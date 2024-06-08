"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте - 08.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240608/1055560580.html
"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте
"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте - 08.06.2024 Украина.ру
"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте
На минувшей неделе украинские военные и военные эксперты разделились на два лагеря. Близкие к Офису президента всё внимание уделяли международным турам Зеленского. Их оппоненты из числа сторонников Порошенко и так называемых соросят преимущественно жаловались на тяжелое положение на фронте и отсутствие у ВСУ возможностей переломить ход конфликта.
2024-06-08T16:58
2024-06-08T16:58
россия
сумская область
запад
юрий луценко
вооруженные силы украины
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305762_0:157:2048:1309_1920x0_80_0_0_4c6c167a54a27a3934e3e260a4d44520.jpg
Кроме того, уже третью неделю военные эксперты бьют тревогу по поводу накоплений ВС РФ на северо-восточном направлении и ожидают открытия нового фронта в Сумской области.Украинский военный эксперт Роман Погорелый пишет 6 июня, что на сумском направлении, по его данным, российские войска "ездят, перемещаются, концентрируются, однако дальше информационного повода это не заходит".Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит о 530-тысячной группировке россиян, собирающейся у украинских границ. "Я не хочу никого пугать, но для всех разумных людей, которые наблюдают за фронтом, понято – нас ждет страшная кампания, когда 530 тысяч россиян, которые сейчас сосредоточены на фронте, а в августе к ним присоединятся еще 250 тысяч, будут пробовать прорвать украинский фронт", - говорит Луценко.Украинский военнослужащий Денис Ярославский в мае стал известен своей резкой критикой по поводу отсутствия укреплений на харьковском направлении, несмотря на выделение миллионов и бодрые рапорты об их готовности. На днях он снова выступил в эфире интернет-канала "Вышка", заявив, что паритета с русскими у них никогда не будет, поэтому нет смысла бороться за каждую отдельную лесопосадку и деревню."Мы должны уйти от ситуации приоритетности удержания какой-то лесопосадки - в приоритетность сохранения людей. Когда-то мне сказал один мой американский друг, который приезжал к нам как инструктор, с нами был все это время, он говорит: "Вас настолько мало, что вы даже не имеете права пьяными разбиться за рулем, потому что вас настолько мало. Берегите свои жизни". Если у вас есть выбор потерять тысячу дронов и танк или одного бойца, лучше потерять тысячу дронов и танк, чем одного бойца", - говорит Ярославский.Однако в том-то и суть прокси-конфликтов Запада: для них тысяча туземцев всегда была дешевле одного танка, который к тому же могут захватить.Еще один украинский военнослужащий, Антон Черный в эфире интернет-канала "Alpha media" рассказывает, что зачастую им не выдают даже рации, чтобы ее не захватили. "На передовой тебе много знать не надо, потому что если тебя в плен возьмут, бойцу знать не надо, потому что если он будет много знать, его типа в плен возьмут, и он там всё расскажет. У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они рацию нашу захватывают, то, соответственно, они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы. И пацаны даже без рации некоторые сидят", - говорит Черный.Многое в ВСУ к тому же зависит от подхалимства и личной приязни начальства к тому или иному подразделению, говорит главред издания "Цензор" Юрий Бутусов. По его словам, самые большие ресурсы получают не самые эффективные, а те, кого больше любят какие-то генералы, командующие, знакомые знакомых, политические руководители. Бутусов считает, что искусство составления доклада стало гораздо более важным, чем искусство воевать и сохранение личного состава.С последним как раз всё очень плохо, жалуются украинские военнослужащие, которых бросают на убой. В частности военнослужащий Олег Ткаченко на днях писал о больших потерях под Купянском из-за непродуманных действий украинских командиров. Он сообщил, что роте бойцов приказали штурмовать село Ивановка, но вместо заявленных в разведданных 10-15 российских солдат без бронетехники, там находилось порядка 150 солдат ВС РФ, 2 БМП и танк. Как следствие: почти сразу погибли 5 бойцов, и 11 ранены.Военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко в эфире порошенковского "5" канала жалуется, что командование делает очередную "фортецю" из Часова Яра, как ранее из Мариуполя, Бахмута и Авдеевки. "Все эти "фортеци", где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов", - говорит Гончаренко, попутно вспоминая прошлогодний контрнаступ, где очень много военнослужащих положили за "непонятную" посадку, которую россияне потом все равно отбили назад.Гончаренко также сравнивает российские и украинские окопы. Сравнение не в пользу последних. "Они зарываются настолько сильно, что это просто невероятно. Например, если мы заходим на позиции, и за ротацию на позициях можно вкопаться на три-пять штыков, вкопаться по колено, или у нас такие так называемые норки. Но они копают по учебнику, просто невероятно. Он зашёл – обстрел, не обстрел – они будут копать. Они реально как цари вкапываются! Нереально!", - утверждает украинский военнослужащий.Также, по его словам, из-за засилья российских дронов очень сложно проводить ротации. Сидеть в окопах и норах еще кое-как можно, но вот зайти или выйти из них уже сложно. Однако и сидеть в таких некачественных окопах и норках долго не получается.О том, как складывается ситуация на фронтах спецоперации - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России
https://ukraina.ru/20240608/1055560440.html
россия
сумская область
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305762_48:0:2001:1465_1920x0_80_0_0_8a9fda069887947e762be16bcbc16263.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сумская область, запад, юрий луценко, вооруженные силы украины, эксклюзив
Россия, Сумская область, Запад, Юрий Луценко, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте

16:58 08.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУБлиндаж ВСУ
Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На минувшей неделе украинские военные и военные эксперты разделились на два лагеря. Близкие к Офису президента всё внимание уделяли международным турам Зеленского. Их оппоненты из числа сторонников Порошенко и так называемых соросят преимущественно жаловались на тяжелое положение на фронте и отсутствие у ВСУ возможностей переломить ход конфликта.
Кроме того, уже третью неделю военные эксперты бьют тревогу по поводу накоплений ВС РФ на северо-восточном направлении и ожидают открытия нового фронта в Сумской области.
Украинский военный эксперт Роман Погорелый пишет 6 июня, что на сумском направлении, по его данным, российские войска "ездят, перемещаются, концентрируются, однако дальше информационного повода это не заходит".
Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит о 530-тысячной группировке россиян, собирающейся у украинских границ. "Я не хочу никого пугать, но для всех разумных людей, которые наблюдают за фронтом, понято – нас ждет страшная кампания, когда 530 тысяч россиян, которые сейчас сосредоточены на фронте, а в августе к ним присоединятся еще 250 тысяч, будут пробовать прорвать украинский фронт", - говорит Луценко.
Украинский военнослужащий Денис Ярославский в мае стал известен своей резкой критикой по поводу отсутствия укреплений на харьковском направлении, несмотря на выделение миллионов и бодрые рапорты об их готовности. На днях он снова выступил в эфире интернет-канала "Вышка", заявив, что паритета с русскими у них никогда не будет, поэтому нет смысла бороться за каждую отдельную лесопосадку и деревню.
"Мы должны уйти от ситуации приоритетности удержания какой-то лесопосадки - в приоритетность сохранения людей. Когда-то мне сказал один мой американский друг, который приезжал к нам как инструктор, с нами был все это время, он говорит: "Вас настолько мало, что вы даже не имеете права пьяными разбиться за рулем, потому что вас настолько мало. Берегите свои жизни". Если у вас есть выбор потерять тысячу дронов и танк или одного бойца, лучше потерять тысячу дронов и танк, чем одного бойца", - говорит Ярославский.
Однако в том-то и суть прокси-конфликтов Запада: для них тысяча туземцев всегда была дешевле одного танка, который к тому же могут захватить.
