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Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин

Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин - 01.06.2024 Украина.ру

Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, какие цели преследовала Украина, атаковав радары системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, а также назвал причины, по которым ВС РФ до сих пор не используют весь имеющийся арсенал вооружения

2024-06-01T14:11

2024-06-01T14:11

2024-06-01T14:11

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украина

россия

харьков

виктор литовкин

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вооруженные силы украины

сво

спецоперация

война

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00:25 - Об атаке на радары СПРН в Краснодарском крае; 04:26 - О сложностях освобождения Часова Яра; 06:45 - О стратегическом значении Часова Яра для Украины; 07:57 - О целях на Харьковском направлении; 11:02 - Как Россия ответит на западный карт-бланш для Украины? 16:18 - Масштабное наступление уже идёт?

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