ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти
14:00 05.10.2023 (обновлено: 14:29 05.10.2023)
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не может обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе. Об этом 5 октября сообщил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона
Он ответил на вопрос ведущего о защите портовой инфраструктуры и объектов региона.
"Система обороны не знает выходных, подбирается тактика противостояния (ударам со стороны РФ - ред.). Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от (возможных - ред.) рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали", - признал Братчук.
По его словам, ВСУ обеспечивает защиту объектов региона лишь на 90%.
Чиновник признал также нехватку в прошлом сезоне средств для защиты объектов энергетической системы Украины.