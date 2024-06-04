https://ukraina.ru/20240604/1055447446.html

Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент

Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент - 04.06.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент

Сам факт сегодняшнего международного противостояния уже делает ядерную войну возможной в любой момент. Ранее уже фиксировались случаи, когда компьютер выдавал предупреждение о ракетном нападении, которого на самом деле не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-04T03:10

2024-06-04T03:10

2024-06-04T03:10

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ростислав ищенко

ядерное оружие

ядерная война

нападение

компьютер

ядерная безопасность

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Сама по себе война не нужна никому, все стороны хотят решать вопросы мирным путем. Но иногда случается так, что люди, имеющие возможность ее избежать, оказываются в плену амбиций или попадают в сеть провокаций и развязывают войны вопреки своей воли, сообщил обозреватель.Иногда люди понимают, что войну им не выиграть, но все равно ее развязывают. Поэтому угроза начала ядерной войны — это в некоторой степени случайность, отметил эксперт.И сейчас общая нервозность ситуации может привести к тому, что любая ошибка компьютерной системы может привести к ответному удару. Нападения не было – ответный удар был - ответный удар на ответный удар будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, в каком случае Британия изменит отношение к Украине и России и будет ли Трамп управлять страной из тюрьмы можно прочитать в интервью Грега Вайнера Ни Трамп, ни Байден не готовы бомбить Россию — это пиар Украины

https://ukraina.ru/20240602/1055425465.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, ядерное оружие, ядерная война, нападение, компьютер, ядерная безопасность