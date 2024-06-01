Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации - 01.06.2024 Украина.ру
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Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации
Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации - 01.06.2024 Украина.ру
Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации
Военнослужащим Вооруженных сил Украины не выдают рации, так как посредством связи они могут сдаться в российский плен. Об этом рассказал украинский военнослужащий Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media
2024-06-01T17:54
2024-06-01T17:54
новости
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"У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (Российские военные. — Ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы", —&nbsp;рассказал ВСУшник.По его словам, украинским военнослужащим не следует много знать, чтобы они впоследствии не выдавали информацию российской стороне.Телеграм-канал Readovka 24 мая опубликовал видео сдачи украинского военнослужащего в российский плен на танке ВСУ. Служащий ВСУ принял решение угнать танк, так как назвал это наиболее безопасным способом добраться до российских позиций. Военнослужащие ВС РФ ждали его по предварительной договорённости.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен
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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, всу, связь, плен, военнопленные
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, связь, плен, военнопленные

Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации

17:54 01.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота российских связистов на Херсонском направлении
Работа российских связистов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военнослужащим Вооруженных сил Украины не выдают рации, так как посредством связи они могут сдаться в российский плен. Об этом рассказал украинский военнослужащий Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media
"У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (Российские военные. — Ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы", — рассказал ВСУшник.
По его словам, украинским военнослужащим не следует много знать, чтобы они впоследствии не выдавали информацию российской стороне.
Телеграм-канал Readovka 24 мая опубликовал видео сдачи украинского военнослужащего в российский плен на танке ВСУ. Служащий ВСУ принял решение угнать танк, так как назвал это наиболее безопасным способом добраться до российских позиций. Военнослужащие ВС РФ ждали его по предварительной договорённости.
Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".
Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен
24 мая, 15:27
Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в пленУкраинский военнослужащий угнал танк ВСУ и перешел на сторону России. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВСУсвязьпленвоеннопленные
 
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