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Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16

Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16 - 08.06.2024 Украина.ру

Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16

Компания "Форэс" из Екатеринбурга выплатит премиальные в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил гендиректор компании Сергей Шмотьев.

2024-06-08T17:41

2024-06-08T17:41

2024-06-08T17:41

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По его словам, выплаты получают и те, кто подбивает танки, поставленные странами Запада Украине.Ранее глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России. Передать Украине нидерландские власти планируют в ближайшее время 24 самолета.ДО 2028 года Дания планирует передать ВВС Украины 19 машин, а Бельгия - 30.О ситуации на фронте глазами солдат противника в материале "Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте

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новости, украина, екатеринбург, запад, мид, вооруженные силы украины, f-16