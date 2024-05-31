Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс - 31.05.2024 Украина.ру
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Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс
Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс - 31.05.2024 Украина.ру
Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс
Предыдущие сообщения СМИ о пяти пострадавших пассажирах столичного метро не подтвердились, все граждане, ставшие свидетелями остановки поезда в безопасности и уже выведены на станцию, сообщил Московский департамент транспорта
2024-05-31T23:12
2024-05-31T23:20
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москва
метро
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В ведомстве опровергли и сообщения о пожаре в метро. Всех пассажиров из поезда сотрудники оперативно вывели на станцию. Их безопасности сейчас ничего не угрожает. Фото и видео уже пустующих вагонов опубликованы в сети. Ранее дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По состоянию на 23:09 неисправность подвижного состава в метро Москвы была устранена.
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новости, москва, метро
Новости, Москва, метро

Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс

23:12 31.05.2024 (обновлено: 23:20 31.05.2024)
 
Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет
Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет
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Предыдущие сообщения СМИ о пяти пострадавших пассажирах столичного метро не подтвердились, все граждане, ставшие свидетелями остановки поезда в безопасности и уже выведены на станцию, сообщил Московский департамент транспорта
"Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении в телеграм-канале дептранса.
В ведомстве опровергли и сообщения о пожаре в метро. Всех пассажиров из поезда сотрудники оперативно вывели на станцию. Их безопасности сейчас ничего не угрожает.
Фото и видео уже пустующих вагонов опубликованы в сети.
Ранее дептранс сообщал том, что на Сокольнической линии метро нет движения от "Университета" до "Парка культуры", причиной остановки поездов стала небольшая техническая неисправность. По состоянию на 23:09 неисправность подвижного состава в метро Москвы была устранена.
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23:12Пострадавших из-за приостановки движения в Московском метро нет, люди выведены на станцию – дептранс
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