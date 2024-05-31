Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей - 31.05.2024 Украина.ру
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Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей
Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей - 31.05.2024 Украина.ру
Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей
Четверо женщин и один мужчина погибли 31 мая в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов ДНР, еще трое мирных жителей получили ранения, сообщил глава Республики Денис Пушилин
2024-05-31T20:44
2024-05-31T20:47
новости
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк
кировский район
вооруженные силы украины
жертвы
сво
спецоперация
всу
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Так, удар из реактивной системы залпового огня по поселку Старомихайловка привел к гибели 76-ти и 36-летних женщин, еще один мужчина 1985 года рождения стал жертвой обстрела. Помимо этого, ранения получили 73-летняя мирная жительница и мужчина 35-ти лет. Он уточнил, что в результате обстрелов был повреждены 11 жилых домостроений и три легковых автомобиля в Кировском районе Донецка, сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы ДНР. Всего за сутки украинская армия 22 раза обстреляла территорию республики, выпустив 66 боеприпасов, в том числе кассетного типа, а также дроны-камикадзе.О том, как проходит освобождение русских земель от ВСУ в Донбассе сегодня рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру.
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донецкая народная республика
донецк
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новости, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, кировский район, вооруженные силы украины, жертвы, сво, спецоперация, всу
Новости, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, Вооруженные силы Украины, жертвы, СВО, Спецоперация, ВСУ

Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей

20:44 31.05.2024 (обновлено: 20:47 31.05.2024)
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Четверо женщин и один мужчина погибли 31 мая в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов ДНР, еще трое мирных жителей получили ранения, сообщил глава Республики Денис Пушилин
Так, удар из реактивной системы залпового огня по поселку Старомихайловка привел к гибели 76-ти и 36-летних женщин, еще один мужчина 1985 года рождения стал жертвой обстрела. Помимо этого, ранения получили 73-летняя мирная жительница и мужчина 35-ти лет.

"При обстреле противником из ствольной артиллерии калибром 155 мм в селе Луганском Петровского района Донецка погибла женщина 1961 г.р., в Александровке – женщина 1963 г.р. В Ясиноватском муниципальном округе (н. п. Крутая Балка) при детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1983 г.р.", – привел в своем телеграм-канале данные Пушилин.

Он уточнил, что в результате обстрелов был повреждены 11 жилых домостроений и три легковых автомобиля в Кировском районе Донецка, сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы ДНР.
Всего за сутки украинская армия 22 раза обстреляла территорию республики, выпустив 66 боеприпасов, в том числе кассетного типа, а также дроны-камикадзе.
О том, как проходит освобождение русских земель от ВСУ в Донбассе сегодня рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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