Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16
© Public domainF-16
© Public domain
Компания "Форэс" из Екатеринбурга выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.
По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине.
"Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие - по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит", - сказал бизнесмен.
Ранее глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России. Передать Украине нидерландские власти планируют в ближайшее время 24 самолета.
ДО 2028 года Дания планирует передать ВВС Украины 19 машин, а Бельгия - 30.
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