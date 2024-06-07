Мы не планируем мобилизацию - Путин

Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"

Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин