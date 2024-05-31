В московском метро 5 человек пострадали после остановки движения поезда – 112 - 31.05.2024 Украина.ру
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В московском метро 5 человек пострадали после остановки движения поезда – 112
В московском метро 5 человек пострадали после остановки движения поезда – 112 - 31.05.2024 Украина.ру
В московском метро 5 человек пострадали после остановки движения поезда – 112
В пятницу ночью в метро Москвы произошел сбой из-за задымления в поезде, незамедлительно началась эвакуация пассажиров, пять человек пострадали, сообщает 112
2024-05-31T22:40
2024-05-31T22:45
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Как уточняет Readovka, из-за остановки транспорта пассажиры шли по тоннелю до станции. По состоянию на 22:30 (мск), на Сокольнической линии нет движения от "Университета" до "Парка культуры" — в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за проверки состава, уведомил столичный дептранс. Дополнено в 22:41 (мск)Как пишет РИА Новости, ссылаясь на дептранс, пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии метро Москвы нет, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Причиной возгорания стала небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводятся необходимые проверки.
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Новости, Москва, метро, ЧП

В московском метро 5 человек пострадали после остановки движения поезда – 112

22:40 31.05.2024 (обновлено: 22:45 31.05.2024)
 
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В пятницу ночью в метро Москвы произошел сбой из-за задымления в поезде, незамедлительно началась эвакуация пассажиров, пять человек пострадали, сообщает 112
"Минимум 5 человек пострадали в метро Москвы, после остановки движения, им оказывается медпомощь – источник 112", - сказано в телеграм-канале СМИ.
Как уточняет Readovka, из-за остановки транспорта пассажиры шли по тоннелю до станции. По состоянию на 22:30 (мск), на Сокольнической линии нет движения от "Университета" до "Парка культуры" — в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за проверки состава, уведомил столичный дептранс.
"Предположительно, горит вагон — пассажиры вышли состава, остановившегося в тоннеле, и пешком по рельсам идут на ближайшую станцию. У выхода из метро стоят машины реанимации. Пассажиров эвакуируют на станции "Спортивная", - указывает СМИ.

Дополнено в 22:41 (мск)

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на дептранс, пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии метро Москвы нет, безопасности пассажиров ничего не угрожает.
Причиной возгорания стала небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводятся необходимые проверки.
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