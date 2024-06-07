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Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во Львове

Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во Львове - 07.06.2024 Украина.ру

Грядет жизнь в абсолютной темноте. Что происходит во Львове

Столицу Галичины город Львов на этой неделе не обошли стороной длительные отключения электроэнергии, хотя до сих пор там ее отключали редко. Однако "Укрэнерго" заявляет о жестком дефиците электроэнергии по всей стране, а власти Львова призывают жителей экономить, не включать чайники и не пользоваться бойлерами

2024-06-07T11:51

2024-06-07T11:51

2024-06-07T11:51

украина

львов

эксклюзив

коррупция

мобилизация

харьков

укрэнерго

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Львовский журналист-русофоб Остап Дроздов уже кричит чуть ли не об апокалипсисе. "Государство не опубликовало ни плана, ни механизма, ни стратегии восстановления электрогенерации… Financial Times уже открыто пишут, что если ничего не изменится, а впереди еще целое лето, и ракетные удары по энергоструктуре продолжаются, то зимой следует ожидать двух-четырех часов в сутки света. Фактически грядет жизнь в абсолютном холоде и темноте. Это и есть предапокалиптический образ, без какого-то нагнетания, просто по факту", - жалуется ДроздовТем не менее, со светом здесь всё же лучше, чем в Харькове и Киеве, поэтому многие предприниматели продолжают перевозить сюда свой бизнес и сотрудников. Однако во Львове их тоже ожидает насильственная мобилизация, в ходе которой могут не обращать внимания на бронь, возраст и медицинские ограничения. На днях Львов всколыхнуло видео, на котором сотрудники ТЦК (военкомы) сбили мужчину на велосипеде, а после пытались его догнать."У военкомов уже нет тормозов - они занимаются только тем, что калечат, избивают и унижают людей. Улицы некоторых городов Украины уже пустуют, есть проблемы с общественным транспортом, потому что водителей отправили на фронт. Скоро в стране не останется ни дворников, ни коммунальщиков", - комментирует инцидент украинский телеграм-канал "Шептун".В ходе другого зафиксированного камерами инцидента двое полицейских скрутили парня и пытались затащить его в машину, но молодому человеку повезло - за него заступились неравнодушные женщины. Не обходится и без забавных случаев – военкомы во Львове на днях мобилизовали аниматора в костюме жирафа.На текущей неделе был также опубликован социологический портрет жителя Львова. Исследование проводила служба "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института. Результаты показали, что в городе из совершеннолетних жителей 45% мужчин и 55% женщин. Самая большая возрастная категория – люди старше 51 года (41%). Тех, кому от 18 до 35 лет 31%, от 36 до 50 – 28%. Представители именно последней группы (средний возраст) чаще всего уезжают из страны навсегда, чтобы прокормить семьи, или же становятся объектами насильственной мобилизации.Экономическим положением, по опросу, довольны или скорее довольны 38% опрошенных. Это второе место на Украине после Хмельницкого. Но среди опрошенных лишь 24% считают, что в этом городе можно удовлетворить экономические потребности семьи в случае рождения ребенка.Дети до 16 лет, как показал опрос, есть только у 29% львовян. И ровно у такого же процента жителей близкие родственники выехали заграницу после начала СВО. Лидером в этом отношении остаются Черновцы, откуда с 2022 года уехали близкие 47% опрошенных.Возвращаться на Украину планируют после окончания войны лишь около трети уехавших родственников львовян. Остальные уже вполне освоились за границей.Из числа оставшихся и опрошенных жителей Львова трудоспособного возраста преобладают работники, занимающиеся физическим трудом (34%). Офисных работников 25%, самозанятых предпринимателей 16%, руководителей разных звеньев 12%, военных – 3%. Еще 18% трудоспособных львовян не работают или недавно потеряли работу, а 23% в целом относят себя к категориям "студент", "домохозяйка", "инвалид".При этом на продукты не хватает денег 11% жителей, на одежду – 19%, вынуждены брать в долг или кредиты – 34%. Однако это один из наиболее низких показателей по Украине. Самыми бедными оказались жители Кропивницкого (Кировограда) и Ивано-Франковска.Сторонниками грекокатолической церкви (УГКЦ) себя назвали большинство опрошенных львовян (48%). Почти половина причисляет себя к раскольнической новосозданной ПЦУ (27%), 11% назвали себя просто верующими без определенной конфессии, а 7% - атеистами. Варианта канонической и преследуемой УПЦ в опросе просто не было.Опрос также показал, что воинственность львовян снижается, хотя и ранее была невысока. На вопрос, что они планируют делать в случае резкого обострения ситуации на фронте, большинство (54%) намерены были оставаться в городе и ничего не делать. Еще 8% уедут в село, а 10% - за границу. В ВСУ пойдут, по словам опрошенных, 13% (в прошлом году их было 15%). Тенденция к снижению желающих воевать наблюдается во всех городах.Как ни странно, но Львов лидирует по количеству жителей, которые спускаются в бомбоубежище при воздушной тревоге (23%), тогда как в прифронтовом Харькове таковых лишь 6%.Примечательно, что 72% львовян при оценке решений местных властей и депутатов называют основным принципом принятия решения самообогащение. Однако 73% говорят, что для решения проблем необходимы личные отношения и личные связи с депутатами, то есть к коррупции они привыкли и пытаются к ней пристроиться.В период боевых действий коррупционных схем стало намного больше благодаря секретности и крупным западным вливаниям, которые проходят через Львов. На текущей неделе, например, ГБР начало расследование о незаконном обогащении начальника львовского руководителя Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) Львова полковника Анатолия Нанивского. В ГБР считают, что он получает взятки от подрядчиков на ремонтах и поставке товаров для воинских частей, а свои неофициальные доходы вкладывает в приобретение недвижимости.В среду 5 июня украинский телеканал ТСН выпустил сюжет о дорогостоящих объектах недвижимости, которые вдруг появились у львовских таможенников и их ближайших родственников. Например, Андрей Кузник, исполняет обязанности руководителя Львовской таможни с марта 2023 года. За этот период на его мать были записаны в качестве подарков четыре квартиры в столице и три земельных участка под Киевом. Жена бывшего главного инспектора Львовской таможни Андрея Бесараба за этот же период приобрела в подарок от мужа рекреационный комплекс на границе с Польшей, который включается в себя закрытую территорию, гостиничные номера, коттеджи, собственный аквапарк, спа, бани и тренажерный зал.Среди львовян коррупция нередко даже приветствуется. Нужно лишь сохранять клановость, чтобы с ее помощью попасть в круг приближенных к кормушке.О том, что ещё будет происходить на Украине в первый месяц лета – в материале Повышение тарифов, налогов и финансирование ВСУ за счет поношенной одежды. Что ожидает Украину в июне

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украина, львов, эксклюзив, коррупция, мобилизация, харьков, укрэнерго, гбр