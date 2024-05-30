ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
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ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ
ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ
В ночь на четверг российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
2024-05-30T07:17
2024-05-30T07:29
удары
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"С тех часов ночи до 4.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16", - сказал подпольщик.По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.На всей территории страны с поздней ночи звучит воздушная тревога.Украинские СМИ информировали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области, а также в Харькове и Днепропетровске. Мэр Харькова Игорь Терехов жаловался, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.
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удары, новости, хмельницкая область, харьков, россия, вооруженные силы украины, f-16, игорь терехов, аэродромы, вс рф
удары, Новости, Хмельницкая область, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16, Игорь Терехов, аэродромы, ВС РФ

ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ

07:17 30.05.2024 (обновлено: 07:29 30.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на четверг российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости
"С тех часов ночи до 4.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16", - сказал подпольщик.
По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.
На всей территории страны с поздней ночи звучит воздушная тревога.
Украинские СМИ информировали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области, а также в Харькове и Днепропетровске.
Мэр Харькова Игорь Терехов жаловался, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.
ядерный взрыв бомба атомная
Вчера, 03:45
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ударыНовостиХмельницкая областьХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныF-16Игорь ТереховаэродромыВС РФ
 
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