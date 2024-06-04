Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент - 04.06.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент
Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент - 04.06.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент
Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Ранее уже фиксировались случаи, когда компьютер выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T03:10
2024-06-04T03:10
новости
россия
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запад
ростислав ищенко
ядерное оружие
ядерная война
нападение
компьютер
ядерная безопасность
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Сама по себе война не нужна никому, все стороны хотят решать вопросы мирным путем. Но иногда случается так, что люди, имеющие возможность ее избежать, оказываются в плену амбиций или попадают в сеть провокаций и развязывают войны вопреки своей воли, сообщил обозреватель.Иногда люди понимают, что войну им не выиграть, но все равно ее развязывают. Поэтому угроза начала ядерной войны — это в некоторой степени случайность, отметил эксперт.И сейчас общая нервозность ситуации может привести к тому, что любая ошибка компьютерной системы может привести к ответному удару. Нападения не было – ответный удар был - ответный удар на ответный удар будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, ядерное оружие, ядерная война, нападение, компьютер, ядерная безопасность
Новости, Россия, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Ядерное оружие, ядерная война, нападение, компьютер, ядерная безопасность

Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент

03:10 04.06.2024
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
Читать в
Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Ранее уже фиксировались случаи, когда компьютер выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сама по себе война не нужна никому, все стороны хотят решать вопросы мирным путем. Но иногда случается так, что люди, имеющие возможность ее избежать, оказываются в плену амбиций или попадают в сеть провокаций и развязывают войны вопреки своей воли, сообщил обозреватель.
Иногда люди понимают, что войну им не выиграть, но все равно ее развязывают. Поэтому угроза начала ядерной войны — это в некоторой степени случайность, отметил эксперт.
"Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. И у нас, и у американцев уже были случаи, когда компьютер выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было", - отметил Ищенко.
И сейчас общая нервозность ситуации может привести к тому, что любая ошибка компьютерной системы может привести к ответному удару. Нападения не было – ответный удар был - ответный удар на ответный удар будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины
Герман Садулаев - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
2 июня, 06:10
Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл Мы пока далеки от того, чтобы одержать решительную победу. Мы пока ведем тяжелую позиционную войну, которая может длиться месяцами и годами. Да, у нас есть шанс выиграть войну на истощение. Но мне бы хотелось увидеть более решительные операции
 
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