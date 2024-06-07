https://ukraina.ru/20240607/1055555619.html
Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим" - 07.06.2024 Украина.ру
Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин
2024-06-07T18:02
2024-06-07T18:02
2024-06-07T18:02
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украина
владимир путин
переговоры
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"Проблема есть. Действующие власти, судя по всему, предварительно даже беглый анализ законодательства Украины говорит, что исполнительные органы власти легитимность утратили", - сказал Путин.Переговоры с Украиной могли бы основываться на предыдущих соглашениях, заключенных в Минске и Стамбуле, но исходить Москва должна из реалий сегодняшнего дня, подчеркнул Путин."Надо добиваться таких договоренностей и условий, которые бы соответствовали бы: а) нашим интересам и были бы максимально надежными", сказал Путин. Однако договариваться "с такой публикой" очень сложно: обманывают на каждом шаге.Все мировые войны заканчиваются мирными переговорами, но заключенными на базе или военного поражения, или победы, сказал Путин, ссылаясь на заявление "бывшего руководителя одной европейской страны"."Но мы, конечно, победим", - сказал он.В Париже 7 июня президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который до 20 мая официально занимал должность президента Украины. Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 225 млн долларов и извинился за задержку.
https://ukraina.ru/20240607/1055554156.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир путин, переговоры
Путин сказал, какими могут быть переговоры с Украиной: "Но мы, конечно, победим"
Исполнительная власть на Украине утратила легитимность, в этой стране произошла узурпация власти, а возможные переговоры должны основываться на нынешних реалиях. Такие заявления на площадке Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) сделал президент России Владимир Путин
"Проблема есть. Действующие власти, судя по всему, предварительно даже беглый анализ законодательства Украины говорит, что исполнительные органы власти легитимность утратили", - сказал Путин.
Переговоры с Украиной могли бы основываться на предыдущих соглашениях, заключенных в Минске и Стамбуле, но исходить Москва должна из реалий сегодняшнего дня, подчеркнул Путин.
"Надо добиваться таких договоренностей и условий, которые бы соответствовали бы: а) нашим интересам и были бы максимально надежными", сказал Путин. Однако договариваться "с такой публикой" очень сложно: обманывают на каждом шаге.
Все мировые войны заканчиваются мирными переговорами, но заключенными на базе или военного поражения, или победы, сказал Путин, ссылаясь на заявление "бывшего руководителя одной европейской страны".
"Но мы, конечно, победим", - сказал он.
В Париже 7 июня президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который до 20 мая официально занимал должность президента Украины. Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 225 млн долларов и извинился за задержку
.