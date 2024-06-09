https://ukraina.ru/20240609/1055563834.html

Западная Украина за минувшую неделю: Обогащение таможенников и пограничники-людоловы

Западная Украина за минувшую неделю: Обогащение таможенников и пограничники-людоловы - 09.06.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Обогащение таможенников и пограничники-людоловы

В связи с уменьшением пассажиропотока из-за действий ТЦК на вокзалах, Черновцы могут остаться без транспортного сообщения. При этом охотиться на мужчин на вокзалах планируют ещё и черновицкие пограничники.

2024-06-09T11:01

2024-06-09T11:01

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Галицкие таможенники стали владельцами элитной недвижимостиУ родственников галицких таможенников обнаружили элитную недвижимость, дорогую землю и предметы роскоши, появившиеся за последние годы. Об этом свидетельствует расследование журналистов киевского телеканала "1+1".Львовская таможня – это около десятка пунктов пропуска вдоль украинско-польской границы. С начала СВО, прекращения авиасообщения и полноценной работы украинских портов – нагрузка на эти КПП увеличилась в разы. Соответственно, прибавилось работы и самим таможенникам. Что указать в таможенной декларации, оценить имущество, определить стоимость растаможки и даже то, как долго груз будет стоять в очереди, – всё это относится к их полномочиям.Понятно, что ключевые решения принимает руководитель таможни. С марта 2023 исполняющим обязанности начальника Львовской таможни является Андрей Кузник. Ранее он возглавлял Ровенскую и Ивано-Франковскую таможни, а до этого 17 лет служил в СБУ на разных должностях, дослужившись до подполковника. Личные доходы и имущество в декларации Кузника – демонстративно скромные: заработная плата, участок с маленьким дачным домом под Киевом, полученный в наследство, и арендованная квартира во Львове (правда, площадью в 170 квадратных метров).Другое дело – его мать, Виктория Кузник. Она тоже когда-то работала на таможне, сейчас на пенсии. Согласно реестру прав на недвижимое имущество, в её собственности 4 квартиры в столице и три земельных участка под Киевом. Один из них – 11 соток в коттеджном городке премиум-класса "Канадское село". Похожие участки можно найти на сайтах по продаже недвижимости по цене от 50 до 80 тысяч долларов. Еще один участок, площадью в 28 соток, несмотря на виды, значительно дешевле – в среднем по тысяче долларов за сотку.Маме Андрея Кузника принадлежит и автомобиль. Но поскольку этот "Лексус" находится в пользовании сына, соответственно, указан в его декларации. Есть там и еще одно упоминание о маме: в 2021 году она подарила сыну ценный подарок – часы "Монблан". А в этом году родной брат подарил ему рюкзак "Луи Витон". Каждый из этих подарков тянет на 100 тысяч гривен (2,5 тысячи долларов).Жена начальника Львовской таможни – Антонина Кузник. До лета 2021-го она тоже была государственным служащим – работала в структуре сервисных центров МВД. Затем уволилась, и в октябре 2023-го открыла косметологическую студию "Счастливая я" в помещении пятизвездочного отеля почти в центре Львова. Сколько стоит аренда этого помещения – в декларации мужа не указано.Благодаря своей предпринимательской деятельности Антонина Кузник за 2023-й заработала почти миллион гривен. Среди земельных участков, которыми владеет жена главного львовского таможенника, два в самом сердце Карпат, – в селе Яблуница, вблизи курорта "Буковель" (Ивано-Франковская область). Приобретены они уже после начала СВО.Но самое интересное здесь не только расположение и живописный пейзаж, но стоимость. Согласно декларации и. о. начальника Львовской таможни, эти участки обошлись в 32 тысячи гривен, – то есть по 914 гривен (23 доллара) за сотку. Хотя реальная стоимость сотки в этой части села стартует в среднем от 2,5 тысяч долларов. И купила эти участки по такой низкой цене Антонине Кузник не сама. Есть у них ещё одна владелица – Виктория Данив, она тоже жена таможенника, бывшего подчиненного Андрея Кузника.Территория вокруг "Буковеля" находится в сфере профессионального интереса Руслана Данива, начальника управления по борьбе с контрабандой Ивано-Франковской таможни, которой когда-то руководил Андрей Кузник. В соцсетях можно найти общие фото Данива и Кузника, у них схожие пункты в декларациях, где указаны карпатские участки, которыми вместе владеют их жёны. У супруги ивано-франковского таможенника тоже есть бизнес – торговля косметическими средствами, доход от него в прошлом году составил чуть меньше 5,5 миллиона гривен.Сам Руслан Данив арендует квартиру в одном из самых лучших жилых комплексов Ивано-Франковска, а с началом войны приобрел "Лексус" 2017 года выпуска. В собственности у него одна квартира во Львове, приобретённая в 2021-м. Это люксовая квартира в центральном районе Львова, в двух километрах от площади Рынок, последний этаж с собственной террасой – всего 98 квадратных метров. Согласно декларации, она обошлась таможеннику лишь в 16 с половиной тысяч долларов – чуть больше 150 долларов за квадрат. На сайте по продаже недвижимости в квартире без ремонта в этом же закрытом жилом комплексе стоимость квадратного метра стартует от 1500 долларов.Есть у Руслана Данива и большой земельный участок в курортном городке Яремче – собственно, речь идет о семейном имении площадью почти в гектар, ведь владельцами соседних участков являются его отец Иван и сестра Марта, тоже государственные служащие, а также теща Ирина Суш. Там построен огромный деревянный дом, где время от времени собирается вся большая семья Данив. Упоминания о доме в декларации таможенника нет, а сестра, занимающая должность заместителя начальника одного из отделов Министерства энергетики, указывает его как "недострой".