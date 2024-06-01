https://ukraina.ru/20240601/1055435145.html

Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации

Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации - 01.06.2024 Украина.ру

Могут попасть в плен: ВСУшникам боятся выдавать рации

Военнослужащим Вооруженных сил Украины не выдают рации, так как посредством связи они могут сдаться в российский плен. Об этом рассказал украинский военнослужащий Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media

2024-06-01T17:54

2024-06-01T17:54

2024-06-01T17:54

новости

россия

вооруженные силы украины

украина

всу

связь

плен

военнопленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/01/1055435020_0:109:3094:1849_1920x0_80_0_0_e00ee5e57fa48643d95c780dbb56f739.jpg

"У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (Российские военные. — Ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы", — рассказал ВСУшник.По его словам, украинским военнослужащим не следует много знать, чтобы они впоследствии не выдавали информацию российской стороне.Телеграм-канал Readovka 24 мая опубликовал видео сдачи украинского военнослужащего в российский плен на танке ВСУ. Служащий ВСУ принял решение угнать танк, так как назвал это наиболее безопасным способом добраться до российских позиций. Военнослужащие ВС РФ ждали его по предварительной договорённости.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен

https://ukraina.ru/20240524/1055268076.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, украина, всу, связь, плен, военнопленные