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Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом
Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом - 08.06.2024 Украина.ру
Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом
Несмотря на ряд трудностей, жители Калининграда всегда поддерживали политику Москвы. В 2014 году это стало неприятным сюрпризом для Польши и Литвы, рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
2024-06-08T07:15
2024-06-08T07:15
2024-06-08T07:15
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Десять лет назад, напомнил эксперт, был проведен социологический опрос, в соответствии с которым 87% жителей Калининградской области поддержали возвращение Крыма в состав РФ. До этого у Варшавы и Вильнюса несколько лет была наивная вера в то, что Калининград является самой проевропейской и антимосковской частью России, где им удастся раскачать сепаратистские настроения, отметил собеседник издания. Но оказалось, что калининградцы ничем не отличаются от всех остальных россиян. И то, что они могут ездить в Польшу без виз и катаются по Европе чаще жителей остальной России, никак не повлияло на их политические взгляды, добавил он.Поэтому тогда по инициативе Брюсселя началось сворачивание программ приграничного сотрудничества Калининградской области с соседними странами Евросоюза. Польша свернула безвизовый режим, а ЕС стал сворачивать проект приграничных еврорегионов, резюмировал Носович. О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны в издании Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, калининград, александр носович, польша, литва
Самая антимосковская часть России? Эксперт о том, как Европа ошиблась с Калининградом
Несмотря на ряд трудностей, жители Калининграда всегда поддерживали политику Москвы. В 2014 году это стало неприятным сюрпризом для Польши и Литвы, рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в интервью изданию Украина.ру
Десять лет назад, напомнил эксперт, был проведен социологический опрос, в соответствии с которым 87% жителей Калининградской области поддержали возвращение Крыма в состав РФ.
"Это стало шоком. Но не для Москвы и не для Калининграда, а как раз для Польши и Литвы", - заявил Носович.
До этого у Варшавы и Вильнюса несколько лет была наивная вера в то, что Калининград является самой проевропейской и антимосковской частью России, где им удастся раскачать сепаратистские настроения, отметил собеседник издания.
Но оказалось, что калининградцы ничем не отличаются от всех остальных россиян. И то, что они могут ездить в Польшу без виз и катаются по Европе чаще жителей остальной России, никак не повлияло на их политические взгляды, добавил он.
Поэтому тогда по инициативе Брюсселя началось сворачивание программ приграничного сотрудничества Калининградской области с соседними странами Евросоюза. Польша свернула безвизовый режим, а ЕС стал сворачивать проект приграничных еврорегионов, резюмировал Носович.
О нагнетании напряженности вокруг Калининграда и о будущем этого региона в контексте противостояния России и Запада в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
в издании Украина.ру