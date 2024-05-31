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Джигурда попросился на фронт

Джигурда попросился на фронт - 31.05.2024 Украина.ру

Джигурда попросился на фронт

Актер и шоумен Никита Джигурда собирается служить в зоне спецоперации. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник

2024-05-31T13:42

2024-05-31T13:42

2024-05-31T13:42

новости

михаил ефремов

актер

шоумен

фронт

сво

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Он пытается попасть в подразделение, где сейчас состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей* и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.Отношением называют ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал это подразделение. В марте 2024 года он привез военнослужащим беспилотники, необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.*Ранее агентство РИА-новости сообщало, что Алексей Блиновский "находится в своем подразделении, но по месту службы не появляется". По информации агентства, он "ытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал". Однако информации об уголовном деле о самовольном оставлении части на данный момент нет.

https://ukraina.ru/20230605/1046908600.html

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новости, михаил ефремов, актер, шоумен, фронт, сво