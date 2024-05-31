https://ukraina.ru/20240531/1055427009.html

Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс

Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс - 31.05.2024 Украина.ру

Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс

Предыдущие сообщения СМИ о пяти пострадавших пассажирах столичного метро не подтвердились, все граждане, ставшие свидетелями остановки поезда в безопасности и уже выведены на станцию, сообщил Московский департамент транспорта

2024-05-31T23:12

2024-05-31T23:12

2024-05-31T23:20

новости

москва

метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1f/1055426889_0:211:1280:931_1920x0_80_0_0_414a3067f9e925c6636d2de422f386df.jpg

В ведомстве опровергли и сообщения о пожаре в метро. Всех пассажиров из поезда сотрудники оперативно вывели на станцию. Их безопасности сейчас ничего не угрожает. Фото и видео уже пустующих вагонов опубликованы в сети. Ранее дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По состоянию на 23:09 неисправность подвижного состава в метро Москвы была устранена.

https://ukraina.ru/20240523/1055224084.html

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, метро