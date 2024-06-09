https://ukraina.ru/20240609/1055569136.html

Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине

Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине - 09.06.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия не будет бить по Польше и по Румынии даже в случае войны с США на Украине

Даже если Запад решится на полноценное вмешательство в украинский конфликт, Россия не будет наносить удар по базам НАТО в Жешуве и Констанце. Это связано с определенными стратегическими играми. Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.ру

2024-06-09T16:54

2024-06-09T16:54

2024-06-09T16:54

новости

сша

нато

россия

запад

украина

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048775190_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8c3f680dd6c11787b0eef8069bec7e8d.jpg.webp

России нет смысла расширять украинский конфликт, потому что мы его выигрываем. И до тех пор, пока мы его будем выигрывать, мы будем терпеть обстрелы Белгорода, теракты и провокации, потому что это меньшее из двух зол. Расширять конфликт мы можем только в том случае, если мы его начнем проигрывать, уверен эксперт.Удары по Жешуву и по Констанце возможны либо в ответ на прямое вступление НАТО в конфликт, либо для упреждения такого вступления, но только в том случае, если у нас будут данные разведки, что НАТО решилось воевать своими руками, уточнил аналитик.Скрыть это невозможно, пойдут переброски техники, подготовка баз, еще до этого пойдут разговоры. То есть, будет угрожаемый период. Сейчас его и близко пока нет, и весь наш разговор пока что носит теоретический характер, заключил собеседник издания.

сша

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, нато, россия, запад, украина, сво, война