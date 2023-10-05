ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти - 05.10.2023 Украина.ру
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ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти
ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти - 05.10.2023 Украина.ру
ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти
Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не может обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе. Об этом 5 октября сообщил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона
2023-10-05T14:00
2023-10-05T14:29
одесса
порт
инфраструктура
новости
пво
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Он ответил на вопрос ведущего о защите портовой инфраструктуры и объектов региона.По его словам, ВСУ обеспечивает защиту объектов региона лишь на 90%.Чиновник признал также нехватку в прошлом сезоне средств для защиты объектов энергетической системы Украины.
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одесса, порт, инфраструктура, новости, пво
Одесса, порт, инфраструктура, Новости, ПВО

ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти

14:00 05.10.2023 (обновлено: 14:29 05.10.2023)
 
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
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Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не может обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергосистемы в Одессе. Об этом 5 октября сообщил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона
Он ответил на вопрос ведущего о защите портовой инфраструктуры и объектов региона.

"Система обороны не знает выходных, подбирается тактика противостояния (ударам со стороны РФ - ред.). Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от (возможных - ред.) рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали", - признал Братчук.

По его словам, ВСУ обеспечивает защиту объектов региона лишь на 90%.
Чиновник признал также нехватку в прошлом сезоне средств для защиты объектов энергетической системы Украины.
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