Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск - 31.05.2024 Украина.ру
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Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск
Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск - 31.05.2024 Украина.ру
Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск
Военнообязанные жители Украины мужского и женского пола могут быть объявлены в розыск, если по достижении ими соответствующего возраста или получения (женщинами) медицинского или фармацевтического образования, они не стали на воинский учет. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны Украины
2024-05-31T22:15
2024-05-31T22:20
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Речь идет о статусе розыска в приложении "Резерв+" – программе, созданной государством, которая позволяет пользователям обновлять данные и просматривать информацию о себе из реестра. Таким образом, украинцы, снятые с воинского учета и заново на ставшие на него в указанный срок, также объявляются в розыск. Этот статус получат украинцы, состоящие на воинском учете, но не проживающие по зарегистрированному месту жительства и не сообщившие об этом в военкомат; военнообязанные, получившие повестку, но не явившиеся в военкомат; украинцы проигнорировавшие направление на повторную военно-врачебную комиссию, а также те, кто и после медобследования не явился в ТЦК в назначенную дату. Тем временем, Министерство обороны Украины настаивает на том, чтобы Рада как можно скорее приняла законопроект о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ. Новообразованное ведомство будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав, говорится в телеграм-канале МО. Ранее Киев установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии Украины у реки Тиса на границе с Румынией, благодаря которой тысячи уклонистов ранее сбежали из страны.
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, розыск, полиция, уклонисты
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, розыск, полиция, уклонисты

Минобороны Украины объяснило, за что уклонистов объявят в розыск

22:15 31.05.2024 (обновлено: 22:20 31.05.2024)
 
© vesti.ua
© vesti.ua
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Военнообязанные жители Украины мужского и женского пола могут быть объявлены в розыск, если по достижении ими соответствующего возраста или получения (женщинами) медицинского или фармацевтического образования, они не стали на воинский учет. Об этом 31 мая сообщили в Минобороны Украины
Речь идет о статусе розыска в приложении "Резерв+" – программе, созданной государством, которая позволяет пользователям обновлять данные и просматривать информацию о себе из реестра. Таким образом, украинцы, снятые с воинского учета и заново на ставшие на него в указанный срок, также объявляются в розыск.
Этот статус получат украинцы, состоящие на воинском учете, но не проживающие по зарегистрированному месту жительства и не сообщившие об этом в военкомат; военнообязанные, получившие повестку, но не явившиеся в военкомат; украинцы проигнорировавшие направление на повторную военно-врачебную комиссию, а также те, кто и после медобследования не явился в ТЦК в назначенную дату.
Тем временем, Министерство обороны Украины настаивает на том, чтобы Рада как можно скорее приняла законопроект о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.
Новообразованное ведомство будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений, и защиты их прав, говорится в телеграм-канале МО.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", – добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Киев установил десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии Украины у реки Тиса на границе с Румынией, благодаря которой тысячи уклонистов ранее сбежали из страны.
Сдавшиеся народной милиции бойцы Нацгвардии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
26 мая, 06:42
"Такого не было даже в гитлеровской Германии": эксперт о том, чего опасаются уклонисты на Украине Украинское общество потеряло ориентир в плане победы. Украинцы хотят, чтобы война поскорее закончилась, но власти хотят обратного – чтобы конфликт длился как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
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