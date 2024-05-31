Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей
20:44 31.05.2024 (обновлено: 20:47 31.05.2024)
© из личного архиваДенис Пушилин
© из личного архива
Четверо женщин и один мужчина погибли 31 мая в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов ДНР, еще трое мирных жителей получили ранения, сообщил глава Республики Денис Пушилин
Так, удар из реактивной системы залпового огня по поселку Старомихайловка привел к гибели 76-ти и 36-летних женщин, еще один мужчина 1985 года рождения стал жертвой обстрела. Помимо этого, ранения получили 73-летняя мирная жительница и мужчина 35-ти лет.
"При обстреле противником из ствольной артиллерии калибром 155 мм в селе Луганском Петровского района Донецка погибла женщина 1961 г.р., в Александровке – женщина 1963 г.р. В Ясиноватском муниципальном округе (н. п. Крутая Балка) при детонации взрывоопасного предмета ранения получил мужчина 1983 г.р.", – привел в своем телеграм-канале данные Пушилин.
Он уточнил, что в результате обстрелов был повреждены 11 жилых домостроений и три легковых автомобиля в Кировском районе Донецка, сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы ДНР.
Всего за сутки украинская армия 22 раза обстреляла территорию республики, выпустив 66 боеприпасов, в том числе кассетного типа, а также дроны-камикадзе.
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