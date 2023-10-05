ПВО не может защитить портовую инфраструктуру Одессы — власти

"Система обороны не знает выходных, подбирается тактика противостояния (ударам со стороны РФ - ред.). Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от (возможных - ред.) рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали", - признал Братчук.