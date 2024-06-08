Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16 - 08.06.2024 Украина.ру
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Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16
Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16 - 08.06.2024 Украина.ру
Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16
Компания "Форэс" из Екатеринбурга выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.
2024-06-08T17:41
2024-06-08T17:41
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По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине.Ранее глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России. Передать Украине нидерландские власти планируют в ближайшее время 24 самолета.ДО 2028 года Дания планирует передать ВВС Украины 19 машин, а Бельгия - 30.О ситуации на фронте глазами солдат противника в материале "Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте
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новости, украина, екатеринбург, запад, мид, вооруженные силы украины, f-16
Новости, Украина, Екатеринбург, Запад, МИД, Вооруженные силы Украины, F-16

Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16

17:41 08.06.2024
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
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Компания "Форэс" из Екатеринбурга выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.
По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине.
"Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал бизнесмен.
Ранее глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России. Передать Украине нидерландские власти планируют в ближайшее время 24 самолета.
ДО 2028 года Дания планирует передать ВВС Украины 19 машин, а Бельгия - 30.
О ситуации на фронте глазами солдат противника в материале "Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте
 
НовостиУкраинаЕкатеринбургЗападМИДВооруженные силы УкраиныF-16
 
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