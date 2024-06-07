https://ukraina.ru/20240607/1055514921.html
Два списочных состава ВСУ: Ищенко рассказал, почему безвозвратные потери Киева уже достигли миллиона
Два списочных состава ВСУ: Ищенко рассказал, почему безвозвратные потери Киева уже достигли миллиона - 07.06.2024 Украина.ру
Два списочных состава ВСУ: Ищенко рассказал, почему безвозвратные потери Киева уже достигли миллиона
Стремление воевать "не как все", а неким "особо гуманным" способом никогда до добра не доводило. Единственным приоритетом для командования ВС РФ должна была стать забота о сохранении жизней своих солдат, остальное – по мере возможности. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-06-07T04:50
2024-06-07T04:50
2024-06-07T04:50
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В самом начале СВО я писал, что не стоит использовать эвфемизмы и изобретать некие новые названия для войны. Стремление воевать "не как все", а неким "особо гуманным" способом никогда до добра не доводило. В результате хуже становилось всем: и тем, кто жалел, и тем, кого жалели, отмечает автор.Политолог сообщил, что еще в феврале-марте 2022 года он высказывал мнение о том, что "чем больше мы убьём (уничтожим личный состав ВСУ. - Ред.) сейчас, тем меньше мы убьём вообще", настаивая на том, что любое сопротивление должно жестко подавляться.По мнению Ищенко, единственным приоритетом для командования ВС РФ должна была стать забота о сохранении жизней своих солдат, остальное – по мере возможности.Ищенко добавил, что на сегодня, по самым скромным подсчётам, ВС РФ уничтожили около полумиллиона украинских солдат (два списочных состава ВСУ на начало СВО). "Если добавить к ним искалеченных, раненных (не способных больше воевать), умерших от ран и болезней, то безвозвратные потери ВСУ за два года боевых действий составили не менее миллиона человек", – заключил автор.Полный текст статьи Ростислава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
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новости, россия, киев, ростислав ищенко, потери, потери всу, убитые, всу, украина, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, потери, потери ВСУ, убитые, ВСУ, Украина, СВО, Спецоперация, война
Два списочных состава ВСУ: Ищенко рассказал, почему безвозвратные потери Киева уже достигли миллиона
Стремление воевать "не как все", а неким "особо гуманным" способом никогда до добра не доводило. Единственным приоритетом для командования ВС РФ должна была стать забота о сохранении жизней своих солдат, остальное – по мере возможности. Об этом рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
В самом начале СВО я писал, что не стоит использовать эвфемизмы и изобретать некие новые названия для войны. Стремление воевать "не как все", а неким "особо гуманным" способом никогда до добра не доводило. В результате хуже становилось всем: и тем, кто жалел, и тем, кого жалели, отмечает автор.
Политолог сообщил, что еще в феврале-марте 2022 года он высказывал мнение о том, что "чем больше мы убьём (уничтожим личный состав ВСУ. - Ред.) сейчас, тем меньше мы убьём вообще", настаивая на том, что любое сопротивление должно жестко подавляться.
По мнению Ищенко, единственным приоритетом для командования ВС РФ должна была стать забота о сохранении жизней своих солдат, остальное – по мере возможности.
"Тогда же я писал, что если мы сейчас будем миндальничать, в результате нам придётся убить сотни тысяч, а возможно, и миллионы, и не факт, что на этом война закончится", – подчеркнул эксперт.
Ищенко добавил, что на сегодня, по самым скромным подсчётам, ВС РФ уничтожили около полумиллиона украинских солдат (два списочных состава ВСУ на начало СВО).
"Если добавить к ним искалеченных, раненных (не способных больше воевать), умерших от ран и болезней, то безвозвратные потери ВСУ за два года боевых действий составили не менее миллиона человек", – заключил автор.