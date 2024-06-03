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В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ
В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ - 03.06.2024 Украина.ру
В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ
Сеть злоумышленников, завербованных украинскими спецслужбами и планировавших диверсии на объектах инфраструктуры и против военнослужащих Черноморского флота, разоблачили в Севастополе, сообщили 3 июня в Федеральной службе безопасности России
2024-06-03T13:16
2024-06-03T13:16
2024-06-03T13:18
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главное управление разведки украины (гур)
диверсия в крыму
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Всего силовики поймали пять агентов Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами в Запорожской области, сказано в опубликованном заявлении. Уточнятся, что в ходе обысков у задержанных обнаружены три готовых бомбы и несколько кило взрывчатки, в том числе британского производства. Прежде фигуранты были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и теракте. Пятеро несостоявшихся диверсантов заключены под стражу.Ранее ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом теракты на железной дороге в Крыму.
https://ukraina.ru/20240527/1055303728.html
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Новости, Севастополь, ВМФ, Черноморский флот, Россия, Украина, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), диверсия в Крыму, диверсанты, СВО
В Севастополе разоблачили сеть украинских спецслужб, планировавшую диверсии против ВМФ РФ
13:16 03.06.2024 (обновлено: 13:18 03.06.2024)
Сеть злоумышленников, завербованных украинскими спецслужбами и планировавших диверсии на объектах инфраструктуры и против военнослужащих Черноморского флота, разоблачили в Севастополе, сообщили 3 июня в Федеральной службе безопасности России