Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс
23:12 31.05.2024 (обновлено: 23:20 31.05.2024)
Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет
Предыдущие сообщения СМИ о пяти пострадавших пассажирах столичного метро не подтвердились, все граждане, ставшие свидетелями остановки поезда в безопасности и уже выведены на станцию, сообщил Московский департамент транспорта
"Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении в телеграм-канале дептранса.
В ведомстве опровергли и сообщения о пожаре в метро. Всех пассажиров из поезда сотрудники оперативно вывели на станцию. Их безопасности сейчас ничего не угрожает.
Фото и видео уже пустующих вагонов опубликованы в сети.
Ранее дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По состоянию на 23:09 неисправность подвижного состава в метро Москвы была устранена.