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Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении

Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении - 08.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении

Кассетные боеприпасы, ранее поставленные украинской армии Соединенными Штатами, не приносят большого эффекта при наступлении, кроме одного случая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов

2024-06-08T05:55

2024-06-08T05:55

2024-06-08T05:55

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кассетные боеприпасы

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По словам Поликарпова, потери российской армии на Украине этой весной были минимальными. К этому привел снарядный голод у ВСУ, которые на время лишились поставок из США. Тем не менее, наступающие группировки продолжают нести потери от артиллерии противника, отметил он. Их главный плюс при наступлении состоит в том, что они могут фактически осуществить дистанционное разминирование местности. Когда кассетные снаряды падают на минное поле, они накрывают большую площадь и могут привести к детонации мин, отметил Поликарпов. О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кассетные боеприпасы, украина, россия, сво