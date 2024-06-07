Шпиономания, обстрелы и коррупция. Главное на Украине на 13:00 7 июня
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
Боевые действия в зоне проведения спецоперации продолжаются, киевский режим не оставляет попыток бить по территории России
Как сообщает 7 июня Минобороны РФ, дежурные средства ПВО этой ночью сбили 11 украинских БПЛА на Крымом, над Азовским морем сбиты восемь беспилотников, уничтожены шесть БПЛА самолетного типа над Кубанью, два над Белгородской областью и один над Ростовской областью.
Спецоперация, обстрелы
Российские военные уничтожили замаскированный минометный расчет ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщает МО РФ в своем телеграм-канале.
"Расчет 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск "Днепр" поразил минометный расчет ВСУ, укрывшийся в лесополосе. После воздушной разведки целей артиллеристы нанесли еще один точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, экипажи самолетов Су-34 уничтожили замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". По информации пресс-службы МО РФ, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
В то же время ВСУ продолжили обстрел гражданских объектов. В ЛНР заявили об ударе со стороны ВСУ ракетами ATACMS.
"Массированный обстрел гражданских объектов Луганска. Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS", - сообщила пресс-секретарь Главы ЛНР Анна Романова, чьи слова приводит "Луганский информационный центр". Большую часть ракет сбили, но есть прилеты по гражданской инфраструктуре.
10:03Балицкий рассказал, когда можно безопасно возобновить работу ЗАЭСЗапорожскую атомную электростанцию можно будет запустить после окончания специальной военной операции. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью журналистам РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме
В результате удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома, сообщает 7 июня РИА Новости со ссылкой на информацию военной комендатуры. По предварительным данным, о которых сообщает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, "в результате обстрела ВСУ города Луганска пострадали 20 человек, включая 8-летнего ребенка" (ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал правительства ЛНР).
Сообщается, что на место обстрела направлены несколько бригад "скорой", пострадавших госпитализировали.
Шпиономания и коррупция
Для поддержания у украинцев градуса ненависти к России в стране развернута кампания по чуть ли не ежедневной поимке "агентов ФСБ". Украинские спецслужбы рапортуют о поимке очередных "шпионов".
Контрразведка СБУ сообщает о задержании "агентурной группы ФСБ" в Хмельницкой области. Задержаны женщина, депутат местного совета и двое ее детей, сын и дочь. По версии СБУ, о которой пишет 7 июня украинское издание Корреспондент.net, они будто бы по заданию ФСБ пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО.
Всю семью подозревают в госизмене, всем им грозит пожизненный срок. Хотя можно усомниться в том, что подозрения СБУ обоснованы (известно о многих подобных "делах", которые сфабрикованы по политическим мотивам или ради отчетности).
Но сообщения о выявлении "шпионов" мало кого подвигнут к вступлению в ряды ВСУ, мобилизация идет сложно. Украинские власти пытаются решить проблему путем призыва осужденных в обмен на амнистию. Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных 8 мая, а уже 17 мая его подписал Зеленский.
Министр юстиции страны Денис Малюська в эфире единого телемарафона заявил, что из таких амнистированных осужденных будут формировать штурмовые группы, которые бросят на фронт. А если они попытаются уклониться от службы, то получат новый срок и снова окажутся в тюрьме.
06:00Бесследно исчезло свыше миллиона: Ищенко назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУКиев заявлял, что к середине 2023 года мобилизовал свыше миллиона человек. С имевшимися 250 тысячами ВСУ и примерно таким же количеством других силовиков – в общей сумме составляет до полутора миллионов человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Малюська ожидает, что таким образом ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тысяч заключенных.
Судя по всему, желающие получить хоть такую свободу в украинских зонах есть. Но и эта тема оказалась коррупционной. Правозащитник и руководитель ОО "Защита заключенных Украины" Олег Цвилый рассказал, что администрации колоний начали требовать с заключенных взятки за возможность мобилизоваться в ВСУ.
"Если у заключенного нет денег, ему предлагают заплатить после получения первой зарплаты в качестве военного. Иногда предлагают доносить на других заключенных, чтобы получить разрешение на мобилизацию", - приводит его слова популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
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