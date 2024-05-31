Джигурда попросился на фронт - 31.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240531/1055408045.html
Джигурда попросился на фронт
Джигурда попросился на фронт - 31.05.2024 Украина.ру
Джигурда попросился на фронт
Актер и шоумен Никита Джигурда собирается служить в зоне спецоперации. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2024-05-31T13:42
2024-05-31T13:42
новости
михаил ефремов
актер
шоумен
фронт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/24/1018412461_0:367:2855:1973_1920x0_80_0_0_900bdb849fcea75b5222993129051714.jpg.webp
Он пытается попасть в подразделение, где сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей* и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.Отношением называют ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал это подразделение. В марте 2024 года он привез военнослужащим беспилотники, необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.*Ранее агентство РИА-новости сообщало, что Алексей Блиновский "находится в своем подразделении, но по месту службы не появляется". По информации агентства, он "ытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал". Однако информации об уголовном деле о самовольном оставлении части на данный момент нет.
https://ukraina.ru/20230605/1046908600.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/24/1018412461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b583a85a4aa4b8565c1eedc25f996661.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, михаил ефремов, актер, шоумен, фронт, сво
Новости, Михаил Ефремов, актер, шоумен, фронт, СВО

Джигурда попросился на фронт

13:42 31.05.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-конференция актера Никиты Джигурды
Пресс-конференция актера Никиты Джигурды - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Актер и шоумен Никита Джигурда собирается служить в зоне спецоперации. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник
Он пытается попасть в подразделение, где сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей* и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
"Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", - говорится в материале.
Отношением называют ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.
Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал это подразделение. В марте 2024 года он привез военнослужащим беспилотники, необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.
*Ранее агентство РИА-новости сообщало, что Алексей Блиновский "находится в своем подразделении, но по месту службы не появляется". По информации агентства, он "ытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал". Однако информации об уголовном деле о самовольном оставлении части на данный момент нет.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня 2023, 13:54
"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронтеРоссийский актёр Никита Джигурда приехал на фронт к российским военным на Угледарском направлении, сообщило на днях издание "Аргументы и факты"
 
НовостиМихаил ЕфремовактершоуменфронтСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Россия и Украина провели обмен военнопленными — Минобороны
13:49ВСУ обстреляли храм в ЛНР - власти
13:42Джигурда попросился на фронт
13:26Байден пересёк свою же красную линию: США разрешили Киеву ударить по России в ближайшее время
13:22Германия вслед за США разрешила Киеву бить по России западным оружием
13:00Атака на Татарстан, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 мая
12:55Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии
12:54Нужны очень серьёзные усилия: как свергнуть режим Зеленского и навести порядок на Украине - Азаров
12:42От Содома до Хиросимы
12:28Очень странные дела. Почему в Британии боятся выборов летом
12:20"Тушить пожар из огнемёта": Орбан предупредил об угрозе, исходящей от НАТО
12:16Литва готова отправить Киеву военных инструкторов — Bloomberg
11:57Министр обороны РФ рассказал, какую территорию уже освободила Россия
11:24ВСУ отступили на 8-9 км в Харьковской области - Минобороны РФ
11:23"Не запугивание и не ядерный блеф": Медведев указал на фатальную ошибку Запада
11:23Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ
11:22Во двор украинского военкома прилетела граната
11:20Британия поставила Украине Storm Shadow и не ограничила в использовании - Столтенберг
10:19Арно Девелей: кто он
10:10Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФ
Лента новостейМолния