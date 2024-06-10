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Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо
Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо - 10.06.2024 Украина.ру
Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо
Ситуация под Угледаром сейчас сдвинулась в пользу ВС РФ. Теперь российские силы могут наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-06-10T04:10
2024-06-10T04:10
2024-06-10T04:10
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россия
донбасс
олег измайлов
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слобожанщина
сво
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Ранее, после длительного перерыва стали поступать хорошие новости с Угледарского направления. ВС РФ удалось совершить рывок и отбросить ВСУ к западным окраинам Парасковиевки.Противник на такие действия российских военных всегда реагирует нервно. Другое дело, что этот успех еще нельзя считать окончательной победой на этом участке, рассказал эксперт.С одной стороны, с севера в сам Угледар к ВСУ поступало не так много боеприпасов и материально-технических ресурсов. С другой стороны, теперь российские силы могут наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Через какое-то время бойцы смогут взять город в полукольцо, добавил он.Константиновка гораздо больше Парасковиевки. Село Парасковиевка — это всего несколько улиц и единственным ее преимуществом было то, что оно примыкает к водохранилищу. Бои за Константиновку будут не менее сложные, отметил журналист.То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
https://ukraina.ru/20240609/1055566774.html
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новости, россия, донбасс, олег измайлов, угледар, слобожанщина, сво, наступление, резервы, консервы, всу
Новости, Россия, Донбасс, Олег Измайлов, Угледар, Слобожанщина, СВО, наступление, резервы, консервы, ВСУ
Успех под Угледаром: Измайлов рассказал, как ВС РФ перемалывают ВСУ и готовятся взять город в полукольцо
Ситуация под Угледаром сейчас сдвинулась в пользу ВС РФ. Теперь российские силы могут наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Ранее, после длительного перерыва стали поступать хорошие новости с Угледарского направления. ВС РФ удалось совершить рывок и отбросить ВСУ к западным окраинам Парасковиевки.
Противник на такие действия российских военных всегда реагирует нервно. Другое дело, что этот успех еще нельзя считать окончательной победой на этом участке, рассказал эксперт.
С одной стороны, с севера в сам Угледар к ВСУ поступало не так много боеприпасов и материально-технических ресурсов. С другой стороны, теперь российские силы могут наступать на Угледар и с севера, и с юга, и с востока. Через какое-то время бойцы смогут взять город в полукольцо, добавил он.
"Теперь насчет Константиновки. Это довольно известное село в Донбассе. С давних времен это был центр сельскохозяйственных предприятий. Там есть колхозы и совхозы, которые потом стали использоваться как фермерские хозяйства. Там есть перерабатывающие заводы, которые выпускают консервы. По меркам СВО этот населенный пункт важен", - отметил Измайлов.
Константиновка гораздо больше Парасковиевки. Село Парасковиевка — это всего несколько улиц и единственным ее преимуществом было то, что оно примыкает к водохранилищу. Бои за Константиновку будут не менее сложные, отметил журналист.
То, что ситуация под Угледаром сдвинулась в пользу России — это хорошо. Какая-то часть украинских резервов будет отвлечена на этот участок, что позволит армии РФ решать стратегическую задачу в Таврии, Донбассе и на Слобожанщине, резюмировал собеседник издания.
О том, насколько эффективно используют беспилотники военнослужащие Украины и чем опасны "Птицы Мадяра" — в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами