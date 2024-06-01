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Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье
Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье - 01.06.2024 Украина.ру
Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье
Российские войска нанесли удары по авиабазе во Львовской области, которую готовили к приему истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова приводят РИА Новости
2024-06-01T09:21
2024-06-01T09:21
2024-06-01T10:02
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"Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам", — рассказал источник.По уточненным данным, было четыре удара. Один из ударов пришелся по аэродрому и расположенной на нем Стрыйской авиабазе. Отмечается, что эту авиабазу Вооруженные силы Украины готовили к приему натовских истребителей F-16.Также ВС РФ ударили по складам бывшего инженерного батальона.Еще один удар пришелся вагоноремонтному заводу. В подполье уточнили, что поступила информация о базировании там западной военной технике.Российские войска также поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.Накануне, 30 мая, Подполье сообщило, что российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины.Лебедев уточнил, что основные удары пришлись по военному аэродрому, который "с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16".ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ
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новости, украина, стрый (город), львовская область, f-16, аэродромы, удары, всу, вс рф, авиабазы
Новости, Украина, Стрый (город), Львовская область, F-16, аэродромы, удары, ВСУ, ВС РФ, авиабазы
Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье
09:21 01.06.2024 (обновлено: 10:02 01.06.2024)
Российские войска нанесли удары по авиабазе во Львовской области, которую готовили к приему истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Его слова приводят РИА Новости
"Город Стрый Львовской области ночью 1 июня получил серию ударов по военным объектам", — рассказал источник.
По уточненным данным, было четыре удара. Один из ударов пришелся по аэродрому и расположенной на нем Стрыйской авиабазе. Отмечается, что эту авиабазу Вооруженные силы Украины готовили к приему натовских истребителей F-16.
Также ВС РФ ударили по складам бывшего инженерного батальона.
Еще один удар пришелся вагоноремонтному заводу. В подполье уточнили, что поступила информация о базировании там западной военной технике.
Российские войска также поразили Львовский батальон радиотехнической бригады ПВО, расположенный вблизи аэродрома.
Накануне, 30 мая, Подполье сообщило, что российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины.
Лебедев уточнил, что основные удары пришлись по военному аэродрому, который "с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16".