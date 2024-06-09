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Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине
Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине - 09.06.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине
Даже если Запад решится на полноценное вмешательство в украинский конфликт, Россия не будет наносить удар по базам НАТО в Жешуве и Констанце. Это связано с определенными стратегическими играми. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
2024-06-09T16:54
2024-06-09T16:54
2024-06-09T16:54
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России нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем. И до тех пор, пока мы его будем выигрывать, мы будем терпеть обстрелы Белгорода, теракты и провокации, потому что это меньшее из двух зол. Расширять конфликт мы можем только в том случае, если мы его начнем проигрывать, уверен эксперт.Удары по Жешуву и по Констанце возможны либо в ответ на прямое вступление НАТО в конфликт, либо для упреждения такого вступления, но только в том случае, если у нас будут данные разведки, что НАТО решилось воевать своими руками, уточнил аналитик.Скрыть это невозможно, пойдут переброски техники, подготовка баз, еще до этого пойдут разговоры. То есть, будет угрожаемый период. Сейчас его и близко пока нет, и весь наш разговор пока что носит теоретический характер, заключил собеседник издания.
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, нато, россия, запад, украина, сво, война
Новости, США, НАТО, Россия, Запад, Украина, СВО, война
Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине
Даже если Запад решится на полноценное вмешательство в украинский конфликт, Россия не будет наносить удар по базам НАТО в Жешуве и Констанце. Это связано с определенными стратегическими играми. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру
России нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем. И до тех пор, пока мы его будем выигрывать, мы будем терпеть обстрелы Белгорода, теракты и провокации, потому что это меньшее из двух зол. Расширять конфликт мы можем только в том случае, если мы его начнем проигрывать, уверен эксперт.
"Сейчас нам достаточно продолжать делать то, что мы делаем, и мы уничтожим Украину как государство за год-два. А Западу нужно придумать что-то еще, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Это не очень очевидные вещи, но, надеюсь, вы понимаете разницу. Повторюсь, Запад сейчас проигрывает конфликт, поэтому он может пойти на эскалацию. И мы размышляем, какой эта эскалация может быть", - констатировал Полетаев.
Удары по Жешуву и по Констанце возможны либо в ответ на прямое вступление НАТО в конфликт, либо для упреждения такого вступления, но только в том случае, если у нас будут данные разведки, что НАТО решилось воевать своими руками, уточнил аналитик.
Скрыть это невозможно, пойдут переброски техники, подготовка баз, еще до этого пойдут разговоры. То есть, будет угрожаемый период. Сейчас его и близко пока нет, и весь наш разговор пока что носит теоретический характер, заключил собеседник издания.