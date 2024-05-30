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ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ

ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру

ВС РФ минимум пять раз ударили по Староконстантинову, поврежден аэродром ВСУ

В ночь на четверг российские военные нанесли как минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, передает РИА Новости

2024-05-30T07:17

2024-05-30T07:17

2024-05-30T07:29

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вс рф

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"С тех часов ночи до 4.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16", - сказал подпольщик.По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.На всей территории страны с поздней ночи звучит воздушная тревога.Украинские СМИ информировали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области, а также в Харькове и Днепропетровске. Мэр Харькова Игорь Терехов жаловался, что под удар попал объект критической инфраструктуры в одном из районов города.

https://ukraina.ru/20240529/1055335432.html

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удары, новости, хмельницкая область, харьков, россия, вооруженные силы украины, f-16, игорь терехов, аэродромы, вс рф