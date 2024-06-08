https://ukraina.ru/20240608/1055560580.html

"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте

"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте - 08.06.2024 Украина.ру

"Они как цари вкапываются в землю". Что говорят украинские военные о наших солдатах и ситуации на фронте

На минувшей неделе украинские военные и военные эксперты разделились на два лагеря. Близкие к Офису президента всё внимание уделяли международным турам Зеленского. Их оппоненты из числа сторонников Порошенко и так называемых соросят преимущественно жаловались на тяжелое положение на фронте и отсутствие у ВСУ возможностей переломить ход конфликта.

2024-06-08T16:58

2024-06-08T16:58

2024-06-08T16:58

россия

сумская область

запад

юрий луценко

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Кроме того, уже третью неделю военные эксперты бьют тревогу по поводу накоплений ВС РФ на северо-восточном направлении и ожидают открытия нового фронта в Сумской области.Украинский военный эксперт Роман Погорелый пишет 6 июня, что на сумском направлении, по его данным, российские войска "ездят, перемещаются, концентрируются, однако дальше информационного повода это не заходит".Бывший генпрокурор Юрий Луценко говорит о 530-тысячной группировке россиян, собирающейся у украинских границ. "Я не хочу никого пугать, но для всех разумных людей, которые наблюдают за фронтом, понято – нас ждет страшная кампания, когда 530 тысяч россиян, которые сейчас сосредоточены на фронте, а в августе к ним присоединятся еще 250 тысяч, будут пробовать прорвать украинский фронт", - говорит Луценко.Украинский военнослужащий Денис Ярославский в мае стал известен своей резкой критикой по поводу отсутствия укреплений на харьковском направлении, несмотря на выделение миллионов и бодрые рапорты об их готовности. На днях он снова выступил в эфире интернет-канала "Вышка", заявив, что паритета с русскими у них никогда не будет, поэтому нет смысла бороться за каждую отдельную лесопосадку и деревню."Мы должны уйти от ситуации приоритетности удержания какой-то лесопосадки - в приоритетность сохранения людей. Когда-то мне сказал один мой американский друг, который приезжал к нам как инструктор, с нами был все это время, он говорит: "Вас настолько мало, что вы даже не имеете права пьяными разбиться за рулем, потому что вас настолько мало. Берегите свои жизни". Если у вас есть выбор потерять тысячу дронов и танк или одного бойца, лучше потерять тысячу дронов и танк, чем одного бойца", - говорит Ярославский.Однако в том-то и суть прокси-конфликтов Запада: для них тысяча туземцев всегда была дешевле одного танка, который к тому же могут захватить.Еще один украинский военнослужащий, Антон Черный в эфире интернет-канала "Alpha media" рассказывает, что зачастую им не выдают даже рации, чтобы ее не захватили. "На передовой тебе много знать не надо, потому что если тебя в плен возьмут, бойцу знать не надо, потому что если он будет много знать, его типа в плен возьмут, и он там всё расскажет. У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они рацию нашу захватывают, то, соответственно, они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы. И пацаны даже без рации некоторые сидят", - говорит Черный.Многое в ВСУ к тому же зависит от подхалимства и личной приязни начальства к тому или иному подразделению, говорит главред издания "Цензор" Юрий Бутусов. По его словам, самые большие ресурсы получают не самые эффективные, а те, кого больше любят какие-то генералы, командующие, знакомые знакомых, политические руководители. Бутусов считает, что искусство составления доклада стало гораздо более важным, чем искусство воевать и сохранение личного состава.С последним как раз всё очень плохо, жалуются украинские военнослужащие, которых бросают на убой. В частности военнослужащий Олег Ткаченко на днях писал о больших потерях под Купянском из-за непродуманных действий украинских командиров. Он сообщил, что роте бойцов приказали штурмовать село Ивановка, но вместо заявленных в разведданных 10-15 российских солдат без бронетехники, там находилось порядка 150 солдат ВС РФ, 2 БМП и танк. Как следствие: почти сразу погибли 5 бойцов, и 11 ранены.Военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко в эфире порошенковского "5" канала жалуется, что командование делает очередную "фортецю" из Часова Яра, как ранее из Мариуполя, Бахмута и Авдеевки. "Все эти "фортеци", где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов", - говорит Гончаренко, попутно вспоминая прошлогодний контрнаступ, где очень много военнослужащих положили за "непонятную" посадку, которую россияне потом все равно отбили назад.Гончаренко также сравнивает российские и украинские окопы. Сравнение не в пользу последних. "Они зарываются настолько сильно, что это просто невероятно. Например, если мы заходим на позиции, и за ротацию на позициях можно вкопаться на три-пять штыков, вкопаться по колено, или у нас такие так называемые норки. Но они копают по учебнику, просто невероятно. Он зашёл – обстрел, не обстрел – они будут копать. Они реально как цари вкапываются! Нереально!", - утверждает украинский военнослужащий.Также, по его словам, из-за засилья российских дронов очень сложно проводить ротации. Сидеть в окопах и норах еще кое-как можно, но вот зайти или выйти из них уже сложно. Однако и сидеть в таких некачественных окопах и норках долго не получается.О том, как складывается ситуация на фронтах спецоперации - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России

https://ukraina.ru/20240608/1055560440.html

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россия, сумская область, запад, юрий луценко, вооруженные силы украины, эксклюзив