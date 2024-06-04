Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент
Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Ранее уже фиксировались случаи, когда компьютер выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сама по себе война не нужна никому, все стороны хотят решать вопросы мирным путем. Но иногда случается так, что люди, имеющие возможность ее избежать, оказываются в плену амбиций или попадают в сеть провокаций и развязывают войны вопреки своей воли, сообщил обозреватель.
Иногда люди понимают, что войну им не выиграть, но все равно ее развязывают. Поэтому угроза начала ядерной войны — это в некоторой степени случайность, отметил эксперт.
"Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. И у нас, и у американцев уже были случаи, когда компьютер выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было", - отметил Ищенко.
И сейчас общая нервозность ситуации может привести к тому, что любая ошибка компьютерной системы может привести к ответному удару. Нападения не было – ответный удар был - ответный удар на ответный удар будет, заключил собеседник издания.
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