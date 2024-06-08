https://ukraina.ru/20240608/1055560440.html

Нужен тяжелый козырь: эксперт назвал настоящую причину эффективности дронов в войне на Украине

Нужен тяжелый козырь: эксперт назвал настоящую причину эффективности дронов в войне на Украине - 08.06.2024 Украина.ру

Нужен тяжелый козырь: эксперт назвал настоящую причину эффективности дронов в войне на Украине

Дроны очень полезны, если вы хотите остановить наступательные действия противника. Когда солдаты вылезают из окопов, они становятся мишенями для дронов. Но в случае вашего собственного наступления дроны не имеют такой эффективности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов.

2024-06-08T16:37

2024-06-08T16:37

2024-06-08T16:37

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По его словам, основная задача дронов состоит в том, чтобы выбивать транспорт, в том числе эвакуационный, который движется к ЛБС. А против пехоты, которая закопалась в дотах и блиндажах, вам нужен тяжелый козырь в виде тысячи снарядов и корректируемых авиабомб, которые превращают местность в лунный пейзаж, тем самым выбивая личный состав противника и подавляя его моральный дух.Несмотря на то что мы вели наступательные действия, наша техника страдала от дронов, но потери в личном составе при этом неуклонно уменьшались. Основные потери все равно наносит артиллерия. Особенно сильно наступающая пехота страдает от кассетных снарядов (от них очень много раненых).Даже по западным данным, притом, что мы вели наступательные действия с конца осени, наши потери уменьшались, потому что артиллерия все равно остается богом войны.А сейчас поменялась тактика. Наступательные действия ведутся малыми пехотными группами на большой линии фронта. И дроны не очень эффективны против небольших групп пехоты в 10-15 человек, которые двигаются по лесополкам. Дроны эффективны, потому что они выбивают автомобили в ближнем тылу.После того как техника обрастет сетками, а люди научатся пользоваться РЭБами, которых будет много, эффективность дронов упадет.Полная версия интервью Михаил Поликарпов: России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ

https://ukraina.ru/20240608/1055559100.html

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новости, украина, сша, россия, дроны, всу, наступление, бронетехника