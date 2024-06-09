"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов - 09.06.2024 Украина.ру
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"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов
"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов - 09.06.2024 Украина.ру
"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов
Грузинский закон об иностранных агентах предполагает слишком мягкое наказание за его нарушение, однако у тех, кто подпадает под его действие все же есть поводы для беспокойства. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили
2024-06-09T04:45
2024-06-09T04:45
новости
грузия
закон
иностранные агенты
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В Грузии официально был принят закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. На фоне принятия закона в стране с 15 апреля шли акции протеста, периодически перерастающие в массовые беспорядки.По мнению Гвритишвили, этот закон слишком либеральный. Максимум наказания за нарушение этого закона - даже не закрытие НКО, а штраф 25 тысяч лари, это меньше 10 тысяч долларов. Уголовного преследования этот закон тоже не подразумевает, добавил эксперт. "Законом предусмотрено, что специальные уполномоченные лица министерства финансов Грузии будут в постоянном режиме всеми средствами отслеживать финансирование неправительственных организаций и использование ими полученных средств (за исключением гостайны). Теперь НПО, СМИ и партии (в основном оппозиционные) должны декларировать свои доходы за 2023 год — вносить их в специальный реестр", - рассказал собеседник издания.Вот чего больше всего боятся те получатели грантов, которые используют эти средства "неправильно". Ведь если общественность узнает о махинациях, это для них равносильно краху, резюмировал Гвритишвили.Подробнее о ситуации в Грузии в интервью Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии в издании Украина.ру.
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новости, грузия, закон, иностранные агенты
Новости, Грузия, Закон, иностранные агенты

"Равносильно краху": политолог из Грузии назвал главный страх местных иноагентов

04:45 09.06.2024
 
Грузия, протесты
Грузия, протесты
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Грузинский закон об иностранных агентах предполагает слишком мягкое наказание за его нарушение, однако у тех, кто подпадает под его действие все же есть поводы для беспокойства. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил грузинский политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили
В Грузии официально был принят закон об иноагентах — "О прозрачности иностранного влияния". Парламент смог обойти вето президента Саломе Зурабишвили. На фоне принятия закона в стране с 15 апреля шли акции протеста, периодически перерастающие в массовые беспорядки.
По мнению Гвритишвили, этот закон слишком либеральный. Максимум наказания за нарушение этого закона - даже не закрытие НКО, а штраф 25 тысяч лари, это меньше 10 тысяч долларов. Уголовного преследования этот закон тоже не подразумевает, добавил эксперт.
"Законом предусмотрено, что специальные уполномоченные лица министерства финансов Грузии будут в постоянном режиме всеми средствами отслеживать финансирование неправительственных организаций и использование ими полученных средств (за исключением гостайны). Теперь НПО, СМИ и партии (в основном оппозиционные) должны декларировать свои доходы за 2023 год — вносить их в специальный реестр", - рассказал собеседник издания.
Вот чего больше всего боятся те получатели грантов, которые используют эти средства "неправильно". Ведь если общественность узнает о махинациях, это для них равносильно краху, резюмировал Гвритишвили.
Подробнее о ситуации в Грузии в интервью Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии в издании Украина.ру.
 
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