https://ukraina.ru/20240610/1055567503.html

Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо

Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо - 10.06.2024 Украина.ру

Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо

Ситуация под Угледаром сейчас сдвинулась в пользу ВС РФ. Теперь российские силы могут наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-10T04:10

2024-06-10T04:10

2024-06-10T04:10

новости

россия

донбасс

олег измайлов

угледар

слобожанщина

сво

наступление

резервы

консервы

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Ранее, после длительного перерыва стали поступать хорошие новости с Угледарского направления. ВС РФ удалось совершить рывок и отбросить ВСУ к западным окраинам Парасковиевки.Противник на такие действия российских военных всегда реагирует нервно. Другое дело, что этот успех еще нельзя считать окончательной победой на этом участке, рассказал эксперт.С одной стороны, с севера в сам Угледар к ВСУ поступало не так много боеприпасов и материально-технических ресурсов. С другой стороны, теперь российские силы могут наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Через какое-то время бойцы смогут взять город в полукольцо, добавил он.Константиновка гораздо больше Парасковиевки. Село Парасковиевка — это всего несколько улиц и единственным ее преимуществом было то, что оно примыкает к водохранилищу. Бои за Константиновку будут не менее сложные, отметил журналист.То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами

https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html

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новости, россия, донбасс, олег измайлов, угледар, слобожанщина, сво, наступление, резервы, консервы, всу