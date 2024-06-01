https://ukraina.ru/20240601/1055434292.html

Был в Донбассе пять раз: Джигурда опроверг информацию о контракте с Минобороны РФ

Был в Донбассе пять раз: Джигурда опроверг информацию о контракте с Минобороны РФ - 01.06.2024 Украина.ру

Был в Донбассе пять раз: Джигурда опроверг информацию о контракте с Минобороны РФ

Актер и шоумен Никита Джигурда назвал устаревшей информацию о желании подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом 1 июня сообщили журналисты РИА Новости

2024-06-01T16:38

2024-06-01T16:38

2024-06-01T16:39

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Он рассказал, что в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Однако получил отказ из-за возраста (Никите Джигурде 63 года).Он подчеркнул, что продолжает оказывать помощь российской армии. А также рад, что реализуется его идея использовать дробовики против дронов на фронте.Джигурда рассказал, что за два года побывал в Донбассе пять раз. В частности, привозил гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны. Также артист выступая перед российскими военнослужащими. "К чему призываю и других представителей шоу-бизнеса", - добавил Джигурда.Накануне в СМИ появилась информация, что актер и шоумен собирается служить в зоне специальной военной операции. Он пытается попасть в подразделение, где служит муж арестованной за отмывание денег и неуплату налогов Елены Блиновский - Алексей Блиновский. Также в подразделении проходит службу бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.Джигурда попросился на фронт

https://ukraina.ru/20240531/1055408045.html

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новости, россия, донбасс, сво, спецоперация, контракт