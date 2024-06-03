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В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ

В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ - 03.06.2024 Украина.ру

В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ

Сеть злоумышленников, завербованных украинскими спецслужбами и планировавших диверсии на объектах инфраструктуры и против военнослужащих Черноморского флота, разоблачили в Севастополе, сообщили 3 июня в Федеральной службе безопасности России

2024-06-03T13:16

2024-06-03T13:16

2024-06-03T13:18

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Всего силовики поймали пять агентов Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами в Запорожской области, сказано в опубликованном заявлении. Уточнятся, что в ходе обысков у задержанных обнаружены три готовых бомбы и несколько кило взрывчатки, в том числе британского производства. Прежде фигуранты были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и теракте. Пятеро несостоявшихся диверсантов заключены под стражу.Ранее ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму.

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новости, севастополь, вмф, черноморский флот, россия, украина, сбу, главное управление разведки украины (гур), диверсия в крыму, диверсанты, сво