https://ukraina.ru/20240531/1055422603.html

Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей

Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей - 31.05.2024 Украина.ру

Жертвами обстрелов ВСУ за одни сутки в ДНР стали 5 мирных жителей

Четверо женщин и один мужчина погибли 31 мая в результате обстрелов украинской армией населенных пунктов ДНР, еще трое мирных жителей получили ранения, сообщил глава Республики Денис Пушилин

2024-05-31T20:44

2024-05-31T20:44

2024-05-31T20:47

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донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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сво

спецоперация

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Так, удар из реактивной системы залпового огня по поселку Старомихайловка привел к гибели 76-ти и 36-летних женщин, еще один мужчина 1985 года рождения стал жертвой обстрела. Помимо этого, ранения получили 73-летняя мирная жительница и мужчина 35-ти лет. Он уточнил, что в результате обстрелов был повреждены 11 жилых домостроений и три легковых автомобиля в Кировском районе Донецка, сельская амбулатория и клуб в Петровском районе столицы ДНР. Всего за сутки украинская армия 22 раза обстреляла территорию республики, выпустив 66 боеприпасов, в том числе кассетного типа, а также дроны-камикадзе.О том, как проходит освобождение русских земель от ВСУ в Донбассе сегодня рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240529/1055342080.html

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донецк

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новости, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, кировский район, вооруженные силы украины, жертвы, сво, спецоперация, всу