В комментарии журналистам Руслан Данив заявил, что земельный участок в Яремче он получил как житель города ещё будучи студентом, бесплатно, как и остальные члены семьи. Понятно, что землю городские власти раздавали не всем, но руководитель Вороненковского природоохранного отделения Карпатского лесничества Иван Данив был достаточно уважаемым человеком. При этом низкую стоимость земельного участка жены и своей квартиры во Львове ивано-франковский таможенник вообще не объяснил.В свою очередь, и. о. начальника Львовской таможни Андрей Кузник прислал журналистам следующий видео-ответ: "Я всегда открыт к общению с медиа. Всё состояние моё и моей семьи в соответствующем доступе и задекларировано. Моя жена осуществляет свою деятельность как физическое лицо-предприниматель и платит все налоги". От дальнейших комментариев таможенник отказался.В сюжете канала "1+1" приведены ещё несколько историй галицких таможенников, которые приобрели дорогую землю и недвижимость за последние два года. Однако главная претензия к одному из них, таможеннику-аналитику Остапу Козаку, – что летом 2023 года он якобы требовал взятку за ввоз в Украину авто, на бумаге предназначенного для ВСУ. При этом Козак, по данным того же сюжета, является центром одной из коррупционных группировок, действующей в рамках Львовской и Ивано-Франковской таможен. Однако ныне на Украине – специфические приоритеты.Железнодорожные вокзалы региона становятся опасными для мужчинНа железнодорожных вокзалах Западной Украины всё чаще появляются сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, т.е. военкоматов), которые прямо на перронах задерживают прибывших из других городов мужчин мобилизационного возраста и отправляют их сначала на военно-врачебную комиссию, и практически сразу – в воинские части.Сначала эту практику ввели в Закарпатской области, причем особенно активными были сотрудники районного ТЦК в городе Хуст, который "прославился" смертями нескольких мобилизованных в его застенках. Например, в мае 2023-го на железнодорожном вокзале Хуста военкомы задержали 25-летнего футболиста местного клуба Николая Сираша, отвезли его в ТЦК, а оттуда – на печально известный полигон под Ровно."Команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут принимать участие три клуба?", – отметили тогда в ФК "Хуст".А 6 июня мэр города Черновцы Роман Кличук назвал "охотой на людей" действия работников ТЦК на железнодорожном вокзале города. "Сейчас все боятся ехать в Черновцы в связи с бездумной мобилизацией, которая, по моей информации, происходит исключительно в Черновцах, на железнодорожном вокзале. Это выглядит практически так, как охота на людей, на гостей города", – подчеркнул городской голова.В то же время, по его словам, многие "приспособились", выходя из поездов раньше, в Коломые, а уже оттуда попутным транспортом добираются в Черновцы. Есть и люди, которые не выходят из поезда прямо на вокзале, а едут в вагонное депо.В связи с уменьшением пассажиропотока из-за действий ТЦК на вокзалах, Черновцы могут остаться без транспортного сообщения, говорит мэр. "В связи с тем, что в Черновцы никто не приезжает, из Черновцов никто не выезжает, "Укрзализныця" справедливо видит уменьшение пассажиропотока, и ради экономии сокращает маршрут. Я бы адресовал этот вопрос военной администрации и ТЦК, потому что такими темпами в Черновцы скоро не будет приезжать никакой транспорт, ни автобусы, ни поезда", – добавил Роман Кличук.Причём охотиться на мужчин на вокзалах теперь планируют ещё и черновицкие пограничники. "Это связано с тем, что многие правонарушители маскируются под туристов. Под предлогом посещения Говерлы или других туристических мест, пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за который отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области, неподалёку имеет три железнодорожные станции. Это Ворохта, Татаров и Вороненко, где раньше никогда людям не встречались пограничники", – заявил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник.Он отметил, что на вышеупомянутые станции сегодня прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины, в связи с этим пограничники на станциях будут проверять документы и основания пребывания человека в приграничных районах (при этом упомянутые населенные пункты не имеют статуса пограничных – прим).В случае отсутствия документов пограничники могут обратиться в соответствующие реестры, сказал Лисник. "Наша основная цель – выявить нарушителей границы. Для людей, у которых нет проблем с законом, эта проверка будет длиться одну минуту", – добавил он.Стоит отметить, что в середине мая 2024 года Кабинет министров Украины разрешил пограничникам передавать задержанных граждан сразу в ТЦК, хотя и при посредничестве полиции."Да, мы будем отправлять мужчин в ТЦК при условии, если в Едином государственном реестре мужчина отмечается в розыске полиции. Как именно – будем передавать их представителям Национальной полиции, ведь лицо по их линии находится в розыске", – сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.О том, как к происходящему на Украине относится посол США в этой стране и почему ее деятельность и заявления вызывают негодование Зеленского - в материале Жмёт на больное место Зеленского. Почему Банковая ополчилась на посла США и к чему это приведёт

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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черновцы, львов, украина, тарас козак, роман мартов, сбу, мвд, вооруженные силы украины, эксклюзив