https://ukraina.ru/20240609/1055566286.html

Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"

Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет" - 09.06.2024 Украина.ру

Израиль: начался обратный отсчет. Подходит момент, когда придется "выключить за собой свет"

Государство Израиль после нападения на Сектор Газа в октябре 2023 года сейчас ведет военные действия по пяти направлениям. В самом Секторе Газа израильская операция, которая фактически свелась к разрушению всех домов и всей инфраструктуры, является фактической ликвидацией самого большого в мире гетто.

2024-06-09T12:01

2024-06-09T12:01

2024-06-09T12:01

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сектор газа

ливан

оон

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На севере Израиля происходят спорадически перестрелки с ливанским движением "Хизбалла" - Израиль обстреливает южный Ливан, "Хизбалла" обстреливает север Израиля, уже были поражены несколько важнейших израильских военных объектов – центр дальнего радиолокационного наблюдения на горе Мерон, различные военные базы, штабы и несколько израильских комплексов ПВО "Железный купол". Из приграничных районов севера Израиля в центр страны и в Эйлат выехало около 100 тысяч проживавших там ранее человек.Йеменская организация хуситов, контролирующая значительную часть территории Йемена, столицу страны город Сана и крупный порт на Красном море – Худейду, в ответ на израильский геноцид в Секторе Газа объявило о морской блокаде Красного моря для кораблей, следующих в Израиль – в порт Эйлат. В результате с начала этой блокады порт Эйлат стоит пустым, корабли, направляющиеся в Израиль, сейчас следуют курсом вокруг Африки, а попытки США и их союзников деблокировать Красное море привели к потерям 10 больших беспилотных летательных аппаратов и к повреждениям нескольких боевых кораблей США и их союзников, в том числе, возможно, американского авианосца "Дуайт Эйзерхауэр".Также хуситы периодически обстреливают некоторые объекты на юге Израиля, в основном, в Эйлате. Кроме этого, против Израиля воюют иракские ополченцы, периодически обстреливая территорию Израиля беспилотными летательными аппаратами. После вероломного нападения государства Израиль в начале апреля на посольство Ирана в Сирии, Иран находится в фактическом состоянии войны с Израилем. Последовавший на израильское нападение ответный иранский удар показал силу и мощь иранского оружия.Иностранные государства, возмущённые политикой израильского геноцида в Секторе Газа, начали поворачиваться к государству Палестина и отворачиваться от Израиля. За последние полгода несколько государств признало государство Палестина (признание государства Палестина означает его признание в его международно признанных границах 1947 – 1948 годов). Несколько государств разорвало экономические, некоторые страны – также дипломатические отношения с Израилем.Государство Израиль несёт огромные финансовые и экономические потери – из-за морской блокады Красного моря произошло значительное удорожание многих видов импортируемых Израилем товаров, призыв в израильскую армию 400 тысяч резервистов в октябре 2023 года и связанные с ним дополнительные затраты на денежное довольствие новых солдат, оплата боеприпасов и оружия, оплата лечения и реабилитации раненых солдат и офицеров, оплата ремонта выбывающей военной техники, оплата бесконечного проживания на всем готовом переселенцев с севере и с юга Израиля из районов военных действий – всё это вызвало значительные проблемы с государственными финансами. За последние полгода государство Израиль резко увеличило объем внешних заимствований для оплаты чрезвычайных военных расходов, что сразу же вызвало снижение кредитных рейтингов. Также израильское государство сейчас расходует золотовалютные запасы страны, что ранее не происходило.Фактически у государства Израиль есть лишь один выбор: продолжать эту войну на пять фронтов в условиях объективно неизбежного ослабления поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки из-за нарастания там внутренних проблем и в условиях нарастания внутренних проблем в самом Израиле, или выйти из Сектора Газа и начать переговоры о всеобщем мире на Ближнем Востоке, причем на условиях, примерно очерченных в рамках так называемой "Саудовской инициативы" или "Арабской мирной инициативы" 2002 года, актуальность которой периодически подтверждается всеми арабскими странами. Для Израиля это означает вывод войск со всех незаконно оккупированных палестинских, сирийских и ливанских территорий, создание независимого палестинского государства в границах 1947 – 1948 годов, справедливое решение проблемы палестинских беженцев.