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Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта

Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта - 10.06.2024 Украина.ру

Варшава выдала европейский ордер на арест судьи Шмидта

Суд Варшавы выдал европейский ордер на арест судьи, который запросил убежище в Белоруссии. Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши

2024-06-10T15:25

2024-06-10T15:25

2024-06-10T15:25

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"Окружной суд в Варшаве по представлению прокурора выдал европейский ордер на арест Томаша Шмидта, подозреваемого в совершении преступления шпионажа", - говорится в сообщении.В мае в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА попросил статус политического беженца в Белорусии.Судья отметил, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Москвы и Минска. Позднее он заявил о желании иметь белорусское гражданство.В Польше в отношении Шмидта возбудили уголовное дело. Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши.Суд Варшавы 15 мая снял с него судейский иммунитет и заочно арестовал.О судье Томаша Шмидта подробнее в материале Олега Хавича В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский след на сайте Украина.ру

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новости, варшава, польша, судья, арест, европа, зарубежье