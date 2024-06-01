Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин - 01.06.2024 Украина.ру
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Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин
Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин - 01.06.2024 Украина.ру
Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, какие цели преследовала Украина, атаковав радары системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, а также назвал причины, по которым ВС РФ до сих пор не используют весь имеющийся арсенал вооружения
2024-06-01T14:11
2024-06-01T14:11
видео
украина
россия
харьков
виктор литовкин
впк
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
война
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00:25 - Об атаке на радары СПРН в Краснодарском крае; 04:26 - О сложностях освобождения Часова Яра; 06:45 - О стратегическом значении Часова Яра для Украины; 07:57 - О целях на Харьковском направлении; 11:02 - Как Россия ответит на западный карт-бланш для Украины? 16:18 - Масштабное наступление уже идёт?
украина
россия
харьков
армия
краснодар
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видео, украина, россия, харьков, виктор литовкин, впк, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, война, армия, войска, наступление, бойцы, солдаты, вооружения, ракеты, ракетный удар, дроны, бпла, беспилотники, промышленность, экономика, производство, краснодар, атака, британия, великобритания, польша, обстрелы, всу, конфликт, вс рф, часов яр, донбасс, белгород, белгородская область, крым, нато, сша, поставки, днр, донецкая народная республика, оружие, видео
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Запад дал карт-бланш Украине на обстрелы России: как мы ответим и будет ли штурм Харькова - Литовкин

14:11 01.06.2024
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал о том, какие цели преследовала Украина, атаковав радары системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, а также назвал причины, по которым ВС РФ до сих пор не используют весь имеющийся арсенал вооружения
00:25 - Об атаке на радары СПРН в Краснодарском крае;
04:26 - О сложностях освобождения Часова Яра;
06:45 - О стратегическом значении Часова Яра для Украины;
07:57 - О целях на Харьковском направлении;
11:02 - Как Россия ответит на западный карт-бланш для Украины?
16:18 - Масштабное наступление уже идёт?
 
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