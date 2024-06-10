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Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта
Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта - 10.06.2024 Украина.ру
Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, который запросил убежище в Белоруссии. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши
2024-06-10T15:25
2024-06-10T15:25
2024-06-10T15:25
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варшава
польша
судья
арест
европа
зарубежье
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"Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа", - говорится в сообщении.В мае в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА попросил статус политического беженца в Белорусии.Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска. Позднее он заявил о желании иметь белорусское гражданство.В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши.Суд Варшавы 15 мая снял с него судейский иммунитет и заочно арестовал.О судье Томаша Шмидта подробнее в материале Олега Хавича В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, варшава, польша, судья, арест, европа, зарубежье
Новости, Варшава, Польша, судья, арест, Европа, Зарубежье
Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта
Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, который запросил убежище в Белоруссии. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши
"Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа", - говорится в сообщении.
В мае в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА попросил статус политического беженца в Белорусии.
Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска. Позднее он заявил о желании иметь белорусское гражданство.
В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши.
Суд Варшавы 15 мая снял с него судейский иммунитет и заочно арестовал.
О судье Томаша Шмидта подробнее в материале Олега Хавича В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след на сайте Украина.ру