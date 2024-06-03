Перт Скоробогатый: пока Запад готовит стратегию "удушения", Россия может "перевернуть доску" в Балтике
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСредний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс»
Если мы придем к сценарию разрешения украинского кризиса именно так, как это видится руководством РФ, то придем и к договоренностям, которые будут включать не только ситуацию по Украине, но и все отношения с западными партнерами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Очевидно, что сейчас Запад реализует большую стратегию "на удушение России" на западном направлении. Но пока нельзя оперировать терминами возможной сухопутной операции или прямыми столкновениями ВС РФ с какими-либо западными государствами, рассказал политолог.
"Мы серьезно ослабли на Балтийском и серьезнейшим образом ослабли на Крымском направлениях. И какими-то быстрыми оперативными методами восстановить нашу боеспособность, наш потенциал в этих зонах не получится", - отметил Скоробогатый.
То есть должны пройти годы, а то и десятилетия, чтобы восстановить потенциал Черноморского флота. Или чтобы Россия каким-то образом смогла "перевернуть доску в Балтийском регионе", указал эксперт.
Но если мы придем к сценарию разрешения украинского кризиса именно так, как это видится руководством РФ, то придем и к договоренностям, которые будут включать не только экспозицию на украинском направлении, но и все отношения с "западными партнерами" на евразийском пространстве. И это позволит учесть и уязвимые точки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря читайте на сайте Украина.ру
С историей создания информационно-аналитического издания Украина.ру, его миссией и задачами можно ознакомиться в статье Павла Котова Украина.ру. В завтра из вчера