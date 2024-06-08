Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Изначально Россия задействовала небольшое количество войск для наступления на севере Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
По его словам, ситуация на фронте СВО напоминает то, что сделал русский генерал Брусилов в 1916 году. То есть расширить фронт, бить в разных местах, и там, где это будет результативно, продолжить давить. Например, сегодня есть продвижение в районе Константиновки в Донбассе.
Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска.
"Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ, потому что в распоряжении ВС РФ есть планирующие бомбы. Идея №1 это пригласить лучшие украинские войска приехать в Волчанск или Липцы и там их уничтожить. Мне кажется, это выбор российского Генштаба", - считает эксперт.
Приказ Путина — это уменьшить насколько возможно потери российской армии. Россия может это делать, потому что даже западные СМИ признали, соотношение потерь 1 к 12 в пользу России. Поэтому Россия не спешит. У Запада же есть проблемы, потому что ресурсы ограничены и приближаются выборы в ноябре в США. Зеленскому же надо на конференции в Швейцарии предъявить хотя бы тактическую победу.
Полная версия интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
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