https://ukraina.ru/20240531/1055408045.html
Джигурда попросился на фронт
Джигурда попросился на фронт - 31.05.2024 Украина.ру
Джигурда попросился на фронт
Актер и шоумен Никита Джигурда собирается служить в зоне спецоперации. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2024-05-31T13:42
2024-05-31T13:42
2024-05-31T13:42
новости
михаил ефремов
актер
шоумен
фронт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/24/1018412461_0:367:2855:1973_1920x0_80_0_0_900bdb849fcea75b5222993129051714.jpg.webp
Он пытается попасть в подразделение, где сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей* и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.Отношением называют ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал это подразделение. В марте 2024 года он привез военнослужащим беспилотники, необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.*Ранее агентство РИА-новости сообщало, что Алексей Блиновский "находится в своем подразделении, но по месту службы не появляется". По информации агентства, он "ытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал". Однако информации об уголовном деле о самовольном оставлении части на данный момент нет.
https://ukraina.ru/20230605/1046908600.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/24/1018412461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b583a85a4aa4b8565c1eedc25f996661.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, михаил ефремов, актер, шоумен, фронт, сво
Новости, Михаил Ефремов, актер, шоумен, фронт, СВО
Джигурда попросился на фронт
Актер и шоумен Никита Джигурда собирается служить в зоне спецоперации. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник
Он пытается попасть в подразделение, где сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей* и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
"Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", - говорится в материале.
Отношением называют ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.
Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал это подразделение. В марте 2024 года он привез военнослужащим беспилотники, необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.
*Ранее агентство РИА-новости сообщало, что Алексей Блиновский "находится в своем подразделении, но по месту службы не появляется". По информации агентства, он "ытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал". Однако информации об уголовном деле о самовольном оставлении части на данный момент нет.