https://ukraina.ru/20240607/1055554156.html

"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским

"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским - 07.06.2024 Украина.ру

"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским

Президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который официально до 20 мая 2024 года занимал должность президента Украины. Байден извинился перед собеседником за то, что длительное время Штаты не отправляли в Киев деньги. Встреча состоялась 7 июня в Париже

2024-06-07T16:32

2024-06-07T16:32

2024-06-07T16:32

новости

джо байден

владимир зеленский

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051863756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94b23f23892d9886b07b60d2477e61e0.jpg

"Я приношу извинения за то, что несколько недель не знал, что произойдет с финансированием. Потому что у нас были проблемы с законопроектом, который мы должны были принять", - сказал Байден. Зеленский все равно поблагодарил США и американский народ. В частности, за то, что они "остаются с Украиной, как это было во время Второй мировой войны". Зеленский таким образом пытался сказать, что Штаты "помогали спасать человеческие жизни и Европу", но получилось то, что получилось. "И мы рассчитываем на вашу неизменную поддержку и поддержку наших позиций", - заключил Зеленский.В пятницу, 7 июня, президент США Джозеф Байден объявил о выделении очередного транша военной помощи Украине в размере $225 млн. В транш включили системы ПВО, артиллерию и ракеты для HIMARS, боеприпасы, противотанковое оружие и бронированные автомобили.

https://ukraina.ru/20240604/1055476838.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, владимир зеленский, сша