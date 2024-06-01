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Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье

Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье - 01.06.2024 Украина.ру

Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье

Российские войска нанесли удары по авиабазе во Львовской области, которую готовили к приему истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова приводят РИА Новости

2024-06-01T09:21

2024-06-01T09:21

2024-06-01T10:02

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"Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам", — рассказал источник.По уточненным данным, было четыре удара. Один из ударов пришелся по аэродрому и расположенной на нем Стрыйской авиабазе. Отмечается, что эту авиабазу Вооруженные силы Украины готовили к приему натовских истребителей F-16.Также ВС РФ ударили по складам бывшего инженерного батальона.Еще один удар пришелся вагоноремонтному заводу. В подполье уточнили, что поступила информация о базировании там западной военной технике.Российские войска также поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.Накануне, 30 мая, Подполье сообщило, что российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины.Лебедев уточнил, что основные удары пришлись по военному аэродрому, который "с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16".ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ

https://ukraina.ru/20240530/1055376018.html

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новости, украина, стрый (город), львовская область, f-16, аэродромы, удары, всу, вс рф, авиабазы