Израильское правительство до сих пор не понимает, что других условий мира на Ближнем Востоке для него не будет, и продолжает свою политику геноцида палестинского народа и постоянной войны. Нынешний момент отличается от всех предыдущих тем, что в государстве Израиль появились внутренние беженцы – переселенцы, и их число по мере продолжения нынешнего конфликта будет только нарастать.Нынешняя политика государства Израиль сводится к тому, чтобы полностью уничтожить Сектор Газа и после этого перебросить израильскую армию на север Израиля для войны с "Хизбаллой". Одним из вопросов является необходимость численного увеличения израильской армии для полномасштабной наземной войны, а также отсутствие у израильской армии опыта полноценных военных действий против серьезного противника – до этого момента израильская армия воевала с почти безоружными палестинцами и боестолкновения были больше похожи на усиленные полицейские операции, чем на полноценную войну, подобную той, что сейчас происходит на Украине.Численность населения государства Израиль сейчас составляет примерно 9,9 миллиона человек, минус 1,3 миллиона израильских арабов и минус примерно 1,3 миллиона ортодоксальных евреев, которые не служат в армии – численность израильского населения для расчета мобилизационного потенциала составляет примерно 7,6 миллиона человек.Для сравнения – на Украине реальная численность населения сейчас составляет где-то 19,7 миллионов человек, численность украинской армии сейчас – около 880 тысяч человек, и при этом на Украине наблюдаются огромные трудности. Процент мобилизованных в израильскую армию сейчас (350 тысяч человек) уже выше уровня мобилизованных в украинскую армию на Украине.При продолжительных одновременных военных действиях на юге Израиля и на границе с Ливаном этих людских ресурсов может не хватить. С другой стороны, по внутриполитическим соображениям израильское правительство должно что-либо предпринять на севере Израиля на границе с Ливаном, но всё, кроме наземного вторжения в Ливан было израильскими властями уже испробовано. Сейчас в Израиле в социальных сетях называются примерные сроки начала агрессии против Ливана – середина июня, то есть в течение этой недели.Единственный вариант для Израиля сейчас - полный вывод войск из Сектора Газа, восстановление его за счет бюджета государства Израиль, принесение извинений палестинскому народу, прекращение оккупации палестинских и сирийских территорий - Голанских высот, Западного берега реки Иордан, вывод оттуда всех незаконных израильских поселений, снятие блокады с Сектора Газа и с границы между Палестиной и Иорданией и Египтом, заключение всеобщего мира на Ближнем Востоке на основе решений ООН 1947-1948-го годов.Иначе - бесконечная война, которую государство Израиль в конце концов проиграет в условиях ослабления и потери гегемонии единственным союзником - Соединенными Штатами Америки, и ему придется подписывать капитуляцию примерно на тех же самых условиях плюс иранские и сирийские ракеты на Голанских высотах плюс хуситские ракеты, нацеленные на Эйлат, но капитуляцию, а не мирОсновная причина ненависти соседей к Израилю - это незаконная оккупация Израилем палестинcких и сирийских территорий, строительство поселений и государственный террор государства Израиль в отношении палестинского народа. Если убратьэту причину, то основной источник ненависти к государству Израиль прекратится.Арабские страны давно уже предлагают эту конструкцию мира с Израилем - так называемую "Саудовскую инициативу" 2002 года, с тех пор ничего не изменилось, только со стороны Израиля больше террора, больше насилия над палестинским народом и больше захваченных территорий на Западном берегу реки Иордан.Сейчас после израильского геноцида в Секторе Газа чаша терпения мира переполнилась, и фактическипошла игра на уничтожение Израиля. Эта конструкция мира - последний шанс для Израиля, и не факт, что арабские и мусульманские страны и их лидеры и согласятся на мир с Израилем на таких условиях. Для государства Израиль остается выбор между продолжением оккупации палестинских и сирийских территорий и гибелью государства Израиль после бесконечной продолжительной войны, либо всеобщий мир на Ближнем Востоке, создание независимого Палестинского государства и существование государства Израиль в границах 1947 года.Для государства Израиль начался обратный отсчет времени, но пока почти никто из рядовых израильтян и израильских политиков этого не понимает и не чувствует. Время и история безжалостны, и падение Израиля в его нынешнем виде становится неизбежным из-за политической слепоты нынешних израильских политиков и израильского общества. "Последний улетающий из аэропорта имени Бен-Гуриона должен не забыть выключить за собой свет".

https://ukraina.ru/20240607/1055540490.html

https://ukraina.ru/20240521/1055196037.html

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Михаил Ошеров

израиль, сектор газа, ливан, оон