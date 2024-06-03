Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем - 03.06.2024 Украина.ру
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Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем
Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем - 03.06.2024 Украина.ру
Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем
ВСУ, подтянув свои стратегические резервы, пытаются выбить российскую армию из Липцов и Волчанска. Бои идут тяжелые. Но российские подразделения стоят насмерть
2024-06-03T17:00
2024-06-03T17:00
эксклюзив
сво
спецоперация
харьковская область
днр
волчанск
россия
александр "варяг" матюшин
шумский александр (революционер)
игорь уманский
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О том, что сейчас происходит на Слобожанском/Харьковском фронте, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин:"Натиск укропов очень сильный - они сосредоточили на Слобожанском фронте все, что только могли. Численность бойцов у них больше, чем у нас, но и у нас, в тылу, достаточно резервов. Поэтому вряд ли у них выйдет вытеснить наших за пределы Харьковской области.Если на Липцах у ВСУ ничего не получается, то в Волчанске, который обороняют, в том числе и "вагнера", нашим пришлось уйти с севера города, но восточный Волчанск они удерживают. В общем, сейчас мы контролируем примерно 25% территории города. Укропы не могут занять наши позиции: потому что как только они начинают туда заходить, по ним начинают бить наша артиллерия и дроны-камикадзе, а также авиация. В общем, северный Волчанск, в котором не осталось ни одного целого здания, – это сплошная серая зона".В районе Липцов противник пытается захватить окружающие этот населенный пункт высоты, чтобы превратить Липцы в Клещеевку, когда российские подразделения, находящиеся там, будут сразу же расстреливаться украинской артиллерией и FPV-дронами.На Бахмутском/Артемовском фронте у российской армии есть заметные успехи: 200-я бригада МО РФ и 7-я штурмовая бригада св. Георгия, в которой воюют члены Союза добровольцев Донбасса под командованием Александра Бородая, смогли форсировать канал "Северский Донец - Донбасс" в районе Калинина и таким образом нависнуть с севера над Часовым Яром."Командует добровольцами из 7-й штурмовой – депутат Астраханского облсовета с позывным "Баян". Он ветеран "Вагнера". Четыре года провел в компании", - сообщил Матюшин.Также стало известно о прорыве обороны ВСУ в микрорайоне "Канал" и захвате тамошних многоэтажек.Что касается Донецкого фронта, то после недавнего освобождения села Уманское под контролем российской армии оказалась вся трасса, ведущая из Донецка в Карловку. Учитывая, что Уманское и Яснобродовка с севера прикрывают эту трассу, то по ней теперь спокойно можно снабжать российские подразделения, наступающие на Карловку."Карловское водохранилище после того, как укропы, по-моему, еще в прошлом году взорвали дамбу, в некотором смысле обмелело, и теперь там переправу можно наводить вручную и без заметных усилий.Сейчас известно, что в Карловке наши уже вошли в дачный поселок и закрепились на его окраинах. В Красногоровке укропы время от времени, пользуясь тем, что мы, к сожалению, не контролируем дорогу, которая идет из Галицыновки чрез Желанное-1 и Желанное-2, еще удерживают северную часть города и время от времени переходят в контратаки.Кстати, если мы освободим Карловку, Галициновку и Красногоровку с Желанным-1 и Желанным-2, то таким образом Авдеевский и Марьинский фронт соединятся, и теперь нам будут противостоять укроповские подразделения, находящиеся в Курахово, Горняке и Украинске", - сообщил Матюшин.По его словам, ВСУ улучшили свои позиции в битве с беспилотниками России, что требует срочного российского ответа."Только недавно мы беседовали с бойцами Донецкого фронта, которые мне говорили, что, слава Богу, у укропов нет БПЛА-истребителей. И вот они неожиданно появились на фронте. Как результат мы уже потеряли три дрона-разведчика "Зала" и один дрон-корректировщик "Орлан".Наше продвижение на запад задерживает не только работа вражеских беспилотников, но и то, что хохлы получили снаряды. Каждый день они теперь могут выстреливать по две тысячи снарядов в день. Мы тут подсчитали, что того количества, которое у них имеется, им хватит на 11 дней. А потом мы снова пойдем в наступление", - не сомневается Матюшин.Читайте также Это - начало конца! Стратегические резервы ВСУ погибнут в "Харьковской мясорубке"
https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html
харьковская область
днр
волчанск
россия
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, харьковская область, днр, волчанск, россия, александр "варяг" матюшин, шумский александр (революционер), игорь уманский, вооруженные силы украины, украина.ру, союз добровольцев донбасса
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Харьковская область, ДНР, Волчанск, Россия, Александр "Варяг" Матюшин, Шумский Александр (революционер), Игорь Уманский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Союз добровольцев Донбасса

