Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим" - 07.06.2024 Украина.ру
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Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим" - 07.06.2024 Украина.ру
Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин
2024-06-07T18:02
2024-06-07T18:02
новости
украина
владимир путин
переговоры
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"Проблема есть. Действующие власти, судя по всему, предварительно даже беглый анализ законодательства Украины говорит, что исполнительные органы власти легитимность утратили", - сказал Путин.Переговоры с Украиной могли бы основываться на предыдущих соглашениях, заключенных в Минске и Стамбуле, но исходить Москва должна из реалий сегодняшнего дня, подчеркнул Путин."Надо добиваться таких договоренностей и условий, которые бы соответствовали бы: а) нашим интересам и были бы максимально надежными", сказал Путин. Однако договариваться "с такой публикой" очень сложно: обманывают на каждом шаге.Все мировые войны заканчиваются мирными переговорами, но заключенными на базе или военного поражения, или победы, сказал Путин, ссылаясь на заявление "бывшего руководителя одной европейской страны"."Но мы, конечно, победим", - сказал он.В Париже 7 июня президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который до 20 мая официально занимал должность президента Украины. Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 225 млн долларов и извинился за задержку.
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новости, украина, владимир путин, переговоры
Новости, Украина, Владимир Путин, переговоры

Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"

18:02 07.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой
© POOL
Перейти в фотобанк
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Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин
"Проблема есть. Действующие власти, судя по всему, предварительно даже беглый анализ законодательства Украины говорит, что исполнительные органы власти легитимность утратили", - сказал Путин.
Переговоры с Украиной могли бы основываться на предыдущих соглашениях, заключенных в Минске и Стамбуле, но исходить Москва должна из реалий сегодняшнего дня, подчеркнул Путин.
"Надо добиваться таких договоренностей и условий, которые бы соответствовали бы: а) нашим интересам и были бы максимально надежными", сказал Путин. Однако договариваться "с такой публикой" очень сложно: обманывают на каждом шаге.
Все мировые войны заканчиваются мирными переговорами, но заключенными на базе или военного поражения, или победы, сказал Путин, ссылаясь на заявление "бывшего руководителя одной европейской страны".
"Но мы, конечно, победим", - сказал он.
В Париже 7 июня президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который до 20 мая официально занимал должность президента Украины. Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 225 млн долларов и извинился за задержку.
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
16:32
"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед ЗеленскимПрезидент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который официально до 20 мая 2024 года занимал должность президента Украины. Байден извинился перед собеседником за то, что длительное время Штаты не отправляли в Киев деньги. Встреча состоялась 7 июня в Париже
 
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Заголовок открываемого материала
18:04Мы не планируем мобилизацию - Путин
18:02Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
17:21"При Столыпине земля, сейчас - мозги". Путин ответил на предложение о сдвиге страны в Сибирь
16:59"Вы прикорнули немножко, хрюкнули". Путин заступился за экономическую модель РФ
16:32"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским
16:17Путин пообещал привязать МРОТ к средней зарплате
16:04Путин поблагодарил "Знай наших" за поддержку СВО
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