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Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в России

Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в России - 31.05.2024 Украина.ру

Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в России

США разрешили Украине наносить удары по целям в России ракетами дальностью до 80 км. Но пока не всеми видами вооружений – ATACMS под запретом. Но и тем, что уже есть у украинской армии на вооружении – оружие американского производство – Белгород и остальные приграничные города России в опасности.

2024-05-31T23:01

2024-05-31T23:01

2024-05-31T23:04

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Ранее аналогичное решение приняли Франция и Германия. А еще до этого Швеция передала Украине разведывательный самолет. Таким образом путь на эскалацию преодолевается со стремительной скоростью. Дальше – Россия будет расширять свой санитарный пояс. Что по этому поводу думают эксперты и политики – в обзоре соцсетей.Зампред Совбеза Дмитрий МедведевЗападные страны, которые якобы "одобрили применение" своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: 1. Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории б. Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России. 2. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli. 3. НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора. По всей вероятности, натовское руководство хочет сделать вид, что речь идёт о суверенных решениях отдельных стран Североатлантического альянса по поддержке киевского режима, а правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований. Это опасные и вредные заблуждения. Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, будь то управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину, – это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт. И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений. Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война. С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто.Философ Александр ДугинВсе именно так. Прямое столкновение России с НАТО более, чем вероятно. Надо стремительно к этому готовиться. Прежде всего, на уровне сознания.Политолог Вадим ТрухачевСтраны НАТО и ЕС одна за другой разрешают Украине бить вглубь России чем угодно, любыми ракетами. Почему они это делают? Они знают, что Россия им не ответит. Ответит Украине, которую не жалко, и которой отведена роль "груши для российских ответных ударов". А отвечать надо непосредственно Западу. Можно без ракетных ударов, но отвечать. Иначе нас сочтут слабаками, с которыми можно не считаться.Политолог Александр НосовичВсе эти разрешения на использование западного оружия, не разрешения на использование западного оружия - информационно-психологическая война и не более того. Побочный эффект воздействия на населения давно принятым (и давно принятым к сведению в Москве) решением. Настоящая эскалация и переход на грань реальной войны НАТО с Россией будет, если/когда Россия возьмёт Харьков. Я уже неоднократно писал здесь, почему. Как до 2014 года Крым стоил всей Украины, так сегодня Харьков стоит всего, что от неё осталось. В проекте превращения Украины в копьё, остриё которого направлено в сердце России, Харьков является остриём. Из него можно одним военным ударом напрямую достать до Москвы. Соответственно, если Россия займёт и нейтрализует в военном отношении Харьковщину, антироссийский проект на Украине теряет свой смертельно опасный потенциал, который вынудил её начать СВО. Поэтому, когда вопрос о Харькове встанет ребром, тогда и будет настоящая эскалация. С обсуждением разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами НАТО прямо по центру Москвы, с реальной готовностью к вводу на Украину западных армий, с отвлекающим кризисом в Молдавии или даже на Балтике. Будет максимальное взвинчивание ставок, потому что встанет ребром вопрос о провале стратегических планов Запада по Украине.Украинский политик Алекандр ДубинскийВижу, вижу, что из ОП поступила срочная разнарядка "независимым" блогерам радоваться передаче Украине самолетов-разведчиков. Нет, новость, конечно, хорошая. Но ее смысл не в том, что это какое-то балансирующее решение против ядерной угрозы. Самолеты-разведчики и спутники и так активно работают для Украины (или вы думаете, что это наши радары засекают пуски ракет?). Просто в связи с ухудшением ситуации на северной границе нужно приблизить локационные станции ближе к противнику. В том числе, и для защиты F-16, когда они вступят в конфликт. При этом надо подчеркнуть, что самолеты-разведчики будут украинскими только по документам, на случай поражения. Бить над территорией Украины шведский самолет и "украинский" - две большие разницы. В то же время, нет никакой информации о том, что для работы на этих самолетах будут подготовлены украинские экипажи. В принципе, это и невозможно – система намного сложнее тех же F-16. То есть, "украинские" F-16 будут заходить в наше воздушное пространство вместе с "украинскими" самолетами ДРЛО, отрабатывая цели, и выходить в воздушное пространство ЕС. На обслуживание. Для сравнения – нет же никаких проблем с тем, что западное оружие вывозится на ремонт в Польшу, Чехию, и Словению?О том, какие еще страны согласились на использование ракет против строй России, а какие возражают и воздерживаются - в материале Павла Котова Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

россия, украина, запад, дмитрий медведев, александр дугин, александр носович, нато, ес, совбез, эксклюзив