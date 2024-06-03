https://ukraina.ru/20240603/1055408626.html

Перт Скоробогатый: пока Запад готовит стратегию "удушения", Россия может "перевернуть доску" в Балтике

Перт Скоробогатый: пока Запад готовит стратегию "удушения", Россия может "перевернуть доску" в Балтике - 03.06.2024 Украина.ру

Перт Скоробогатый: пока Запад готовит стратегию "удушения", Россия может "перевернуть доску" в Балтике

Если мы придем к сценарию разрешения украинского кризиса именно так, как это видится руководством РФ, то придем и к договоренностям, которые будут включать не только ситуацию по Украине, но и все отношения с западными партнерами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-06-03T03:10

2024-06-03T03:10

2024-06-03T03:10

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Очевидно, что сейчас Запад реализует большую стратегию "на удушение России" на западном направлении. Но пока нельзя оперировать терминами возможной сухопутной операции или прямыми столкновениями ВС РФ с какими-либо западными государствами, рассказал политолог.То есть должны пройти годы, а то и десятилетия, чтобы восстановить потенциал Черноморского флота. Или чтобы Россия каким-то образом смогла "перевернуть доску в Балтийском регионе", указал эксперт.Но если мы придем к сценарию разрешения украинского кризиса именно так, как это видится руководством РФ, то придем и к договоренностям, которые будут включать не только экспозицию на украинском направлении, но и все отношения с "западными партнерами" на евразийском пространстве. И это позволит учесть и уязвимые точки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.руС историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера

https://ukraina.ru/20240530/1055383964.html

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новости, россия, запад, украина, пётр скоробогатый, чф, балтийское море, страны балтии, черноморский флот вмф россии, крым