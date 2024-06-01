https://ukraina.ru/20240601/1055435451.html

HIMARS по Белгороду. Итоги 1 июня на Украине

HIMARS по Белгороду. Итоги 1 июня на Украине - 01.06.2024 Украина.ру

HIMARS по Белгороду. Итоги 1 июня на Украине

Украина применила западное оружие для удара по Белгороду

2024-06-01T18:05

2024-06-01T18:05

2024-06-01T18:05

эксклюзив

белгород

нато

россия

himars

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С утра 1 июня Украина периодически наносит удары по Белгороду, их отражает российская ПВО. Так, в 12:35 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что над городом и Белгородским районом сработала система ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Информация о последствиях уточняется", - писал Гладков в своём телеграм-канале.В 16:40 Гладков снова сообщил о ракетной атаке. Спустя 9 минут у себя в телеграм-канале он снова написал, что в Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности.В 16:45 работающий на харьковском направлении военкор Евгений Поддубный также сообщил об отражении ракетной атаки на Белгород."В небе над Белгородом ПВО отражает массированный ракетный налёт противника. Это четвёртая ракетная атака украинских вооружённых формирований на Белгород с начала текущих суток", - писал он в своём телеграм-канале.Спустя 7 минут — в 16:52 — Поддубный сообщил об очередном расстреле."Белгород под обстрелом. Спустя несколько минут новая ракетная атака противника. В небе над городом прозвучало ещё не менее 20 взрывов", - отметил он.До этого — в 15:29 — он опубликовал в своём телеграм-канале видео с обломками сбитых над Белгородской области ракет."Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по "старой" российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. Расчёты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет. Боевое применение этого типа вооружения не возможно без западных военных специалистов. Можно исключить "самодеятельность" киевского режима. Судя по всему это согласованная с западными кураторами атака. Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны", - подчеркивал Поддубный.Тем временем западные СМИ рассказали, что США разрешили Украине использовать ряд вооружений, в т.ч. и РСЗО HIMARS для удара в 100-километровой зоне. При этом пока, по сообщению ряда СМИ, Белый дом запретил Украине использовать ракеты ATACMS для удара по территории РФ. И это несмотря на то, что Украина применяла эти ракеты для удара по Крыму и по Крымскому мосту.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв 1 июня проанализировал публикации западных СМИ."Если опираться на материалы Politico и CNN, то вот, что Украине теперь разрешено и не разрешено делать американским оружием, предоставленным США. Украина может: вести контрбатарейный огонь (в т.ч. системами MLRS/HIMARS); перехватывать российские ракеты над территорией РФ; перехватывать российскую авиацию (!), которая запускает бомбы в направлении украинской территории; наносить удары по пунктам сбора российских войск непосредственно у границы с Украиной; наносить удары по российским складам БК и логистическим центрам артиллерией и ракетами (HIMARS) по ту сторону границы. В то же время Украине запрещено: запускать ракеты большой дальности, такие как ATACMS, для нанесения ударов по военным целям в глубине РФ; наносить удары по российским самолётам, которые дислоцированы на земле; наносить удары по гражданской инфраструктуре (вероятно, это также касается инфраструктуры двойного назначения)", - подвёл итоги публикаций Царёв.По его словам, "очевидно, что это не окажет определяющего влияния на поле боя"."Большую тревогу вызывает постоянный сдвиг красных линий. Красная линия — ограничение, не разрешающее ВСУ наносить удары американским оружием по признанным российским территориям, действовало с начала СВО, считалось основной и базовой договоренностью между Россией и США. И вот эта договоренность нарушается", - подчеркнул Царёв.Позже он отметил, что разрешение Украине бить вглубь России может быть ультиматумом Запада."Существует версия, что Запад выдвинул ультиматум России: не расширяйте театр боевых действий, возможно, даже уйдите из под Харькова. Не наступайте на Сумы. Если Россия не прислушается, Запад будет последовательно сдвигать красные линии и разрешать все более глубокие удары по признанным территориям Российской Федерации", - отметил Царёв.Также уже вечером 1 июня он указал, что у России есть два сценария."В начале СВО я писал, что у России есть два сценария. Первый — включать режим все для фронта, все для победы. Перевод экономики на военные рельсы. Подчинение всех средств и сил одной цели. Я настаивал на том, что надо идти по этому сценарию. Второй можно назвать: "Кац предлагает сдаться". Это вариант предполагает переговоры, короткую заморозку, и потом начало военных действий, но на новом уровне, заявление, что нас опять обманули, и дальше опять та же развилка, и тот же выбор сценария. Такие переговоры от имени России, по-видимому, сейчас ведет Абрамович. Россия всегда побеждала в отечественных войнах за счет того, что включался режим "все для фронта и все для победы". В краткосрочных конфликтах в режиме спецопераций проигрывала и не раз: крымская, японская, финская кампания и прочее", - писал Царёв.Российский военкор и автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" уверен, что Украина, невзирая на все запреты, применит ракеты ATACMS."Ну что, американцы не испугались угроз в интернетах от некоторых наших блогеров и руками украинских военных ударили по Белгороду "Хаймарсами". Пошли на обострение, нисколько не опасаясь ответных действий. В принципе любому погружённому в тему СВО человеку было понятно, что "Хаймарсы" полетят по "старой" территории России, полетят управляемые бомбы, полетят "Атакамсы". На ходе боевых действий это особо не скажется, но лично мне очень бы хотелось, что бы шапкозакидательство и "жесткоответим" в интернете закончилось. Можем ответить - надо отвечать, не можем, тогда лучше вообще молчать не п****ть (болтать — Ред.)", - отметил военкор.Военный эксперт Владислав Шурыгин также отметил, что США не испугала риторика некоторых российских комментаторов, а также учения для отработки применения тактического ядерного оружия."К вопросу о том, насколько американцев пугает наша грозная риторика и наши учения с тактическим ядерным оружием: Как заявил один из ближайших советников Байдена, готовивший решение, санкционировавшее удары американскими оперативно-тактическими ракетами средней дальности по России, "...мы покажем всем русским, что для них начинается новая эра. И эта эра русских не порадует", - отметил Шурыгин у себя в телеграм-канале.Аналогичной точки зрения придерживается политолог Александр Зимовский."Теперь по Белгороду будут бить не какие-то мутные чехи "Вампирами", а будут бить реальные американцы АТАКМСами. <...> Кстати, кто внимательно читает сводки МО РФ, то видит, что с 10 мая удары по Белгороду не прекращались ни разу. Бьют каждый день. Почти всё мы перехватываем, но бьют каждый день", - отметил он.Зимовский обратил внимание на публикацию в The New York Times, рассказывающую о том, что ранее американцы не решались бить по объектам на признаваемой ими территории России и также процитировал советника Байдена, заявлявшего о том, что США "покажут русским, что для них начинается новая эра, и эта эра их не порадует".Политолог Лев Вершинин указал, что вслед за Белгородом Украина может начать наносить удары и по столицам других приграничных регионов России."Белгород становится Донецком. Потом Белгородом станет Брянск, Курск...", - отметил он.По его словам, "если всё будет идти, как сейчас, то скоро на европейской территории России не будет безопасных зон".

https://ukraina.ru/20240601/1055431611.html

https://ukraina.ru/20240601/1055429277.html

https://ukraina.ru/20240531/1055419045.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, белгород, нато, россия, himars