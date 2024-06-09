Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки - 09.06.2024 Украина.ру
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Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки
Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки - 09.06.2024 Украина.ру
Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки
Добровольцы, которые приходят защищать Родину, обучаются в том числе и у бойцов отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф", которая на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер"
2024-06-09T04:30
2024-06-09T04:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".Он отметил также, что среди новобранцев немало ребят, которые раньше работали в офисах, но во время обучения открыли в себе талант воина, уточнил Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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Боец Хлопа рассказал об "оркестровой" подготовке новобранцев с гражданки

04:30 09.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Добровольцы, которые приходят защищать Родину, обучаются в том числе и у бойцов отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф", которая на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
"В подразделении есть ребята, которые отдали компании (ЧВК "Вагнер", - Ред.) по семь, а то и по девять лет. Это инструкторы с колоссальным опытом. Где-то за месяц из гражданского человека можно сделать хорошего штурмовика – бойца, способного выполнять боевые задачи любой сложности. Главное – желание. Обучить – дело хорошее, но важно, чтобы человек хотел учиться", - сказал Хлопа.
Он отметил также, что среди новобранцев немало ребят, которые раньше работали в офисах, но во время обучения открыли в себе талант воина, уточнил Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Нивх
7 июня, 12:24
Два брата на войне. Как нивхи Россию в Украине защищаютЕвгения Ловгун – поэтесса. Талантливая, оригинальная, самобытная. Когда она напевно или распевно читает свои стихи из книги "Песни Эвении", перед глазами встает бескрайний Север. Точнее -- Дальний Восток с его заснеженными просторами, тундра, суровые холодные моря, слышится бубен шамана, посылающего свои ритмичные сигналы прямо во вселенную.
 
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