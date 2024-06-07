"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским - 07.06.2024 Украина.ру
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"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским
"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским - 07.06.2024 Украина.ру
"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским
Президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который официально до 20 мая 2024 года занимал должность президента Украины. Байден извинился перед собеседником за то, что длительное время Штаты не отправляли в Киев деньги. Встреча состоялась 7 июня в Париже
2024-06-07T16:32
2024-06-07T16:32
новости
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"Я приношу извинения за то, что несколько недель не знал, что произойдет с финансированием. Потому что у нас были проблемы с законопроектом, который мы должны были принять", - сказал Байден. Зеленский все равно поблагодарил США и американский народ. В частности, за то, что они "остаются с Украиной, как это было во время Второй мировой войны". Зеленский таким образом пытался сказать, что Штаты "помогали спасать человеческие жизни и Европу", но получилось то, что получилось. "И мы рассчитываем на вашу неизменную поддержку и поддержку наших позиций", - заключил Зеленский.В пятницу, 7 июня, президент США Джозеф Байден объявил о выделении очередного транша военной помощи Украине в размере $225 млн. В транш включили системы ПВО, артиллерию и ракеты для HIMARS, боеприпасы, противотанковое оружие и бронированные автомобили.
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Новости, Джо Байден, Владимир Зеленский, США

"Спасибо за поддержку в годы Великой Отечественной". Байден извинился перед Зеленским

16:32 07.06.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Президент США Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским, который официально до 20 мая 2024 года занимал должность президента Украины. Байден извинился перед собеседником за то, что длительное время Штаты не отправляли в Киев деньги. Встреча состоялась 7 июня в Париже
"Я приношу извинения за то, что несколько недель не знал, что произойдет с финансированием. Потому что у нас были проблемы с законопроектом, который мы должны были принять", - сказал Байден.
Зеленский все равно поблагодарил США и американский народ. В частности, за то, что они "остаются с Украиной, как это было во время Второй мировой войны". Зеленский таким образом пытался сказать, что Штаты "помогали спасать человеческие жизни и Европу", но получилось то, что получилось.
"И мы рассчитываем на вашу неизменную поддержку и поддержку наших позиций", - заключил Зеленский.
В пятницу, 7 июня, президент США Джозеф Байден объявил о выделении очередного транша военной помощи Украине в размере $225 млн. В транш включили системы ПВО, артиллерию и ракеты для HIMARS, боеприпасы, противотанковое оружие и бронированные автомобили.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
4 июня, 18:26
Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТОУкраине не обязательно становится членом Североатлантического альянса, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжили ее вооружать и финансировать. Об этом в интервью газете The Time заявил хозяин Белого дома Джо Байден
 
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