Еще один украинский военнослужащий, Антон Черный в эфире интернет-канала "Alpha media" рассказывает, что зачастую им не выдают даже рации, чтобы ее не захватили. "На передовой тебе много знать не надо, потому что если тебя в плен возьмут, бойцу знать не надо, потому что если он будет много знать, его типа в плен возьмут, и он там всё расскажет. У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они рацию нашу захватывают, то, соответственно, они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы. И пацаны даже без рации некоторые сидят", - говорит Черный.
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
16:37
Нужен тяжелый козырь: эксперт назвал настоящую причину эффективности дронов в войне на УкраинеДроны очень полезны, если вы хотите остановить наступательные действия противника. Когда солдаты вылезают из окопов, они становятся мишенями для дронов. Но в случае вашего собственного наступления дроны не имеют такой эффективности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
Многое в ВСУ к тому же зависит от подхалимства и личной приязни начальства к тому или иному подразделению, говорит главред издания "Цензор" Юрий Бутусов. По его словам, самые большие ресурсы получают не самые эффективные, а те, кого больше любят какие-то генералы, командующие, знакомые знакомых, политические руководители. Бутусов считает, что искусство составления доклада стало гораздо более важным, чем искусство воевать и сохранение личного состава.
С последним как раз всё очень плохо, жалуются украинские военнослужащие, которых бросают на убой. В частности военнослужащий Олег Ткаченко на днях писал о больших потерях под Купянском из-за непродуманных действий украинских командиров. Он сообщил, что роте бойцов приказали штурмовать село Ивановка, но вместо заявленных в разведданных 10-15 российских солдат без бронетехники, там находилось порядка 150 солдат ВС РФ, 2 БМП и танк. Как следствие: почти сразу погибли 5 бойцов, и 11 ранены.
Военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко в эфире порошенковского "5" канала жалуется, что командование делает очередную "фортецю" из Часова Яра, как ранее из Мариуполя, Бахмута и Авдеевки. "Все эти "фортеци", где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов", - говорит Гончаренко, попутно вспоминая прошлогодний контрнаступ, где очень много военнослужащих положили за "непонятную" посадку, которую россияне потом все равно отбили назад.
Гончаренко также сравнивает российские и украинские окопы. Сравнение не в пользу последних. "Они зарываются настолько сильно, что это просто невероятно. Например, если мы заходим на позиции, и за ротацию на позициях можно вкопаться на три-пять штыков, вкопаться по колено, или у нас такие так называемые норки. Но они копают по учебнику, просто невероятно. Он зашёл – обстрел, не обстрел – они будут копать. Они реально как цари вкапываются! Нереально!", - утверждает украинский военнослужащий.
Также, по его словам, из-за засилья российских дронов очень сложно проводить ротации. Сидеть в окопах и норах еще кое-как можно, но вот зайти или выйти из них уже сложно. Однако и сидеть в таких некачественных окопах и норках долго не получается.
О том, как складывается ситуация на фронтах спецоперации - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России
 
РоссияСумская областьЗападЮрий ЛуценкоВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:23АвтоПМЭФ: о чем поспорили главы "АвтоВАЗа" и "Автотора"
17:57Замести нормандским песком. Правда о том, как США и Англия затягивали открытие второго фронта
17:41Уральские бизнесмены назначили награду за первый сбитый F-16
17:24Атака на храм, разбор завалов, отлов людей. Главное на Украине на 17:00 8 июня
17:23Австрийский политик рассказала о планах Запада по балканизации России
16:58"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте
16:37Нужен тяжелый козырь: эксперт назвал настоящую причину эффективности дронов в войне на Украине
15:52Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск
15:10Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ
14:38Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения
14:08За секунду до катастрофы: Витязева о том, как Россия оттаскивает мир от края пропасти
12:02ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
11:08Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
10:33Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
10:14Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
09:41Военкомат в Харькове оказался под "Мухой": данные призывников сгорели
08:08"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
08:02Кожедуб: воздушный богатырь
07:30Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
07:15Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом
Лента новостейМолния