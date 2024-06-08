Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск - 08.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240608/1055560314.html
Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск
Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск - 08.06.2024 Украина.ру
Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск
Изначально Россия задействовала небольшое количество войск для наступления на севере Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
2024-06-08T15:52
2024-06-08T15:52
новости
россия
волчанск
харьковская область
ксавье моро
владимир путин
вооруженные силы украины
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_45dc2b9f8256a68e41b46bb482b3bf2d.jpg.webp
По его словам, ситуация на фронте СВО напоминает то, что сделал русский генерал Брусилов в 1916 году. То есть расширить фронт, бить в разных местах, и там, где это будет результативно, продолжить давить. Например, сегодня есть продвижение в районе Константиновки в Донбассе.Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска.Приказ Путина — это уменьшить насколько возможно потери российской армии. Россия может это делать, потому что даже западные СМИ признали, соотношение потерь 1 к 12 в пользу России. Поэтому Россия не спешит. У Запада же есть проблемы, потому что ресурсы ограничены и приближаются выборы в ноябре в США. Зеленскому же надо на конференции в Швейцарии предъявить хотя бы тактическую победу.Полная версия интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
https://ukraina.ru/20240604/1046791031.html
россия
волчанск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_35c233e18f625daaa9f9c996e8b4e1c8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, харьковская область, ксавье моро, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Россия, Волчанск, Харьковская область, Ксавье Моро, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск

15:52 08.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Изначально Россия задействовала небольшое количество войск для наступления на севере Харьковской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
По его словам, ситуация на фронте СВО напоминает то, что сделал русский генерал Брусилов в 1916 году. То есть расширить фронт, бить в разных местах, и там, где это будет результативно, продолжить давить. Например, сегодня есть продвижение в районе Константиновки в Донбассе.
Киев хочет быстрой победы до саммита в Швейцарии, поэтому отправил на север Харьковской области лучшие войска.
"Русские это прекрасно понимают, и у них есть прекрасная возможность уничтожить там резервы ВСУ, потому что в распоряжении ВС РФ есть планирующие бомбы. Идея №1 это пригласить лучшие украинские войска приехать в Волчанск или Липцы и там их уничтожить. Мне кажется, это выбор российского Генштаба", - считает эксперт.
Приказ Путина — это уменьшить насколько возможно потери российской армии. Россия может это делать, потому что даже западные СМИ признали, соотношение потерь 1 к 12 в пользу России. Поэтому Россия не спешит. У Запада же есть проблемы, потому что ресурсы ограничены и приближаются выборы в ноябре в США. Зеленскому же надо на конференции в Швейцарии предъявить хотя бы тактическую победу.
Полная версия интервью Ксавье Моро: Разрешая удары HIMARS по Белгороду, Запад ждёт "чуда" так же, как Гитлер в 1945 году
Брусиловский прорыв 1916 года
4 июня, 08:21История
Брусиловский прорыв: несостоявшийся перелом на Восточном фронтеИсторически сложилось, что названия битв и военных операций даются по местности, где они происходили. Даже хрестоматийные Канны – это именно Канны, а не, например, "манёвр Ганнибала". Исключения бывают крайне редки. Одно из них – "Брусиловский прорыв", – единственный в Первой Мировой войне случай успешного выхода из "позиционного тупика"
 
НовостиРоссияВолчанскХарьковская областьКсавье МороВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГенштаб
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Французский офицер рассказал, зачем Россия "пригласила" ВСУ в Липцы и Волчанск
15:10Устроили дрессировку и настоящий геноцид: эксперт назвал запас самого популярного юнита у ВСУ
14:38Военный эксперт рассказал, какую эквилибристику устроит Запад, чтобы спасти ВСУ от неминуемого поражения
14:08За секунду до катастрофы: Витязева о том, как Россия оттаскивает мир от края пропасти
12:02ПВО отработала по дронам ВСУ над Северной Осетией
11:08Джамале и Яценюку придется проститься с собственностью в Крыму
10:33Что нужно России для разгрома ВСУ, кроме 40 тысяч РЭБов и 40 тысяч ракет – Измайлов
10:14Пусть попрыгают: Сальдо рассказал, что ждет ATACMS и HIMАRS в небе Херсонщины
09:41Военкомат в Харькове оказался под "Мухой": данные призывников сгорели
08:08"Нужна карающая десница": эксперт о том, как сделать так, чтобы бюрократы не мешали СВО
08:02Кожедуб: воздушный богатырь
07:30Эксперт назвал вероятное место главного удара ВС РФ
07:15Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом
07:14Спецоперация на минувшей неделе. Украина держится зубами за Волчанск и Часов Яр и бьет по городам России
07:00Измайлов ответил, каких успехов можно ждать от ВС РФ в ближайшее время
06:57Сергей Полетаев: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама"
06:47Ростислав Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы
06:45По приглашению в Волчанск: Ксавье Моро о том, как Москва подставила швейцарскую подножку ВСУ
06:30Греться в теплые страны: боец Хлопа о том, почему "оркестранты" отказываются ехать в Африку
06:26Пётр Толстой: Чтобы понять, что делать с Украиной, Россия должна понять, что ей делать с самой собой
Лента новостейМолния