Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053750516.html
Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу
Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу - 07.03.2024 Украина.ру
Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу
Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны создают серьезные проблемы на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T05:20
2024-03-07T05:20
новости
украина
запад
финляндия
всу
дроны
беспилотники
удары
санкт-петербург
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053255225_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_4ca8f1adb5d5310df536de54eec8a0b4.jpg
Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники, рассказал политолог.Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте. А если их будем много, то проблем будет еще больше, добавил эксперт.Отчасти это оттягивание сил уже происходит, власти РФ не только на бумаге, но и на деле восстанавливают Ленинградский военный округ. Силы и средства, которые мы могли бы задействовать в зоне СВО, уже переброшены туда, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240306/1053716503.html
украина
запад
финляндия
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053255225_119:0:1112:745_1920x0_80_0_0_48917712e2c3a7479e12fa555950bd33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, финляндия, всу, дроны, беспилотники, удары, санкт-петербург, бпла
Новости, Украина, Запад, Финляндия, ВСУ, дроны, беспилотники, удары, Санкт-Петербург, БПЛА

Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу

05:20 07.03.2024
 
© YouTube / Діяукраинский БПЛА Shark
украинский БПЛА Shark - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© YouTube / Дія
Читать в
Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны создают серьезные проблемы на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Украина заявила, что развернет масштабное производство БПЛА и доведет их численность до миллиона. Но всем понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные союзники, рассказал политолог.
Если миллион снарядов для Украины у Запада изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут собрать совместными усилиями. Украинские FPV-дроны уже создают серьезные проблемы на фронте. А если их будем много, то проблем будет еще больше, добавил эксперт.
"Кроме того, сейчас возможны провокации с нанесением ударов БПЛА с территории Финляндии и создание реальной угрозы для Санкт-Петербурга, чтобы мы оттянули туда часть своих ресурсов", - отметил Подлесный.
Отчасти это оттягивание сил уже происходит, власти РФ не только на бумаге, но и на деле восстанавливают Ленинградский военный округ. Силы и средства, которые мы могли бы задействовать в зоне СВО, уже переброшены туда, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 06:00
Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам ЛьвоваЖурнал Минобороны РФ "Военная мысль" опубликовал статью, авторы которой утверждают, что нападение на Россию может представлять собой воздушно-наземную или воздушно-морскую операцию, которая начнется с быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов
 
НовостиУкраинаЗападФинляндияВСУдроныбеспилотникиударыСанкт-ПетербургБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье
06:00От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране
05:50Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков
05:40Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУ
05:30"Мы будем расширять зону СВО": эксперт раскрыл детали, как ВС РФ зайдут в Сумы и начнут окружать Харьков
05:20Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу
05:15Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ
05:10"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине
05:00"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев
04:50Открываем "северный фронт"? Эксперт раскрыл, когда огромная армия зайдет с Белоруссии на Сумы и Харьков
04:40"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту
04:35Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле
04:30"Мы уже воюем с НАТО": политолог назвал четыре страны в Европе, которые сейчас напрямую угрожают России
04:20"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков
04:10"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар
04:00"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие
03:50Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев
03:40Заход НАТО, миллион дронов и ядерный "подвес" на F-16. Эксперт раскрыл, почему нужно идти в наступление
03:30"Человек с одной извилиной": генерал-майор ФСБ рассказал о вырождении политической элиты Запада
03:20Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б
Лента новостейМолния