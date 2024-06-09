https://ukraina.ru/20240609/1055547135.html

Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки

Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки - 09.06.2024 Украина.ру

Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки

Добровольцы, которые приходят защищать Родину, обучаются в том числе и у бойцов отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф", которая на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер"

2024-06-09T04:30

2024-06-09T04:30

2024-06-09T04:30

новости

чвк

россия

украина.ру

боец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055445713_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_e320a3dfcf49f1c2360ed5807564c8c9.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".Он отметил также, что среди новобранцев немало ребят, которые раньше работали в офисах, но во время обучения открыли в себе талант воина, уточнил Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240607/1055540811.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк, россия, украина.ру, боец