Слобожанский фронт. "Вагнера" в Волчанске встретили "контрнаступ" ВСУ шквальным огнем

17:00 03.06.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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ВСУ, подтянув свои стратегические резервы, пытаются выбить российскую армию из Липцов и Волчанска. Бои идут тяжелые. Но российские подразделения стоят насмерть
О том, что сейчас происходит на Слобожанском/Харьковском фронте, изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин:
"Натиск укропов очень сильный - они сосредоточили на Слобожанском фронте все, что только могли. Численность бойцов у них больше, чем у нас, но и у нас, в тылу, достаточно резервов. Поэтому вряд ли у них выйдет вытеснить наших за пределы Харьковской области.
Если на Липцах у ВСУ ничего не получается, то в Волчанске, который обороняют, в том числе и "вагнера", нашим пришлось уйти с севера города, но восточный Волчанск они удерживают. В общем, сейчас мы контролируем примерно 25% территории города. Укропы не могут занять наши позиции: потому что как только они начинают туда заходить, по ним начинают бить наша артиллерия и дроны-камикадзе, а также авиация. В общем, северный Волчанск, в котором не осталось ни одного целого здания, – это сплошная серая зона".
В районе Липцов противник пытается захватить окружающие этот населенный пункт высоты, чтобы превратить Липцы в Клещеевку, когда российские подразделения, находящиеся там, будут сразу же расстреливаться украинской артиллерией и FPV-дронами.
На Бахмутском/Артемовском фронте у российской армии есть заметные успехи: 200-я бригада МО РФ и 7-я штурмовая бригада св. Георгия, в которой воюют члены Союза добровольцев Донбасса под командованием Александра Бородая, смогли форсировать канал "Северский Донец - Донбасс" в районе Калинина и таким образом нависнуть с севера над Часовым Яром.
Александр Бородай интервью
30 мая, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
"Командует добровольцами из 7-й штурмовой – депутат Астраханского облсовета с позывным "Баян". Он ветеран "Вагнера". Четыре года провел в компании", - сообщил Матюшин.
Также стало известно о прорыве обороны ВСУ в микрорайоне "Канал" и захвате тамошних многоэтажек.
Что касается Донецкого фронта, то после недавнего освобождения села Уманское под контролем российской армии оказалась вся трасса, ведущая из Донецка в Карловку. Учитывая, что Уманское и Яснобродовка с севера прикрывают эту трассу, то по ней теперь спокойно можно снабжать российские подразделения, наступающие на Карловку.
"Карловское водохранилище после того, как укропы, по-моему, еще в прошлом году взорвали дамбу, в некотором смысле обмелело, и теперь там переправу можно наводить вручную и без заметных усилий.
Сейчас известно, что в Карловке наши уже вошли в дачный поселок и закрепились на его окраинах. В Красногоровке укропы время от времени, пользуясь тем, что мы, к сожалению, не контролируем дорогу, которая идет из Галицыновки чрез Желанное-1 и Желанное-2, еще удерживают северную часть города и время от времени переходят в контратаки.
Кстати, если мы освободим Карловку, Галициновку и Красногоровку с Желанным-1 и Желанным-2, то таким образом Авдеевский и Марьинский фронт соединятся, и теперь нам будут противостоять укроповские подразделения, находящиеся в Курахово, Горняке и Украинске", - сообщил Матюшин.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 15:09
Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНРВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру
По его словам, ВСУ улучшили свои позиции в битве с беспилотниками России, что требует срочного российского ответа.
"Только недавно мы беседовали с бойцами Донецкого фронта, которые мне говорили, что, слава Богу, у укропов нет БПЛА-истребителей. И вот они неожиданно появились на фронте. Как результат мы уже потеряли три дрона-разведчика "Зала" и один дрон-корректировщик "Орлан".
Наше продвижение на запад задерживает не только работа вражеских беспилотников, но и то, что хохлы получили снаряды. Каждый день они теперь могут выстреливать по две тысячи снарядов в день. Мы тут подсчитали, что того количества, которое у них имеется, им хватит на 11 дней. А потом мы снова пойдем в наступление", - не сомневается Матюшин.
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ЭксклюзивСВОСпецоперацияХарьковская областьДНРВолчанскРоссияАлександр "Варяг" МатюшинШумский Александр (революционер)Игорь УманскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руСоюз добровольцев Донбасса
 
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