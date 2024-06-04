https://ukraina.ru/20240604/1055465692.html

Жить без света. Главное на Украине на 13:00 4 июня

Жить без света. Главное на Украине на 13:00 4 июня - 04.06.2024 Украина.ру

Жить без света. Главное на Украине на 13:00 4 июня

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО продолжаются бои. В городах Украины звучат сирены воздушной тревоги, а жителей страны предупреждают о том, что им следует привыкать к постоянным и долговременным отключениям электричества

2024-06-04T13:43

2024-06-04T13:43

2024-06-04T13:43

эксклюзив

сво

украина

всу

обстрелы

россия

вс рф

энергетический кризис

граница

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054051034_0:141:590:473_1920x0_80_0_0_4454f1034115752d3ddadec8ba10bf18.jpg

Спецоперация, обстрелыПродолжаются боевые действия. Утром во вторник, 4 июня, воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины - в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей. О самих целях сообщается, что это выявленные объекты ВСУ.Ранее пророссийское подполье сообщило о взрывах в Днепропетровске.В свою очередь, ВСУ не прекращает обстрелы гражданских объектов Донецка и ДНР. Только за неделю (с 27 мая по 2 июня) в результате украинской агрессии на территории ДНР погибли 12 гражданских лиц, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на информацию аппарата уполномоченного по правам человека в регионе Дарьи Морозовой.В этот же период ранения получили 40 мирных жителей, в числе которых ребенок. Всего же, по данным аппарата омбудсмена, жертвами ВСУ в регионе с начала текущего года стали 167 гражданских, из которых шестеро — несовершеннолетние, а пострадали 627 человек, включая 43 ребенка."Всё это — результаты непрекращающихся обстрелов украинскими боевиками городов и сел с применением РСЗО, ствольных арторудий, беспилотных летательных аппаратов, а также дистанционного минирования наших территорий запрещенными международными конвенциями устройствами. В большинстве случаев противник применял вооружение, переданное киевскому режиму Западом. На фрагментах ракет и снарядов значится соответствующая маркировка", - отмечает ДАН.Ракетная опасность объявлена во вторник 4 июня в Белгороде и Белгородском районе, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.Украинские военные усилили обстрелы района Каховского водохранилища, огонь ведется не прицельно, в том числе и кассетными боеприпасами, также применяются FPV-дроны, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от источника в ВС РФ. И напоминает, что в ночь на 6 июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Вскоре водохранилище полностью обмелело.Блокада границыПольские фермеры 4 июня вновь частично заблокировали границу с Украиной. Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, "заблокировано движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Движение грузовиков на выезд с территории Украины остановлено полностью, а на въезд введены ограничения – не более 24 грузовиков в сутки и по четыре авто с гуманитарными грузами в час.Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме. Предполагается, что акция продлится весь день 4 июня, сообщает издание "Обозреватель.ua".Жить без светаКомпания Укрэнерго сообщает 4 июня об увеличении дефицита электроэнергии в стране. Объясняют причины: рост потребления в результате использования кондиционеров, пасмурная погода, которая мешает работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы.Сообщается, что лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины на протяжении суток.Украинцам надо привыкать жить в условиях постоянных отключений электричества, сообщил в эфире "Радио НВ" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, пока нельзя сказать, какими будут последствия новых атак, по некоторым объектам энергосистемы не совсем понятно, подлежат ли они восстановлению.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в подготовке которого подозревают спецслужбы киевского режима. Удары наносятся по объектам энергетики, объектам ВПК, объектам военного управления и связи."Но в целом, в чем я вас могу заверить на сто процентов, отключения будут, и будут они как минимум, три-четыре часа в сутки. А Киеву пока что нужно готовиться к отключениям по семь-восемь часов в сутки", - сказал Харченко, добавив, что это еще не самый плохой сценарий, может быть и хуже.

https://ukraina.ru/20240604/1055451972.html

https://ukraina.ru/20240603/1055459016.html

украина

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, обстрелы, россия, вс рф, энергетический кризис, граница, польша, экономика