Мы не планируем мобилизацию - Путин
18:04 07.06.2024 (обновлено: 18:11 07.06.2024)
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Российские власти не планируют проводить вторую волну мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ. Об этом 7 июня сообщил президент России Владимир Путин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
"Проводить новую мобилизацию нет никакой необходимости, мы этого не планируем", - сказал Путин.
В 2024 году пришли добровольно в военкоматы и подписали контракты более 160 тысяч человек, сказал Путин. В 2023 году - 300 тысяч человек.
Решения российских властей "не связаны с какими-то колебаниями", подчеркнул Путин. Все военные решения должны быть основаны на реальном и объективном анализе складывающейся обстановки, сказал он.
"Мы так и делаем", - заключил Путин.
18:02Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин