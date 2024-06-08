Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении - 08.06.2024 Украина.ру
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Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении
Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении - 08.06.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении
Кассетные боеприпасы, ранее поставленные украинской армии Соединенными Штатами, не приносят большого эффекта при наступлении, кроме одного случая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
2024-06-08T05:55
2024-06-08T05:55
новости
кассетные боеприпасы
украина
россия
сво
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По словам Поликарпова, потери российской армии на Украине этой весной были минимальными. К этому привел снарядный голод у ВСУ, которые на время лишились поставок из США. Тем не менее, наступающие группировки продолжают нести потери от артиллерии противника, отметил он. Их главный плюс при наступлении состоит в том, что они могут фактически осуществить дистанционное разминирование местности. Когда кассетные снаряды падают на минное поле, они накрывают большую площадь и могут привести к детонации мин, отметил Поликарпов. О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.
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новости, кассетные боеприпасы, украина, россия, сво
Новости, кассетные боеприпасы, Украина, Россия, СВО

Военный эксперт назвал единственный плюс кассетных снарядов при наступлении

05:55 08.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© commons.wikimedia.org / State Emergency Service of Ukraine
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Кассетные боеприпасы, ранее поставленные украинской армии Соединенными Штатами, не приносят большого эффекта при наступлении, кроме одного случая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, писатель Михаил Поликарпов
По словам Поликарпова, потери российской армии на Украине этой весной были минимальными. К этому привел снарядный голод у ВСУ, которые на время лишились поставок из США.
Тем не менее, наступающие группировки продолжают нести потери от артиллерии противника, отметил он.
"Особенно сильно наступающая пехота страдает от кассетных снарядов (от них очень много раненых). Но те же кассетные снаряды, которые США стали поставлять с конца прошлого лета, очень неэффективны для работы по окопам. Они выбивают определенное количество личного состава, но в лунный ландшафт местность превратить не могут", - рассказал собеседник издания.
Их главный плюс при наступлении состоит в том, что они могут фактически осуществить дистанционное разминирование местности. Когда кассетные снаряды падают на минное поле, они накрывают большую площадь и могут привести к детонации мин, отметил Поликарпов.
О ситуации с дронами и их роли в современной войне, о наступлении ВС РФ на Харьковском направлении и о многом другом в интервью Михаила Поликарпова России нужен СМЕРШ и тяжелый козырь, чтобы разбить "тарелки", которые запускают ВСУ в издании Украина.ру.
 
Новостикассетные боеприпасыУкраинаРоссияСВО
 
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