больше, добавил эксперт.
"Кроме того, сейчас возможны провокации с нанесением ударов БПЛА с территории Финляндии и создание реальной угрозы для Санкт-Петербурга, чтобы мы оттянули туда часть своих ресурсов", - отметил Подлесный.
Отчасти это оттягивание сил уже происходит, власти РФ не только на бумаге, но и на деле восстанавливают Ленинградский военный округ. Силы и средства, которые мы могли бы задействовать в зоне СВО, уже переброшены туда, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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