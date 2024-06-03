Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
ВСУ, подтянув свои стратегические резервы, пытаются выбить российскую армию из Липцов и Волчанска. Бои идут тяжелые. Но российские подразделения стоят насмерть
О том, что сейчас происходит на Слобожанском/Харьковском фронте, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин:
"Натиск укропов очень сильный - они сосредоточили на Слобожанском фронте все, что только могли. Численность бойцов у них больше, чем у нас, но и у нас, в тылу, достаточно резервов. Поэтому вряд ли у них выйдет вытеснить наших за пределы Харьковской области.
Если на Липцах у ВСУ ничего не получается, то в Волчанске, который обороняют, в том числе и "вагнера", нашим пришлось уйти с севера города, но восточный Волчанск они удерживают. В общем, сейчас мы контролируем примерно 25% территории города. Укропы не могут занять наши позиции: потому что как только они начинают туда заходить, по ним начинают бить наша артиллерия и дроны-камикадзе, а также авиация. В общем, северный Волчанск, в котором не осталось ни одного целого здания, – это сплошная серая зона".
В районе Липцов противник пытается захватить окружающие этот населенный пункт высоты, чтобы превратить Липцы в Клещеевку, когда российские подразделения, находящиеся там, будут сразу же расстреливаться украинской артиллерией и FPV-дронами.
На Бахмутском/Артемовском фронте у российской армии есть заметные успехи: 200-я бригада МО РФ и 7-я штурмовая бригада св. Георгия, в которой воюют члены Союза добровольцев Донбасса под командованием Александра Бородая, смогли форсировать канал "Северский Донец - Донбасс" в районе Калинина и таким образом нависнуть с севера над Часовым Яром.
30 мая, 13:37Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
"Командует добровольцами из 7-й штурмовой – депутат Астраханского облсовета с позывным "Баян". Он ветеран "Вагнера". Четыре года провел в компании", - сообщил Матюшин.
Также стало известно о прорыве обороны ВСУ в микрорайоне "Канал" и захвате тамошних многоэтажек.
Что касается Донецкого фронта, то после недавнего освобождения села Уманское под контролем российской армии оказалась вся трасса, ведущая из Донецка в Карловку. Учитывая, что Уманское и Яснобродовка с севера прикрывают эту трассу, то по ней теперь спокойно можно снабжать российские подразделения, наступающие на Карловку.
"Карловское водохранилище после того, как укропы, по-моему, еще в прошлом году взорвали дамбу, в некотором смысле обмелело, и теперь там переправу можно наводить вручную и без заметных усилий.
Сейчас известно, что в Карловке наши уже вошли в дачный поселок и закрепились на его окраинах. В Красногоровке укропы время от времени, пользуясь тем, что мы, к сожалению, не контролируем дорогу, которая идет из Галицыновки чрез Желанное-1 и Желанное-2, еще удерживают северную часть города и время от времени переходят в контратаки.
Кстати, если мы освободим Карловку, Галициновку и Красногоровку с Желанным-1 и Желанным-2, то таким образом Авдеевский и Марьинский фронт соединятся, и теперь нам будут противостоять укроповские подразделения, находящиеся в Курахово, Горняке и Украинске", - сообщил Матюшин.
28 мая, 15:09Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНРВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру
По его словам, ВСУ улучшили свои позиции в битве с беспилотниками России, что требует срочного российского ответа.
"Только недавно мы беседовали с бойцами Донецкого фронта, которые мне говорили, что, слава Богу, у укропов нет БПЛА-истребителей. И вот они неожиданно появились на фронте. Как результат мы уже потеряли три дрона-разведчика "Зала" и один дрон-корректировщик "Орлан".
Наше продвижение на запад задерживает не только работа вражеских беспилотников, но и то, что хохлы получили снаряды. Каждый день они теперь могут выстреливать по две тысячи снарядов в день. Мы тут подсчитали, что того количества, которое у них имеется, им хватит на 11 дней. А потом мы снова пойдем в наступление", - не сомневается Матюшин.