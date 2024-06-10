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Все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются - губернатор
Все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются - губернатор - 10.06.2024 Украина.ру
Все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются - губернатор
Российские спецслужбы оперативно раскрывают все случаи подготовки диверсий против российских военных. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума
2024-06-10T09:12
2024-06-10T09:12
2024-06-10T09:12
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диверсия в крыму
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Развожаев прокомментировал информацию о попытках различных организаций подготовки диверсий, направленных на российских военнослужащих.Губернатор Севастополя напомнил, что в городе действует штат, который связан со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя.Штаб регулярно собирается, на нём обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города. Все эти решения выполняются, подчеркнул он.Ранее, 7 июня, губернатор Севастополя рассказал об обстановке в городе. Он назвал ситуацию напряженной, но контролируемой. Развожаев отметил эффективную работу российских ПВО, которые отражают атаки. Он выразил уверенность в том, что ситуация будет оставаться контролируемом и в дальнейшем.Федеральная служба безопасности в начале июня сообщила о задержании лиц, которые готовили диверсии и теракты в Крыму против объектов инфраструктуры. В частности, злоумышленников завербовали украинские спецслужбы для организации диверсии против инфраструктуры и военнослужащих Черноморского флота.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот, россия, диверсия, диверсанты, диверсия в крыму
Новости, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, Черноморский флот, Россия, диверсия, диверсанты, диверсия в Крыму
Все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются - губернатор
Российские спецслужбы оперативно раскрывают все случаи подготовки диверсий против российских военных. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума
Развожаев прокомментировал информацию о попытках различных организаций подготовки диверсий, направленных на российских военнослужащих.
"Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются", - сказал Развожаев.
Губернатор Севастополя напомнил, что в городе действует штат, который связан со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя.
Штаб регулярно собирается, на нём обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города. Все эти решения выполняются, подчеркнул он.
Ранее, 7 июня, губернатор Севастополя рассказал
об обстановке в городе. Он назвал ситуацию напряженной, но контролируемой. Развожаев отметил эффективную работу российских ПВО, которые отражают атаки. Он выразил уверенность в том, что ситуация будет оставаться контролируемом и в дальнейшем.
Федеральная служба безопасности в начале июня сообщила о задержании лиц, которые готовили диверсии и теракты в Крыму против объектов инфраструктуры. В частности, злоумышленников завербовали украинские спецслужбы для организации диверсии против инфраструктуры и военнослужащих Черноморского флота.