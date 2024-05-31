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Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск

Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск - 31.05.2024 Украина.ру

Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск

Военнообязанные жители Украины мужского и женского пола могут быть объявлены в розыск, если по достижении ими соответствующего возраста или получения (женщинами) медицинского или фармацевтического образования, они не стали на воинский учет. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны Украины

2024-05-31T22:15

2024-05-31T22:15

2024-05-31T22:20

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Речь идет о статусе розыска в приложении "Резерв+" – программе, созданной государством, которая позволяет пользователям обновлять данные и просматривать информацию о себе из реестра. Таким образом, украинцы, снятые с воинского учета и заново на ставшие на него в указанный срок, также объявляются в розыск. Этот статус получат украинцы, состоящие на воинском учете, но не проживающие по зарегистрированному месту жительства и не сообщившие об этом в военкомат; военнообязанные, получившие повестку, но не явившиеся в военкомат; украинцы проигнорировавшие направление на повторную военно-врачебную комиссию, а также те, кто и после медобследования не явился в ТЦК в назначенную дату. Тем временем, Министерство обороны Украины настаивает на том, чтобы Рада как можно скорее приняла законопроект о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ. Новообразованное ведомство будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав, говорится в телеграм-канале МО. Ранее Киев установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии Украины у реки Тиса на границе с Румынией, благодаря которой тысячи уклонистов ранее сбежали из страны.

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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, розыск, полиция, уклонисты